Taloussovellukset testissä 2019

VertaaEnsin.fi:n teettämän tutkimuksen mukaan joka kolmas suomalainen elää ilman säästöjä. VertaaEnsin testasi myös suositut rahankäyttöä seuraavat sovellukset, joiden avulla säästämisen aloittamisesta tai ylläpitämisestä tulee helpompaa.



Oman talouden budjetointi ja seuranta ovat ensimmäisiä askelia säästämisen aloittamisessa. Kun aidosti tuntee omat kulutustottumukset ja ymmärtää mihin rahat menevät, on omaa toimintaa helpompi korjata. Näin säästäminen on taas hieman helpompaa.



Perinteisen käsityksen mukaan tavallinen suomalainen säästää sukanvarteen, eikä ole törsäilyyn taipuvainen. Viime aikoina useat tahot ovat myös esittäneet huolensa suomalaisten taloudenhallinnan taidoista ja erityisesti velkaantumisesta.

VertaaEnsin.fi halusi selvittää, kuinka monella suomalaisella on puskurirahasto, ja kuinka suuria nämä rahastot ovat. Marraskuussa teetetyn tutkimuksen mukaan lähes joka kolmannella suomalaisella (29,8%) ei ole puskurirahastoa.

Hyvästä talouden hallinnasta kertoo juuri varautuminen yllättäviin menoihin. Puskurirahasto onkin yksi oman talouden hallinnan peruspilareista.

Budjetointi helpottaa säästämistä – Osaatko sanoa, kuinka paljon rahaa käytät kuukaudessa ja mihin?



Talouden budjetointi ja seuranta tuo elämän rahareiät kaunistelematta esiin. Mitä paremmin tietää, mihin ja miten rahaa käyttää, sitä paremmin rahankäyttöä pystyy hallitsemaan ja ohjaamaan. Siksi talouden budjetointi ja seuranta ovat ensimmäisiä askelia säästämisen aloittamisessa. Kun menoja on seurannut hetken aikaa, on helppo alkaa keksiä säästökohteita.

Budjettia analysoidessa on hyvä miettiä, milloin on viimeksi kilpailuttanut palvelut, kuten sähkösopimuksen, vakuutukset ja pankkiasioinnin. Jos viime kerrasta on vierähtänyt vuosi tai enemmän, kannattaa ehdottomasti tarkistaa, onko markkinoilla edullisempia ja paremmin omiin tarpeisiin sopivia tuotteita tarjolla.

Rahoitustuotteiden vertailusivusto VertaaEnsin.fi:n toimitusjohtaja Jussi Valstan mukaan budjentoinnin avulla kannatta myös tähdätä puskurirahaston rakentamiseen.

– Vararahaston avulla voidaan varmistaa, että jos jotain yllättävää tapahtuu, ei tarvitse heti ostaa velaksi tai turvautua kalliisiin kulutusluottoihin.

VertaaEnsin testasi näppärimmät sovellukset Excel-kammoisten iloksi



Omaa rahankäyttöä voi olla haastavaa hahmottaa pelkän verkkopankkinäkymän avulla tai mututuntumalla. Vaikka Excel-budjetti onkin kätevä ja tehokas tapa pysyä perillä omista menoista ja tuloista, jotkut meistä eivät voi sietää Excelin kanssa säätämistä.

Onneksi tällaisille henkilöille on tarjolla lukuisia älypuhelin- ja tablettisovelluksia, jotka on tarkoitettu helpottamaan budjetointia ja oman talouden hallintaa.



Oman talouden seuranta on siis nykypäivänä helpompaa kuin koskaan. Siitä on kiittäminen lukuisia eri palveluita ja sovelluksia, jotka tekevät vaivalloisesta kuittien keräämisestä ja Excelin näppäilystä turhaa.

Mikäli vielä keräilet kuitteja ja syötät kulutuksesi Exceliin manuaalisesti, lue tämä artikkeli ja ota tästä parhaat sovellusvinkit oman talouden seurantaan. Näin ne toimivat. Ynab (Android, iOS)

Kenelle: Kaikille budjetoinnista kiinnostuneille

Sovelluksen nimi on lyhenne sanoista you need a budget, eli suomennettuna ”tarvitset budjetin”. Tämän budjetointisovelluksen avulla on helppoa seurata oman talouden menoja ja kuluja. Sovellus sopii erityisen myös hyvin niille, joilla on velkaa, mutta velatonkin saa sovelluksen avulla budjetoinnista intoa talouden hallintaan.

Ynabin filosofia korostaa, että budjetointi ei rajoita elämää, vaan budjetointi opettaa kuluttajaa käyttämään rahaa oikein. Sovelluksen keskeinen idea on, että aina kun rahaa tulee sisään, sovelluksen avulla tehdään suunnitelma miten joka ikinen ansaittu sentti käytetään. Koska rahan käyttökohteet on suunniteltu ennakkoon, sovelluksen käytön sanotaan vähentävän raha-asioihin liittyvää stressiä.

Ynabin huono puoli on, että kaikki tulot ja menot pitää syöttää sovellukseen manuaalisesti, koska siihen ei voi yhdistää suomalaisia pankkikortteja tai verkkopankkeja. Sovelluksen tekijät mainostavat, että Ynabin avulla käyttäjät säästävät tuhansia euroja sovelluksen ensimmäisen käyttövuoden aikana, joten vaivannäkö palkitaan ruhtinaallisesti.

Erityistä Ynabissa on myös mahdollisuus katsoa asiantuntijoiden videoluentoja verkossa. Luentojen aiheet käsittelevät kattavasti talouden hallintaa ja arjen raha-asioita. Kirsikkana kakun päällä luennot ovat interaktiivisia, eli osallistujat pääsevät kysymään kysymyksiä luennoitsijoilta.

Plussat

Auttaa erityisesti velallisia henkilöitä budjetoinnissa

Vähentää raha-asioihin liittyvää stressiä

Miinukset

Maksullinen palvelu

Tiedot täytyy syöttää manuaalisesti

Pivo (Android, iOS)

Kenelle: Kaikkien pankkien asiakkaille

Pivo on OP Ryhmän kehittämä uuden ajan maksamisen ratkaisu kaikkien pankkien asiakkaille, joka auttaa oman talouden ja kulutuksen seuraamisessa. Pivossa voi luoda eri kulutuskohteita ja budjetoida, kuinka paljon rahaa kuhunkin kohteeseen saa käyttää. Sovellus on yhteydessä asiakkaan käyttötiliin verkkopankin kautta, ja se laskee automaattisesti, paljonko rahaa kuukaudessa on kulunut. Sovellus osaa myös estimoida, minkä verran rahaa käyttäjällä on seuraavalla viikolla käytettävissä nykyisellä kulutustahdilla.

Taloudenhallintaominaisuuksien lisäksi Pivoa voi käyttää mobiilimaksamiseen, ja sovelluksesta löytyy useita eri etuohjelmia ja -kuponkeja. Uutuutena Pivosta löytyy myös Siirto-ominaisuus, joka mahdollistaa viiveettömän rahansiirron Osuuspankin, Nordean ja S-Pankin asiakkaiden välillä pelkän maksun vastaanottajan puhelinnumeron perusteella.

Plussat

Suomenkielinen

Budjetoinnin lisäksi myös muita hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten maksuominaisuus

Laskee kulutuksen automaattisesti verkkopankista

Siirto-ominaisuus mahdollistaa helpon ja nopean rahansiirron

Monefy (Android, iOS)

Kenelle: Yksinkertaisuutta arvostavalle

Monefy on yksinkertainen tulojen ja menojen seuraamiseen tarkoitettu sovellus, josta on saatavilla sekä ilmainen että maksullinen versio. Sovellukseen ei liitetä maksukorttia, joten kaikki menot on kirjattava käsin, mikä voi alkuun tuntua työläältä. Menot kirjataan sovellukseen kategorioittain (esimerkiksi ruoka, asuminen, vaatteet). Ilmaisessa versiossa uusia kategorioita ei voi luoda, mutta olemassa olevia voi nimetä uudelleen. Maksullisessa versiossa uusien kategorioiden luominen onnistuu.

Plussat

Yksinkertainen ja nopea käyttää

Ympyräkaavio havainnollistaa kätevästi, mihin rahaa menee ja auttaa hahmottamaan säästökohteita

Miinukset

Ilmaisessa versiossa mainoksia

Kaikki tapahtumat kirjattava sovellukseen manuaalisesti

Toshl Finance (Android, iOS)

Kenelle: Monipuolisia ominaisuuksia kaipaavalle, matkailijalle

Toshl Finance on jopa New York Timesin kehuma taloudenhallintasovellus. Sovelluksella voi tehdä budjetteja manuaalisesti eri aikaväleille aina päiväbudjetista vuosibudjettiin, ja siitä löytyy myös laskujen organisointiin soveltuva ominaisuus. Toshl Finance on kätevä apuri myös matkailijalle, sillä sovelluksella voi luoda matkabudjetteja ja sitä voi käyttää valuuttalaskurina yli 160 valuutalle. Sovellus avataan salasanalla, joten tiedot ovat turvassa ulkopuolisten katseilta.

Plussat

Havainnollistavat grafiikat auttavat hahmottamaan menoja

Monipuoliset toiminnot

Soveltuu laskujen hallintaan ja organisointiin, muistuttaa laskuista

Miinukset

Maksullinen versio on kallis (19,49 € vuodessa)

Sovelluksen sujuva käyttö vaatii hieman perehtymistä

My Budget Book (Android, iOS)

Kenelle: Yksityisyyttä arvostavalle, tarkalle budjetoijalle

My Budget Bookista löytyvät taloushallintasovelluksille tyypilliset kulutusta havainnollistavat grafiikat ja budjetointimahdollisuudet. Sovelluksen erikoisuus onkin, että se ei käytä internetyhteyttä maksimaalisen yksityisyyden ja turvallisuuden takaamiseksi. Lisäyksityisyyttä tuo myös mahdollisuus lukita sovellus niin että se aukeaa vain salasanalla tai sormenjäljellä.

Plussat

Turvallisuus- ja yksityisyysominaisuudet

Ominaisuuksia voi muokata melko joustavasti

Mahdollisuus kokeilla sovellusta ilmaiseksi kuukauden ajan

Miinukset

Lukuisat tilastot ja grafiikat voivat alkuun tuntua sekavilta

Tiedoksi lukijoille: Artikkeli sisältää SalkunRakentajan markkinointikumppanin sivuille linkkejä, joiden perusteella SalkunRakentaja-sivusto voi saada korvauksia.