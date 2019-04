Kiina elvyttää itsensä uuteen vauhtiin

Kiinan ylivoimaisesti suurimmat huolenaiheet talouskehityksessä ovat kauppasodan lisäksi liittyneet teollisuuden näkymiin sekä auto- ja yleisemmin vähittäiskauppaan, Nordean päästrategi Antti Saari toteaa pankin viikkokatsauksessa.

Viime aikoina on kuitenkin saatu helpotusta teollisuustuotannon kasvaessa maaliskuussa nopeimmin sitten vuoden 2014. Myös teollisuuden luottamusindikaattorissa on tapahtunut selvä ja nopea käänne parempaan.

Kiinan elvytystoimet näkyvät esimerkiksi ostopäällikköindeksin nousuna.

#ANZ #Asia Macro Weekly: Effects of China’s fiscal and monetary stimulus implemented since 2018 will filter through into its economic activities, and spilling over into the rest of #Asia : https://t.co/xurZFZIStU #GreenShoots #PMI pic.twitter.com/MaN4lgy2o1

Caixin #China Composite #PMI (which covers both manufacturing & services) points to a solid increase in business activity across China at end-Q1. At 52.9, the PMI signal the strongest increase in activity since June 2018. More here: https://t.co/vXwFjEZn9w pic.twitter.com/jS6x205WJp