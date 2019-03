Puheessaan Trump dollarin vaihtokurssia liian vahvaksi.

Trump on kritisoinut dollarin arvoa ennenkin. Trumpin valuuttakurssikritiikki osuu USA:n keskuspankin pääjohtajaa Jereme Powelliin. Vaikka dollari on vapaasti kelluva valuutta, on keskuspankin rahapolitiikalla vaikutusta dollarin vaihtokurssiin. Fed on kiristänyt rahapolitiikkaa nostamalla useaan kertaan ohjauskorkoja. Korkojen nousu tuo nousupaineita myös dollariin. Toki dollarin kurssi selittyy monella muullakin tekijällä.

Trumpin mukaan Yhdysvaltojen taloudella menee hyvin huolimatta keskuspankin toimista.

“Haluan vahvan dollarin, mutta haluan sellaisen dollarin joka on hyväksi maallemme, en sellaista dollaria mikä on liian vahva ja mikä vaikeuttaa liiketoimia muiden maiden kanssa”, Trump totesi.

Presidentti ei puheessaan maininnut Jeremy Powellia nimeltä, mutta selkeästi viittasi puheessaan Powelliin. Trump vihjasi Powellin olevan mies, joka haluaa nostaa korkoja, rakastaa määrällisen elvytyksen kiristämistä ja joka haluaa vahvan dollarin.

Trump myös painoitti, ettei inflaatio ole Yhdysvalloissa mikään uhka.

Joulukuussa Trumpin kritiikki keskuspankkia kohtaan oli suorempaa ja hyökkäävämpää. ”Ainoa ongelma taloudessamme on Fed”, Trump twiittasi tuolloin.

The only problem our economy has is the Fed. They don’t have a feel for the Market, they don’t understand necessary Trade Wars or Strong Dollars or even Democrat Shutdowns over Borders. The Fed is like a powerful golfer who can’t score because he has no touch – he can’t putt!