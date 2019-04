Sijoitusstrategi: Osakemarkkinoilla häämöttää korjausliike, aika vähentää osakesijoituksia

Kun kehittyneiden maiden talouksiin kohdistuu paineita ja yritysten voittojen kasvu hidastuu, useimpien osakemarkkinoiden näkymät eivät näytä innostavilta, arvioi Pictet Asset Managementin päästrategi Luca Paolini.

Vuoden alussa alkanut osakemarkkinoiden voimakas nousu eri puolilla maailmaa on nostanut osakkeiden arvostukset tasolle, joka ei vastaa Pictetin pessimistisiä yritysten tulosten kehittymisestä. Tämän johdosta varainhoitoyhtiö on laskenut osakkeet alipainoon ja nostanut käteisen ylipainoon.

”Ennusteidemme mukaisesti yritysten tuloskasvu tänä vuonna voi maailmanlaajuisesti jäädä vain noin 1–2 prosenttiin, mikä on merkittävästi konsensusennusteen alapuolella”, Paolini toteaa.

Yhdysvaltojen osakemarkkinat näyttävät Paolinin mukaan kaikkein herkimmiltä korjaukselle.

”Analyysimme mukaan ne eivät ole pelkästään kaikkein kalleimmat markkinat, vaan myös yhdysvaltalaisten yhtiöiden voittomarginaalit todennäköisesti pienenevät ennätyskorkeasta 11 prosentista, sillä monet yritykset ovat jo raportoineet palkkakulujen kasvamisesta.”

Kiina ja Iso-Britannia osakemarkkinoiden suosikkeja

Osakkeista Pictet suosii edelleen kehittyvien markkinoiden osakkeita, sillä kehittyvien maiden talouskasvu on kestävämmällä pohjalla, inflaatio on alhainen ja Yhdysvaltojen dollarin odotetaan heikkenevän.

Kiina on erityinen valopilkku, sillä sen mittavat vero- ja rahapoliittiset elvytystoimet ovat auttaneet maata muuttumaan maailmantalouden uhkaajasta sitä tasapainottavaksi voimaksi, Paolini arvioi.

Ison-Britannian osakkeet ovat päästrategin mielestä edelleen halpoja, koska Brexit-huolet ovat painaneet niitä kohtuuttomasti.

”Pidämme neutraalin näkemyksemme euroalueella ja japanilaisissa osakkeissa, koska näillä alueilla talouskasvu on verkkaista.”

Toimialoista Pictet suosii defensiivisiä syklisten sijaan.

”Defensiivisillä toimialoilla – kuten terveydenhuolto ja julkiset palvelut – on tapana tuottaa paremmin hidastuvan talouskasvun kausina. Kestokulutushyödykkeet ja teknologia, jotka ovat taloussuhdanteiden muutoksille herkkiä syklisiä toimialoja, ovat mielestämme tällä hetkellä kaksi kalleinta toimialaa”, Paolini linjaa.

Korkomarkkinat liian optimistisina

Korkomarkkinat aliarvioivat tällä hetkellä taantuman riskiä. Paolinin mukana keskuspankkipolitiikan U-käännös rahoituksen kiristämisestä mahdolliseen korkojen alentamiseen on peitonnut riskin heikosta talouskasvusta. Siten riskisempien lainojen tuottoerot verrattuna suhteellisen turvallisiin arvopapereihin ovat pienentyneet. Esimerkiksi Yhdysvaltojen high yield -joukkolainojen tuottopreemio verrattuna valtionlainojen tuottoihin on kutistunut noin 150 peruspistettä viime tammikuusta, Paolini kertoo.

”Kun ottaa huomioon, että kasvu säilyy heikkona erityisesti kehittyneillä markkinoilla, luottomarkkinat vaikuttavat aivan liian toiveikkailta. Yhdysvaltojen 10 vuoden valtionlainoihin ja Fedin malliin verrattuna Yhdysvaltojen high yield -joukkolainojen spreadit ennakoivat vain kahden prosentin todennäköisyydellä taantumaa Yhdysvalloissa seuraavan 12 kuukauden aikana.”

Valtionlainojen tuottokäyrän kääntyminen – kolmen kuukauden ja kymmenen vuoden juoksuajan papereiden spreadi on kääntynyt negatiiviseksi ensimmäistä kertaa vuoden 2006 jälkeen – kuvaa tarkemmin talouden riskejä ja synnyttää mahdollisesti mielenkiintoisia sijoitusmahdollisuuksia, Paolini uskoo.

”Hitaan talouskasvun aikana yrityslainojen spreadit näyttävät absoluuttisesti mitattuna liian alhaisilta kaikilla kehittyneillä markkinoilla, erityisesti Euroopassa. ”

Tuottokäyrän kääntymisen lisäksi toinen varoitusmerkki Paolinin mukaan on luottojen laadun heikkeneminen: yritysten velkaantumisaste on paljon korkeampi ja sijoittajia suojaavat kovenantit ovat heikentyneet, kun vivutettujen lainojen kysyntä on kasvanut.

Kehittyvien markkinoiden korkotuotteiden riski-tuottosuhde tarjoaa parempaa vastinetta rahoille, päästrategi uskoo.

”Pidämme kehittyvien markkinoiden paikallisen valuutanmääräisissä lainat ylipainossa. Ne tarjoavat edelleen korkomarkkinoiden parasta vastinetta rahalle.”

Kun dollari on kallis suhteessa useimpiin kehittyneiden ja kehittyvien markkinoiden valuuttoihin, selvän laukaisevan tekijän puuttuminen dollarin heikkenemiseksi lyhyellä aikavälillä saa Pictetin pitämään neutraalin näkemyksen dollarista.