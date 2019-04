Kilometrikorvaus 2019

Kilometrikorvaukset muuttuivat 2019 alussa. Minkälaista kilometrikorvausta maksetaan moottorikelkalla tai mönkijällä taitetusta työmatkasta?

Kilometrikorvaus on työhön liittyvistä matkoista maksettava rahamäärä, jonka työnantaja maksaa työntekijälle. Kilometrikorvaus ei yleensä koska matkoja kotoa työpaikalle, sillä matka asunnolta työpaikalle ei ole verotuksessa työmatka.



Maksettavaan korvaukseen vaikuttaa, onko kyseessä oleva auto työsuhdeauto vai onko työntekijä rahoittanut autonsa itse. Myös muiden matkustajien lukumäärä vaikuttaa kilometrikorvaukseen.



Verohallinto nosti vuoden 2019 tammikuusta lähtien verovapaan kilometrikorvauksen 42 sentistä 43 senttiin per kilometri. Edeltävänä vuonna se nousi myös sentillä.



Mitä edellytyksiä kilometrikorvaukset vaativat?



Auton ei tarvitse olla oma, jotta voit saada kilometrikorvauksia. Esimerkiksi ystävän tai sukulaisen omistama auto, joka on sinun hallinnassasi on käypä kilometrikorvauksille. Olennaista on, että auto ei ole luontoisetuna saatu.



Työmatkasta tulee tehdä matkalasku. Työntekijä tekee matkalaskun ja liittää siihen mukaan kaikki matkaan liittyvät maksukuitit. Matkalaskulle ei ole ennalta määriteltyä valtakunnallista pohjaa, joten käytännöt vaihtelevat riippuen työnantajasta. Matkalaskusta tulisi kuitenkin löytyä millä kulkuneuvolla, minne, mistä syystä ja milloin matka tehtiin.



Kulkuneuvon tyyppi myös vaikuttaa maksettavaan kilometrikorvaukseen. Monet eivät taita työmatkaa mönkijällä tai moottorikelkalla, mutta Suomessa on ihmisiä, jotka näin tekevät. Alla olevasta listasta löydät vuoden 2019 kilometrikorvausten määrät riippuen kulkuneuvosta. Jos kyydissäsi on muita työasioissa matkustavia ihmisiä, korvausta korotetaan 3 senttiä per henkilö per kilometri.

Kilometrikorvaus Kulkuneuvo € / km Auto 0,43 Moottoripyörä 0,33 Mönkijä 0,98 Mopo 0,18 Moottorivene (max 50 hv) 0,76 Moottorivene (yli 50 hv) 1,10 Moottorikelkka 1,05 Muut kulkuneuvot 0,10 (1) Jos kyydissä on muita työasioissa matkustavia, kilometrikorvausta korotetaan 0,03€/hlö

Joskus saatat joutua kuljettamaan työasioissa mukanasi raskaampaa kalustoa. Kilometrikorvaus voi nousta tietyissä työhön liittyvissä erikoistilanteissa. Alla olevassa taulukossa on eritelty erilaisia erityistilanteita, joissa kilometrikorvaus on korkeampi.

Korotetut kilometrikorvaukset 2019 Erikoistilanne € / km Autossa kuljetetaan esineitä, jotka painavat yli 80kg 0,03 Autossa kuljetetaan koiraa työtehtävien vuoksi 0,03 Autoon on kiinnitetty perävaunu 0,07 Liikkuminen tapahtuu tienrakennustyömaalla 0,09 Autoon on kiinnitetty asuntovaunu 0,11 Autoon on kiinnitetty raskas kuorma 0,22

Kilometrikorvaukset yrittäjälle



Yrittäjä voi myös merkitä kilometrikorvauksia itselleen. Toiminimiyrittäjänä käytännöt ovat erilaiset kuin palkansaajalla. Jos toiminimiyrittäjänä puolet tekemistäsi vuosittaisista matkoista ovat työmatkoja, auto on tällöin elinkeinotoimintasi varallisuutta. Tällöin kirjanpitoon merkitään kaikki autosta syntyneet kulut.



Jos yli puolet tekemistäsi matkoista ovat yksityisautoilua, auto on yksityisvarallisuutta. Voit tässä tapauksessa vähentää työkäytöstä aiheutuneet kulut. Ajetut kilometrit lasketaan maksimissaan samalla kaavalla kuin normaalilla palkansaajalla eli 0,43 euroa per kilometri. Työ- ja yksityisajojen ero esitetään ajopäiväkirjalla.



Osakeyhtiön omistajayrittäjä voi tehdä normaalisti matkalaskun matkasta aiheutuneista kuluista.



Tiedoksi lukijoille: Artikkeli sisältää SalkunRakentajan markkinointikumppanin sivuille linkkejä, joiden perusteella SalkunRakentaja-sivusto voi saada korvauksia.