Forbes julkaisi listan maailman rikkaimmista ihmisistä. Tässä ovat maailman nuorimmat miljardöörit, joilla on yhteensä 299 miljardin dollarin omaisuus.

Forbesin vuosittainen lista maailman rikkaimmista ihmisistä julkaistiin viime kuussa. Listalla on peräti 2 153 miljardööriä, joista 71 on alle 40-vuotiaita. Näistä 71 jäsenestä 41 ovat luoneet itse oman varallisuutensa. Loput ovat perineet omaisuutensa, kertoo Forbes.

Nuorten miljonäärien ryhmässä on tänä vuonna 21 uutta jäsentä 18 eri maasta. Jopa 30 listalla olevista ovat käärineet omaisuutensa teknologia-alalta ja loput muoti-, kiinteistö- ja vähittäiskaupan alalta.

Maailman rikkain alle 40-vuotias miljardööri on jälleen 34-vuotias Mark Zuckerberg 62,3 miljardin dollarin omaisuudella. Toisiksi rikkain on 37-vuotias kiinalainen Yang Huiyan 22,1 miljardin dollarin varallisuudella. Yang peri isänsä Yeung Kwok Keyngin omaisuuden, jonka hän oli saavuttanut kiinteistöalalla. Zuckerbergilla on lähes kolme kertaa enemmän varallisuutta kun Huiyanilla.

Kylie Jenner, Kylie Cosmeticsin perustaja, debytoi tämän vuoden listalla ja on ainoa alle 40-vuotias itse uransa luonut naismiljardööri. 21-vuotias Jenner on myös maailman nuorin miljardööri. Muut 14 listalla olevaa naista ovat perineet omaisuutensa. Jennerin jälkeen rikkaimmat naismiljardöörit ovat norjalaiset perijättäret Alexandra Andresen, 22, ja hänen sisarensa Katharina, 23.

John Collins, 28, on maailman toisiksi nuorin oman varallisuuden hankkinut miljardööri. Hän perusti Stripen, maksuliiketoimintaan keskittyvän yrityksen, 30-vuotiaan Patrick veljensä kanssa.

James Monsees, 39, on yksi listan uusista tulokkaista. Hän on yksi sähkötupakkaa tuottavan Juul Labsin perustajista. Kiinalainen Jihan Wu, 33, teki myös debyyttinsä tämän vuoden listalla. Wu omistaa 20 prosenttia Bitmain-kryptovaluuttayhtiöstä ja hänellä on 1,5 miljardin dollarin omaisuus.

Kaiken kaikkiaan näiden 71 nuoren koko omaisuus on arvoltaan noin 299 miljardia dollaria.

