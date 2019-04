Netflix nostaa palvelunsa hintoja

Suoratoistopalvelu kertoo nostavansa hintojaan toukokuussa Yhdysvalloissa.

Asiasta kertoo teknologiasivusto Engadget. Suomessa aiheesta kertoi Talouselämä. Netflix on informoinut käyttäjiään hintojen korotuksista sähköpostitse. Toistaiseksi ei ole tietoa, tuleeko hintojen nousu koskemaan myös Eurooppaa ja Suomea.

Uusille käyttäjille hintojen korotukset ovat tulleet voimaan jo jonkin aikaa. Nyt toukokuussa voimaan tulevat hinnat koskevat myös vanhoja tilaajia.

Netflixin hinnoittelu perustuu kiinteään kuukausimaksuun, joka oikeuttaa rajattomaan Netflixin elokuvien ja sarjojen katseluun. Uuden hinnaston mukaan perustilauksen kuukausihinta nousee yhdellä dollarilla 7,99 dollarista 8,99 dollariin.

Suoratoistopalvelu perustelee hinnankorotusta omien originaalisarjojensa tuotantokustannuksilla. Yhtiön mukaan näiden sisältöjen tuottaminen ei ole halpaa lystiä. Lisäksi Netflix on tuonut valikoimaansa suosittuja sarjoja kuten Frendit.

Netflix käytti sisällöntuotantoon viime vuonna 12 miljardia dollaria, ja yhtiö uskoo tuotantokustannusten nousevan 14 miljardiin dollariin tänä vuonna.

Vielä tällä hetkellä perustilaus maksaa Suomessa 7,99 euroa, Tupla-tilaus 10,99 euroa ja Perhe-tilaus 13,99 euroa.

Yhtiö kertoi tammikuussa liikevaihdon jääneen alle analyytikoiden konsensusennusteiden viime vuoden viimeisellä kvartaalilla. Analyytikot odottivat Netflixiltä 4,21 miljardin dollarin liikevaihtoa, mutta toteuma jäi 4,19 miljardiin dollariin.

Yhtiö myös madalsi odotuksia vuoden 2019 ensimmäiselle neljännekselle. Nyt se tavoittelee 4,49 miljardin liikevaihtoa, kun analyytikoiden odotuksissa odotuksissa oli 4,61 miljardin liikevaihto.

Positiivinen yllätys oli kuitenkin Netflixin kannalta niin tuiki tärkeä tilaajamäärien kehitys, joka ylitti analyytikoiden odotukset. Yhdysvaltojen ulkopuolella suoratoistopalvelu lisäsi tilaajamääräänsä 7,31 miljoonalla, kun odotuksissa oli 6,14 miljoonan tilaajan kasvu. Kotimaassaan Yhdysvalloissa uusia tilaajia tuli lisää 1,53 miljoonaa, kun analyytikot 1,51 miljoonan tilaajan kasvua

Netflix on ollut pitkäaikaisille sijoittajille todellinen kultakaivos. Yhtiön markkina-arvo on tällä hetkellä teknologiapörssi Nasdaqissa hieman alle 366 dollaria, kun se tasan 10 vuotta sitten oli vain 6,4 euroa. Yhtiön osakekurssi on siis kivunnut vuosikymmenessä yli 5600 prosenttia.

Viimeisen vuodenkin aikana Netflixin markkina-arvo on kivunnut vielä yli 24 prosenttia. Huikea kurssinousu ja odotukset yhtiön tuloskasvusta ovat nostaneet osakkeen arvostustason huimiin lukuihin. Tällä hetkellä viimeisen 12 kuukauden osakekohtaisella tuloksella laskettu P/E-kerroin on lähes 140x.