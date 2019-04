Miten suomalaiset säästävät

VertaaEnsin.fi toteutti YouGov Finlandin kuluttajapaneelin avulla kyselytutkimuksen, jossa selvitettiin miten suomalaiset oikein säästävät.

VertaaEnsin.fi teettämän kyselytutkimuksen mukaan 6 prosenttia säästää sijoittamalla kiinteistöihin, 6 prosenttia säästää sijoittamalla joukkovelkakirjoihin ja ETF-rahastoihin, 15 prosenttia säästää sijoittamalla osakkeisiin, 22 prosenttia säästää sijoittamalla rahastoihin ja 38 prosenttia säästää perinteiselle säästötilille.



Säästötilille sijoittamisen jälkeen rahastosäästäminen on selkeästi suosituin vaihtoehto. Nuorista perheellisistä noin joka kolmas sijoittaa rahastoihin. 19 prosenttia 18-29 vuotiaista säästää rahastoihin, mutta suurin rahastoihin sijoittava ikäluokka on 30-39 vuotiaat. Näistä 27 prosenttia säästää rahastoihin.





Rahan kerryttämisen suhteen on huomattavissa sukupuolieroja. Miehet ovat aktiivisempia sijoittamaan osakkeisiin ja rahastoihin kuin naiset. Osakkeisiin sijoittavien miesten prosentuaalinen osuus (21%) on yli kaksinkertainen verrattuna naisiin (10%). Naisista taas 19 prosenttia säästää rahastoihin ja miehistä vastaavasti 24 prosenttia.



Huolestuttavaa on, että 29 prosenttia vastanneista ei säästä tavalla tai toisella. Puskurirahasto on yksi merkittävimmistä oman talouden hallinnan merkeistä. Sukupuolierot eivät ole suuret täysin säästämättä jättämisen suhteen. Kyselytutkimukseen vastanneista naisista 29 prosenttia ei säästä millään tavalla. Kyselytutkimukseen vastanneiden miesten luku oli 28 prosenttia.



Sijoittaminen on viisain tapa säästää rahaa. Jos puskurirahaa on jo kertynyt, voi miettiä, haluatko säästää jatkossakin paikkaan, jossa kertyy korkoa. On järkevää tietenkin säästää sellaisessa kohteessa, jossa rahat tuottavat mahdollisimman paljon.

Tärkeintä on sijoittaa itselle sopivilla summilla ja muistaa, että mitä suurempi tuotto-odotus ja lyhyt aika, sitä suurempi riski. On hyvä tutustua markkinoihin ja vertailla erilaisia säästämisen vaihtoehtoja.

Sijoittamista aloittaessa on tärkeä pohtia haluaako päästä mahdollisimman helpolla, vai panostaa sijoittamiseen ajallisesti. Jos haluaa tehdä sijoittamisesta vaivatonta, kannattaa sijoittaminen esimerkiksi indeksirahastoihin. Jos taas haluaa panostaa itse sijoittamiseen, kannattaa aloittaa opiskelemalla sijoitusneuvoja. Kun olet saanut paremman käsityksen siitä, miten sijoitusmarkkina toimii voit aloittaa sijoittamisen parhaaksi kokemallasi tavalla, esimerkiksi suorilla osakesijoituksilla.

Säästäminen kannattaa aloittaa heti kun se on mahdollista. Korkoa korolle on maailman kahdeksas ihme, ja tässä ajalla on huomattava merkitys lopputulokseen.

Säästetyt summat voivat olla alkuun pieniä; kuukausisäästösopimuksen voi tehdä jo kymmenien eurojen kuukausisummalla. Suoria osakesijoituksia varten kannattaa lähtötasona olla joitain tuhansia euroja, johtuen kaupankäyntiin liittyvistä kuluista. Kulujen merkitys korostuu entisestään, mitä pienempiä summat ovat, näissä pitää olla tarkkana.

Sen jälkeen kun säästämisen alkeet ovat hallussa, seuraava askel on miettiä haluaako jatkaa säästämistä pankin säästötilille, vai onko järkevämpää sijoittaa osa rahoista asuntoon tai rahastoihin. Pääoman suuruus ja hyödyn ajallinen tarve määräävät sen, mihin on kannattavaa sijoittaa.

Pankin talletus- ja säästötilit ovat yksi riskittömimmistä tavoista sijoittaa rahaa joko kerralla tai pitkällä aikavälillä. Kun sijoitusrahoille on selkeästi merkitty oma tili, joka on erillään käyttörahoista, ne pysyvät paremmin tallella ja keräävät korkoa.

Tämän lisäksi pankit tarjoavat sijoittamista rahastoihin, mikä on aloittelijalle ystävällisempi vaihtoehto esim. osakesijoittamiseen verrattuna. Rahastoissa on valittavissa erilaisia paketteja muun muassa riskitason mukaan. On täysin omasta riskinsietokyvystä kiinni panostaako rahaa korkean riskin rahastoihin, vai tyytyykö pienempään tuottoon vähemmillä riskeillä.

