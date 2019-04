OP: Digia on hinnaltaan aliarvostettu kasvuyhtiö

Pankki toistaa IT-yhtiölle antamansa ostosuosituksen.

Digia on Helsingin pörssiin listattu ohjelmistoyhtiö. Se joka toimittaa ict-ratkaisuja ja -palveluja eri toimialoille, joista keskeisiä ovat finanssipalvelut, julkishallinto, SOTE, kauppa, palvelut, teollisuus sekä energia.

Yhtiön neljännen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 13,6 prosenttia 31,2 miljoonaan euroon ja koko vuoden 2018 liikevaihto kasvoi 18,6 prosenttia 112,1 miljoonaan euroon.

”Olen erityisen tyytyväinen liikevaihtomme orgaaniseen kasvuun, joka oli 12,4%. Palvelualueistamme integraatiot ja tiedon hyödyntäminen sekä digitaaliset palvelut kasvoivat voimakkaasti. Myös Verohallinnon tulorekisterihanke tuki liikevaihdon kasvua. Toiminnan- ohjausjärjestelmien ja finanssialan järjestelmien kysyntä jatkui tasaisena koko vuoden”, Digian toimitusjohtaja Timo Levoranta kuvailee viime vuotta.

Digian tuloskunto oli viime vuonna vakuuttava.

Neljännen vuosineljänneksen liikevoitto nousi edellisvuoden 1,2 miljoonasta eurosta 1,4 miljoonaan euroa, eli 4,6 prosenttiin liikevaihdosta. Viimeisen vuosineljänneksen liikevoittoa painoi Levorannan mukaan tärkeän asiakashankkeen lisäresurssointi onnistuneen käyttöönoton varmistamiseksi.

Yhtiön koko vuoden 2018 kannattavuus parani merkittävästi. Liikevoitto nousi 1,9 miljoonasta eurosta 6,5 miljoonaan euroon eli 5,8 prosenttiin liikevaihdosta. Toimitusjohtajan mukaan kannattavuus kehittyi positiivisesti erityisesti integraatiot ja tiedon hyödyntäminen -palvelualueen sekä digitaalisten palveluiden alueilla. Kannattavuuden kehitystoimenpiteet painottuivat projektijohtamiseen sekä toimintatapojen tehostamiseen ja harmonisointiin.

Digia kasvaa sekä orgaanisesti että yritysostoin

Digian viime vuosien strategia on perustunut panostuksiin etenkin digitaalisiin palveluihin sekä integraatioon ja tiedon hyödyntämiseen. Nämä ovat yhtiön segmenteistä nopeimmin kasvavia, OP toteaa aamukatsauksessaan. Tehdyt yritysostot ovat myös kohdistuneet juuri näille alueille.

Yhtiön tavoitteena on kasvaa orgaanisesti sekä epäorgaanisesti yhteensä 15 vuosivauhtia vuosivauhtia. OP:n mukaan IT-markkinat kasvavat Suomessa tällä hetkellä noin 4-5 prosenttia vuodessa, eli Digia pyrkii kasvamaan selvästi toimialaa nopeammin. Siksi OP uskoo Digian jatkavan yritysostoja, mikäli jotakin kiinnostavaa vain löytyy.

”Yhtiöllä oli vuoden 2018 lopussa n. 1,4 Me kassavaroja sekä mahdollisuus nostaa 12,5 Me uutta lainaa, joten uudet potentiaaliset yrityskaupat tullaan toteuttamaan todennäköisesti suurelta osin velkarahalla”, pankki toteaa.

Digia hanki maaliskuussa 2018 analytiikkaratkaisuihin erikoistuneen Avarea Oy:n. Yrityskaupan ansiosta Digia pystyy toimitusjohtaja Levorannan mukaan tuottamaan asiakkailleen ainutlaatuisen ja kattavan tarjoaman data-analytiikkaan, tekoälyyn ja näiden taustalla tarvittaviin tietojärjestelmäintegraatioihin. Yhtiö täydensi myös vuoden aikana myös toiminnanohjausjärjestelmien tarjoamaansa hankkimalla Microsoft Dynamics -toiminnanohjausjärjestelmiin sekä CRM-ratkaisuihin erikoistuneen Mavisystems Oy:n.

Levorannan mukaan digitaalisista ratkaisuista on muodostumassa yhä tärkeämpi osa Digian asiakkaiden ydinliiketoimintaa, ja tämä muutostrendi tukee voimakkaasti Digian kasvumahdollisuuksia tulevaisuudessa.

”Asiakkaidemme kehityksen painopiste on siirtymässä pistemäisten erillisprojektien toteuttamisesta kohti hallittua liiketoiminnan kokonaisuudistamista. Uudistamisen kohteena on tällöin usein yrityksen koko lT-infrastruktuuri taustajärjestelmistä moderneihin sähköisiin palveluihin ja näiden integraatioihin. Asiakkaamme ovat myös rakentamassa liiketoiminta-alustoja, jotka liitetään yhä useampiin ulkopuolisiin tietojärjestelmiin”, Levoranta toteaa.

Kannattava kasvu jatkuu

Digia julkistaa ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksensa perjantaina 3.5. Digia on ohjeistanut vuodelle 2019 sekä liikevaihdon että liikevoiton kasvua. OP odottaa sekä liikevaihtoon että liikevoittoon kasvua.

”Arvioimme Digian yltävän tänä vuonna 120,7 Me:n liikevaihtoon, josta Q1:n osuus on 28,9 Me (Q1/18 26,9 Me). Liikevoittoa oletamme kertyvän vuositasolla 8,4 Me, josta 1,9 Me Q1:lla (Q1/18 EBIT 1,6 Me). Vuosiennusteemme sisältävät n. 6 %:n liikevaihtokasvun, minkä lisäksi tammikuussa ostettu Starcut tuo yli 1,3 Me lisää myyntiä. 2019 osakekohtaisen tuloksen odotamme nousevan 0,23 euroon ja Q1:lla 0,05 euroon.”

Kasvunäkymistä huolimatta Digia on hinnoiteltu houkuttelevasti, OP arvioi.

”Nykyinen osakekurssi ei heijastele odottamaamme kasvua tai kannattavuuden parannusta. Oletamme Q1:n olevan alku vuodelle, jolloin edellisvuosista poiketen isojen projektien ongelmat eivät pilaa tulosta”, OP toteaa.

Pankki määritteli it-yhtiön osakkeen tavoitehinnan kassavirtamallin perusteella. Digia on pankin näkemyksen mukaan mukaan selvästi aliarvostettu tällä hetkellä, kun huomioidaan seuraavien vuosien kasvu sekä kannattavuusparannukset.

OP Säilyttää osakkeen tavoitehinnan 3,40 eurossa, joka tarkoittaisi kasvavalle yritykselle varsin maltillista, noin 14,8 P/E-kerrointa OP:n vuoden 2019 tulosennusteella. Pankki toistaa Digian ostosuosituksen.