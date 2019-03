Rikkaita ja kuuluisia ihmisiä, jotka elävät vaatimattomissa kodeissa

Kaikki monimiljonäärit ja eivät asu ylellisissä kartanoissa. Asuisitko sinä asuntovaunussa, jos olisit miljonääri?

Ei tulisi ehkä heti ensimmäisenä mieleen, että monimiljonääri asuisi vaatimattomassa asuntoautossa leirintäalueella.

Kaikki julkkikset ja rikkaat ihmiset eivät halua laittaa koko omaisuuttaan kiinni ylelliseen elämäntyyliin, eivätkä asu hulppeissa kartanoissa. Yllättävän moni tähti elää tavallista elämää ja käyttää varallisuuttaan antaakseen takaisin muun muassa hyväntekeväisyyteen, raportoi Go BankingRates -sivusto.

Tutustu 9 monimiljonääriin, jotka elävät vaatimattomissa kodeissa.

1. Warren Buffett

Buffett on tunnettu säästeliäästä elämäntyylistään. Hän elää edelleen samassa talossa, jonka hän osti vuonna 1958 vajaalla 31 500 dollarilla. Hänen kotinsa on arvoltaan inflaation huomioon ottaen 0,001 prosenttia hänen varallisuudestaan,

2. Tim Cook

Applen toimitusjohtajan varallisuuden arvioidaan olevan 1 miljardia dollaria, mutta Cookin koti on vain murto-osa hänen varallisuudestaan. Cook asuu Palo Altossa Kaliforniassa hyvinkin varakkaassa naapurustossa, mutta hänen koti on vaatimaton verrattuna alueen toisiin taloihin. Cookin on kuultu sanovan, että niukka elämäntyyli muistuttaa häntä hänen juuristaan, eikä raha motivoi häntä.

3. Chuck Feeney

Duty Free Shoppers Groupin perustaja on elänyt aina säästeliästä elämää, vaikka hän on miljardööri. Feeney on antanut 8 miljardia dollaria varallisuudestaan hyväntekeväisyydelle, jättäen hänelle itselleen noin 2 miljoonan dollarin omaisuuden. Feeney ei edes omista asuntoaan, vaan asuu vuokralla San Franciscossa.

4. Tony Hsieh

Zapposin toimitusjohtaja Tony Hsiehin omaisuuden arvioidaan olevan 850 miljoonan dollarin kieppeillä, mutta hän asuu hyvin vaatimattomasti 240 neliöjalan Airstream-trailerissa asuntovaunualueella.

Zappos rakastaa asua leirintäalueella, sillä elämä siellä on hänen sanoin jännittävää. Zappos kuvaa kotinsa olevan ”maailman isoin olohuone”.

5. Robert Pattinson

Näyttelijä Robert Pattinson oli Twilight-elokuvan julkaisuaikoina yksi maailman tunnetuimmista näyttelijöistä. Elokuvat auttoivat häntä käärimään 100 miljoonan dollarin nettovarallisuuden. Pattinson asuu kuitenkin vaatimattomassa kahden makuuhuoneen asunnossa, vaikka rahkeita riittäisi ylellisempiin oloihin.

6. Mark Zuckerberg

Zuckerberg osti kotinsa Palo Altossa Kaliforniassa vuonna 2011 7 miljoonalla dollarilla. Vaikka monelle meistä tämä summa ei kuulosta vaatimattoman kodin hinnalta, Markin kodin kuvaillaan olevan ”tavallinen talo amerikkalaisessa lähiössä”. Zuckerberg on tunnettu hyvin rennosta elämäntyylistä ja muun muassa pukeutumistyylistään. Mark omistaa ison kasan samoja harmaita t-paitoja.

7. Matthew McConaughey

Näyttelijä Matthew McConaughey asuu pienessä Airstream-asuntovaunussa Santa Monican rannalla Amerikassa. McConaughey kuvailee pienien tilojen rentouttavan häntä. Matthew harkitsee ostavansa toisen asuntovaunun nykyisen vierelle.

8. Keanu Reeves

Matrix-elokuvien tähti on tunnettu tavallisesta elämäntyylistään ja asuu vaatimattomissa oloissa. Hän ei usko, että materiaali tekee häntä onnelliseksi. ”Raha on viimeinen asia, jota ajattelen”, Reevesin on kuultu sanovan. Hän lahjoittaa suuren osan omaisuudestaan hyväntekeväisyyteen.

9. Jennifer Lawrence

Megatähti Jennifer Lawrence kertoo, ettei monikaan asia ole muuttunut hänen elämässään sen jälkeen, kun hänestä tuli kuuluisa. Eikö edes Oscarin voittamisen jälkeen? Hän asuu edelleen samassa asunnossaan, ei palkkaa itselleen assistentteja, tekee kaikki omat ruokaostoksensa ja ajaa tavallista autoa.

