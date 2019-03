VEEN vie ylitorniolaista vettä Intiaan – yrityksen myynti kolminkertaistunut

– KAUPALLINEN YHTEISTYÖ –

Tiesitkö, että Suomesta löytyy maailman laadukkainta vettä? VEEN on premium-luokan juomayhtiö, joka toimittaa suomalaista lähdevettä maailmalle. Yritys toivoo, että sen kasvumahdollisuudet inspiroivat muita suomalaisia juomayrityksiä kansainvälistymään.

VEEN on vuonna 2007 perustettu konserni, joka keskittyy lähdevesiin ja luonnollisista aineksista valmistettuihin korkealaatuisiin juomiin. Lähdevesi on peräisin kahdesta maailman syrjäisimmistä ja vähiten saastuneista paikoista: Ylitorniolta ja Himalajalta Bhutanista.

”Vuonna 2006 tehdyn maailmanlaajuisen veden laadunarvion mukaan Suomesta löytyy maailman laadukkainta vettä. VEENin perustajat istuivat samoihin aikoihin saunassa ja miettivät, että eikö olisi hienoa, jos olisi olemassa premium-luokan juomayhtiö, joka tuottaa suomalaista huippulaadukasta vettä lasipullossa ravintoloiden pöytiin”, kuvailee Intiasta syntyperäisin oleva VEENin toimitusjohtaja Aman Gupta.

Perinteisessä suomalaisessa löylyssä tehty liikeidea toi suomalaisille markkinoille ainutlaatuisen premium-luokan juomayhtiön. VEEN laajensi toimintaansa vuonna 2013 perustamalla tytäryhtiön Intiaan.

Tänä päivänä konserni koostuu kolmesta yrityksestä ja sen liiketoiminnasta 95 prosenttia on vientiä, joka keskittyy kehittyviin markkinoihin, kuten Intiaan, Lähi-itään ja Kaakkois-Aasiaan. Näillä asuinalueilla juomaveden laatu ei ole luotettavaa ja korkealaatuiselle vedelle on kova kysyntä.

”Yrityksemme juuret ovat Suomessa, mutta olemme erittäin kansainvälinen yritys, jolla on kansainvälinen tiimi. Suomalaiset juuret yhdistettynä kansainväliseen fokukseen on mielenkiintoinen yhdistelmä”, kertoo Gupta.

VEENin myynti on kolminkertaistunut sen jälkeen, kun yhtiö laajeni vuonna 2015 Intian markkinoille.

VEEN panostaa laatuun ja kestäviin arvoihin

Kun aitoa ruokaa tuntuu olevan vaikea löytää supermarketeista, kuluttajat ovat kiinnostuneempia käsittelemättömien ja ei-teollisten pientuottajien ruokiin ja juomiin. Otsikoissa pyörivät tämän tästä maailman valtameret, jotka ovat saastuneet muovista.

VEEN vastaa molempiin haasteisiin. Juomat pullotetaan kierrätettävään lasiin ja kaikki juomat ovat valmistettu luonnollisista aineksista.

”Teimme strategisen päätöksen laajentaa tuotevalikoimaamme, sen sijaan, että olisimme siirtyneet erilaisiin pakkausvaihtoehtoihin, kuten muovipulloihin. Päätimme käyttää yksinomaan lasipakkauksia”, selventää toimitusjohtaja.

VEEN oli Intian markkinoiden ensimmäinen tuotemerkki, joka myy lasipullotettua lähde- ja kivennäisvettä. Yrityksellä on ollut merkittävä rooli siinä, että intialaiset ravintolat ja hotellit ovat siirtymässä pois pet-muovipulloista kierrätettäviin lasipulloihin.

Yritys lahjoittaa yhden prosentin kaikista VEEN-pulloista saatavista myyntituloista One for Happiness -hyväntekeväisyyssäätiölle, joka tukee vähäosaisten lasten hyvinvointia.

VEEN haluaa innostaa muita suomalaisia yrityksiä kansainvälistymään

”Toivomme kasvattavamme brändimme siihen pisteeseen, että pystymme auttamaan muita suomalaisia yrityksiä kasvattamaan heidän vientiään maailmanlaajuisesti käyttämällä meidän jakelu- ja myyntiverkostoamme hyväkseen.”

Guptan mukaan suomalaisilla on tarjolla laaja valikoima uskomattoman laadukkaita juomia, mutta kansainvälistymisen estää kielimuuri. Suurimmalla osalla juomayrityksistä tuote-etiketit ovat vain suomeksi ja ruotsiksi, joka sulkee monia ovia.

Englanninkielisen tuoteselosteen lisääminen olisikin tärkeää Guptan mielestä, sillä se tekisi tuotteen heti paljon lähestyttävämmäksi kansainvälisille asiakkaille.

Nyt voit sijoittaa VEENiin

VEEN etsii joukkorahoituksen avulla uusia sijoittajia kansainvälisen kasvun seuraavaan vaiheeseen. Toimitusjohtaja kuvailee nyt olevan tuottelias aika sijoittaa VEENiin.

Brändiä on luotu jo yli 10 vuotta, oma lokero juomasektorilla on löytynyt ja yrityksellä on ”useita tuotevalikoimia ja markkinastrategioita, joilla voimme skaalata liiketoimintaamme”.

”Pyrimme lisäämään sisäistä myyntiverkostoamme 100:n työntekijään. Nämä työntekijät tulevat panostamaan myyntiä meille myynnin kannalta tärkeimmässä 55 kaupungissa, keskittyen Intiaan, Lähi-itään ja Kaakkois-Aasiaan.”

Yhtiö kertoo olevansa nyt lähellä mittakaavaetujen saavuttamista ja tuloksen kääntämistä positiiviseksi. Yritys näkee edessään valtavan kasvumahdollisuuden suurimmalla markkina-alueellaan Intiassa, jossa tuotemerkki on nousukiidossa.

VEEN on siirtymässä lähiaikoina vähittäiskaupan kanaville uudella tuoteperheellään, johon kuuluu lähdevedet, maustetut craft-mikserivedet sekä hyvinvointia edistävät ayurveda-juomat. Tähän mennessä konserni on erikoistunut HORECA-sektorille, keskittäen myynnin hotelleihin, ravintoloihin ja cateringiin.

VEEN sijoituskohteena

VEEN sijoittuu premium-tuotemerkkinä luokan kärkipäähän. Tuotteet palvelevat ennustettuja kulutustrendejä; juomat, jotka tukevat terveyttä sekä hyvinvointia, kuluttajan intohimoa olla yhteydessä eri kulttuureihin sekä kuluttajan tietoisempia valintoja erityisesti kestävämmissä tuotepakkauksissa.

Nykyisten ennusteiden ja liiketoimintasuunnitelman perusteella toimitusjohtaja arvioi alkuinvestoinnin tuovan 5–6 kertaisen tuoton 4–5 vuodessa. VEENin arvioitu liikevaihto vuonna 2020 on 6,3 miljoonaa euroa. Yrityksen liikevaihto vuotena 2017 oli 1,17 miljoonaa euroa.

Tutustu VEENiin sijoituskohteena tarkemmin alla olevan linkin kautta.