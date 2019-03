OneCoin-kryptovaluutan avainhenkilöt pidätetty – syytetään miljardiluokan pyramidihuijauksesta

OneCoinin perustaja Ruja Ignatova.

Kryptovaluutan perustaneen bulgarialaisen Ruja Ignatovan veli pidätettiin Los Angelesissa epäiltynä petoksesta.

Kryptovaluutan ympärille luodun liiketoiminnan johtajia syytetään useiden miljardien dollarien pyramidihuijauksesta, joka liittyy kryptovaluutta OneCoinin markkinointiin. Amerikkalaissyyttäjät syyttävät johtajia sähköisin välinein tehdyistä petoksesta (wire fraud) ja rahanpesusta, kertoo uutistoimisto Bloomberg.

Epäilysten keskiössä on OneCoinin perustaneen Ruja Ignatovan veli, Konstantin Ignatov, joka pidätettiin keskiviikkona Los Angelesin lentokentällä. Molempia bulgarialaisia epäillään sähköisin välinein tehdystä petoksesta ja rahanpesusta. Ruja Ignatovaa ei kuitenkaan ole vielä pidätetty.

Koulutuspaketteja verkostoliiketoiminnan avulla

Onecoin on virtuaalinen kryptovaluutta, jonka kylkeen on rakennettu rahastuksen mahdollistava verkostomalli. OneCoinia on markkinoinut vuodesta 2015 Onecoin ltd., jonka liiketoimintaa on koulutuspakettien myynti ja jakelu. Koulutus on e-kirja- ja videomateriaalimuotoista.

Koulutuspaketin ostaja saa optioita kryptovaluutan louhimiseen, ja optioiden määrä riippuu ostetun paketin hinnasta. Toiminta on perustunut verkostomarkkinointiin, sillä jäsenet voivat saada palkkioita suosittelemalla toimintaa muille. OneCoinia on markkinoitu kryptovaluuttana ja bitcoinin kilpailijana, ja sen markkinointi on perustunut suuriin tuotto-odotuksiin.

Tietokirjailija Petteri Järvisen mukaan Onecoin on pyramidihuijaus.

Pyramidihuijaus eli Ponzi-huijaus on laitonta rahankeräystä, joka toteutetaan ketjukirjeeseen tai verkostomarkkinointiin verrattavalla tavalla. Pyramidihuijauksen tarkoitus on kerätä rahaa myöhemmin verkostoon liittyviltä keräyksen alkuunpanijoille ja aiemmin verkostoon liittyneille.

Amerikkalaissyyttäjien mukaan OneCoin onnistui rakentamaan 3,4 miljardin euron liikevaihdon vuoden 2014 viimeisen vuosineljänneksen ja vuoden 2016 kolmannen vuosineljänneksen välissä. Kryptovaluutan väitetty arvo nousi 50 sentistä lähes 30 euroon tammikuussa ja yhtiö väitti, että sillä on yli kolme miljoonaa jäsentä maailmanlaajuisesti.

Siinä missä esimerkiksi bitcoinilla on todellinen markkinoilla noteerattu arvo, ei OneCoinilla ole mitään todellista arvoa. OneCoiniin sijoittaneet ihmiset eivät siten voi seurata sijoitustensa arvon kehittymistä. Toisin kuin bitcoin, OneCoin ei myöskään käy vaihdon välineenä missään. Sitä ei siis ole mahdollista käyttää mihinkään ostoihin.

Syyttäjien mukaan pyramidihuijaus toteutettiin markkinointiverkostona, jossa jäsenille maksettiin komissioita. Jäsenien tehtävänä oli houkutella ihmisiä ostamaan kryptovaluuttapaketteja.

Katteettomia lupauksia hulppeista tuotoista pienillä riskeillä

Manhattanilla toimiva amerikkalaissyyttäjä Geoffrey Berman kertoo, että syytetyt loivat monen miljardin euron kryptovaluuttayhtiön, jonka toiminta perustui pelkkiin valheisiin ja huijauksiin. Bermanin mukaan syytetyt lupasivat suuria tuottoja minimaalisella riskillä, mutta liiketoiminta oli tosiasiassa pyramidihuijaus.

Ruja Ignatova perusti OneCoinin Bulgarian Sofiassa vuonna 2014 ja johti organisaatiota lokakuuhun 2017 asti. Silloin hän yllättäen katosi julkisuudesta, syyttäjät toteavat. Rujan veljen oletetaan astuneen yhtiön johtoon viime vuoden puolessa välissä.

Saksan aloitteesta Bulgarian viranomaiset ryhtyivät toimiin tammikuussa 2018. Viranomaiset hyökkäsivät yhteen verkoston konttoreista ja Onecoinin Bulgarian-toimiston tietokoneet takavarikoitiin poliisitutkintaa varten. kyseessä oli laaja kansainvälinen operaatio, jossa olivat mukana paikallisten viranomaisten lisäksi myös Europol ja saksalaisia viranomaisia.

Sofian viranomaiset kertoivat tuolloin, että OneCoinin toimintaa tutkitaan myös Britanniassa, Irlannissa, Italiassa, USA:ssa, Kanadassa, Ukrainassa ja Baltian maissa.

Marraskuussa 2015 myös Suomessa Keskusrikospoliisi selvitti Onecoinin laillisuutta. KRP oli kuultu asiassa Onecoinin edustajaa, Onecoin-koulutusta ostaneita henkilöitä sekä alan asiantuntijaa. KRP:n mukaan esitutkinnan käynnistämiselle ei vuoden 2015 lopussa ollut edellytyksiä, mutta KRP kertoi kuitenkin jatkavansa asiaan liittyvää tiedonhankintaa käyttäen hyväksi kotimaisia ja kansainvälisiä tiedonhankintakanavia.