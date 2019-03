Pääanalyytikko: USA:n korkomarkkinat lähettivät ”taantumasignaalin”

Yhdysvaltojen korkomarkkinoiden pitkä korko painui alle lyhyen kolmen kuukauden koron. Negatiivista tuottokäyrää pidetään luotettavana taantumaindikaattorina.

Osakemarkkinoilla on entistä tiiviimmin seurattu Yhdysvaltojen pitkien ja lyhyiden valtiolainojen korkoeron eli korkokäyrän muutoksia.

Viime joulukuussa Yhdysvaltain korkokäyrän alkupää kääntyi jo negatiiviseksi, kun viiden vuoden lainan korko painui kaksivuotisen lainan korkoa alhaisemmaksi. Sen sijaan tiiviimmin seurattu kymmenen ja kahden vuoden korkojen välinen ero oli tuolloin kuitenkin yhä lievästi plusmerkkinen, tosin sekin on jo laskenut lähelle nollaa.

Noususuhdanteessa pitkien velkakirjojen korkotuotto on yleensä korkeampi kuin lyhyiden korkojen. Noususuhdanteessa taloudessa vallitsee nousevat inflaatio-odotukset, mikä nostaa korkosijoittajien tuottovaatimusta pitkissä koroissa.

Kun korkokäyrä kääntyy negatiiviseksi, ovat sijoittajien näkemykset tulevasta inflaatiosta laskeneet, jolloin pitkien korkojen tuottovaade laskee. Laskevan korkokäyrän tilanteessa saattaa keskuspankin rahapolitiikka olla kiristymässä, mikä ohjauskorkojen nostojen kautta heijastuu lyhyisiin korkoihin.

Negatiivinen korkokäyrä nähdään yleisesti merkkinä talouden kääntymisestä laskuun.

Nyt USA:n 10 vuoden velkakirjojen ja kolmen kuukauden velkakirjojen tuottoero on painunut nollaan.

Tuottokäyrä on ollut varsin hyvä ennakoimaan talouden käännöksiä, ja käyrä on kääntynyt laskevaksi ennen jokaista USA:n taantumaa vuoden 1955 jälkeen, varoittaa artikkelissaan Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich.

”Historiallisesti viime joulukuun tasoilta on mennyt keskimäärin reilu vuosi käyrän kääntymiseen, ja siitä n. puolitoista vuotta taantuman alkamiseen. Tuottokäyrä signaloi siis taantuman alkavan Yhdysvalloissa vuoden 2020 puolivälissä”, Gerich toteaa.

Twitterissä Gerich kirjoittaa: ”USA:n tuottokäyrä lähetti juuri taantumasignaalin (3kk – 10v käyrä kääntyi laskevaksi): USA:n talous taantumaan vuoden 2020 puolivälin tienoilla, Suomi saman vuoden lopulla.”

USA:n tuottokäyrä lähetti juuri taantumasignaalin (3kk – 10v käyrä kääntyi laskevaksi): USA:n talous taantumaan vuoden 2020 puolivälin tienoilla, Suomi saman vuoden lopulla. https://t.co/DxN4YhjbfD — Jan von Gerich (@JanVonGerich) 22. maaliskuuta 2019

Vaikka maailmantalous on yhä vahvassa vedossa, mutta nousukausi ei jatku loputtomiin, pääanalyytikko muistuttaa. Gerichin mukaan markkinasignaalien perusteella Yhdysvallat vaipuu taantumaan vuoden 2020 puolivälissä, ja Suomi seuraa perässä sama vuoden lopussa.

”Globaali nousukausi on jatkunut jo pitkään. USA:ssa nousukaudesta on tulossa kaikkien aikojen pisin ensi vuoden kesänä. Selkeitä merkkejä nousun käännöksestä ei vielä ole, ja kasvu itse asiassa näyttäisi kiihtyvän tänä vuonna. Työmarkkinat ovat kuitenkin lähellä täystyöllisyyttä, inflaatio on kiihtymässä ja keskuspankki kiristää rahapolitiikka. Haasteet noususuhdanteen jatkolle kasvavat lähivuosina”, Gerich toteaa.

Myös EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen kiinnittää Twitterissä huomiota tuottokäyrän kääntymiseen.

”Talousuutisten viikko päättyy heikompiin signaaleihin kansainvälisestä taloudesta. Yhdysvalloissa pitkä 10v. korko painui alle 3kk koron. Ennakoi taantumaa. Euroopassa ostopäällikköindeksit kielivät heikosta teollisuuden kehityksestä Saksassa ja Ranskassa”, Pakarinen kirjoittaa.

Talousuutisten viikko päättyy heikompiin signaaleihin kansainvälisestä taloudesta. Yhdysvalloissa pitkä 10v. korko painui alle 3kk koron. Ennakoi taantumaa. Euroopassa ostopäällikköindeksit kielivät heikosta teollisuuden kehityksestä Saksassa ja Ranskassa. https://t.co/8Df9dExjWv — Sami Pakarinen (@SaPakarinen) 22. maaliskuuta 2019

Säästöpankkiryhmän pääekonomisti Timo Vesala nimeää puolestaan negatiiviseksi kääntyneen tuottokäyränä ”kaikkien taantumasignaalien äidiksi”.