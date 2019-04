Onko muumimuki hyvä sijoitus?

Omistatko itse monta kappaletta kyseisestä mukisarjasta? Tiedätkö kuinka paljon kaapissa pölyttyneet muumimukit ovat saattaneet kerätä arvoa?

Suomalaiset luottavat klassikoihin kodintavaroissa. Tunnetut brändit kuten, Iittala, Arabia, Marimekko pysyvät pinnalla vuosi toisensa jälkeen. Oletko kiinnittänyt huomiota, kuinka monelta meistä löytyykään kotoa Iittalan viinilaseja, muumimukeja, mariskooleja tai kotiin kuin kotiin sulautuva Alvar Aallon Artek -jakkara?



Kannattaako suomalaisesta designista maksaa? Ostomotiiveja on monia. Jotkut haluavat suosia suomalaista, jotkut valitsevat Suomi-designin sen ajattomuuden ja käyttöiän takia, mutta jotkut näkevät piilevän arvonnousupotentiaalin.

Mukien arvon säilyttämiseksi tulisi niiden olla myyntihetkellä virheettömiä. Kaikki eivät kuitenkaan säilytä mukejaan koskemattomina. Vähäinen käyttö lisää hyvin säilytettyjen, käyttämättömien ja täysin ehjien mukien arvoa entisestään.

Tällä hetkellä mukeista arvokkain on Fazer-muumimuki. Tove Jansson on kuvittanut mukin Karl Fazer Cafén tilauksesta joulumainosta varten. Sitä valmistettiin ainoastaan 400kpl vuonna 2004. Mukista on maksettiin 5000 euroa huutokaupassa jo vuonna 2005, jonka jälkeen arvo on luonnollisesti jatkanut nousuaan.



Nyt, 15 vuotta myöhemmin, Fazer-mukin omistajat ovat entistä onnekkaampia. Viimeisimpien uutisointien mukaan yksi Fazer -muumimukeista vaihtoi omistajaa hulppeaan 9050 euron hintaan. Muki kaupattiin huutokauppakeisarina tunnetun Aki Palsanmäen huutokaupassa Hirvaskankaalla. Aki Palsanmäki järjesti vaimonsa Helin kanssa Muumi -teemaisen huutokaupan, joten hintaan saattoi vaikuttaa tapahtuman erityislaatuisuus, sekä paikalle saapuneiden muumifanien määrä.



Arvokkaimmat muumimukit eivät vaihda omistajaa turhan tiuhaan tahtiin, joten tilaisuuden tullen niistä ollaan valmiita maksamaan.



Otsikoihin on viimeaikoina noussut uutisia muutaman muumimukin kaupasta, sillä hinnat ovat olleet pilvissä. Huhtikuun alussa uutisoitiin virheellisestä Vilijonkka-mukista, jonka lähtöhinta oli huutokaupassa 4500 euroa ja lopulta sen hinnaksi määräytyi 6100 euroa. Kaupat kuitenkin peruttiin, sillä mukin ostaja löysi siitä hiusmurtuman. Nähtäväksi jää, paljonko mukista maksetaan seuraavalla kauppaamisyrityksellä.



Tällä hetkellä uusia muumimukeja voi ostaa esimerkiksi Iittalan omilta sivuilta 19.90-24.90 euron hintaan. Yleensä uusien muumimukien hinnat vaihtelevat hieman päälle kymmenestä eurosta noin kolmeenkymmeneen euroon. Riippuu, onko kyseessä erikoismuumimuki, vai tavallinen, jatkuvassa tuotannossa oleva muki.



Joten jos onnistuu saamaan käsiinsä kaupassa sesonkimukin, on se luultavasti järkevä ostos. Sen lisäksi, että muki näyttää hyvältä hyllyssäsi, se saattaa kerryttää arvoa vuosien mittaan.

Arvokkaimmat muumimukit



Osa mukeista on keräilyharvinaisuuksia, ja keräilijät maksavat niistä maltaita saadakseen ne kokoelmiinsa. Alla olevasta taulukosta voit nähdä ajankohtaisen tilanteen, mitkä ovat suurimpia uutisoituja myyntihintoja arvokkaimmille muumimukeille. Vasemmalla taulukossa näet mukin nimen, sekä valmistusvuoden ja oikealla myyntihinta ja vuosi, jolloin muki on vaihtanut omistajaa.



Kalleimmat muumimukit Muumimukin nimi Max myyntihinta Muumipeikko unelmoi (2005) 10 000€ (2013) Fazerin joulumuki (2004) 9050€ (2019) Uimahyppy, Simpukallinen versio (2006) 8999€ (2019) Vilijonkka (Painovirhe) 6100€ (2019)*

*Kauppa purettiin mukista löytyneen hiusmurtuman takia, jäämme seuraamaan, paljonko siitä tarjotaan seuraavassa huutokaupassa.

Viime vuoden elokuussa yhden päivän ajan myynnissä ollut Muuminpäivän erikoismuumimuki myytiin loppuun 12 tunnissa myynnin aloittamisesta. Muki on valmistettu muuminpäivän kunniaksi, jota vietetään elokuun yhdeksäntenä päivänä, eli Tove Janssonin syntymäpäivänä.



Koska mukia on myyty vain yhtenä päivänä rajoitettu erä, sen arvonnousu on myös huomattavan nopeaa. Vaikka muki tuli myyntiin alle vuosi sitten 29.90 euron hintaan, on sen hintapyyntö tällä hetkellä huutokaupoissa 80-150 euroa.



Tällä hetkellä mukia on kuitenkin huutokaupoissa niin paljon tarjolla, että useita mukeja jälleenmyyntitarkoituksessa ostaneet kauppaajat ovat näreissään, kun mukien kauppaaminen ei sujukkaan odotetun helposti. Jos sinulla on kyseinen muki hallussasi, kannattaa sitä luultavasti vielä säilyttää pakkauksessaan ainakin muutama vuosi, jotta se menee hyvään hintaan kaupaksi.



Mitä ottaa huomioon muumimukien säilyttämisessä?



Jos päädyt ostamaan muumimukin rajallisen tuotantomäärän erästä arvonnousu mielessäsi, pidä huoli, että säilytät mukia huolellisesti. Arvoon vaikuttaa myös mukin pohjassa oleva järjestysnumero, sillä ensimmäiset painokset ovat yleensä arvokkaampia.



Pitääkö mukissa säilyttää tarra? Tarran säilyttäminen mukissa saattaa lisätä sen arvoa, sillä sen olemassaolo takaa ostajalle, että muki on käyttämätön. Vanhemmista mukeista tarraa tuskin enää löytyy, jolloin riittää, että muki on muuten hyvässä kunnossa.

Suomeen on syntynyt jopa verkkosivusto nimeltään Muumimukitrahaksi.fi, joka keskittyy vain ja ainoastaan muumimukien jälleenmyyntiin. Muumimukin ostaminen pelkästään sijoitusmielessä on kuitenkin haastavaa. Mukien jälleenmyyntiarvo pohjautuu suuresti esimerkiksi siihen päättyykö mukin tuotanto. Tällaisia tekijöitä on hankala määritellä mukin ostovaiheessa.

Harvinaisimmat ja sen vuoksi myös kalleimmat mukit eivät pääsääntöisesti ole päätyneet edes tuotantoon, vaan ovat esimerkiksi värikokeiluja. Näitä on jaettu mukeja valmistaneille työntekijöille, ja niitä on tavallisen tallaajan hankala saada käsiinsä.

1950-luvun Niiskuneiti ja Pikku Myy mukien jälleenmyyntihinnaksi arvioidaan 1350 euroa. Saman vuosikymmenen Muumipeikko mukin hinta-arvio on 1200 euroa. Tuota olisi ollut mahdoton ennustaa mukin myyntihetkellä. Ei kannata olettaa, että saisit jokaiselle muumimukillesi säästötilin kaltaista tasaista vuosikorkoa.

Alla olevista taulukoista voi nähdä kuitenkin muumimukien arvioidut hinnat, jotka perustuvat Huutokauppa Helanderin toteutuneisiin vasarahintoihin viime vuosilta.







Tuotannosta poistuneet perusmukit Muumimukin nimi Hinta-arvio Tuutikki, 2002-2015 20€ Nuuskamuikkunen, 2002-2006 25€ Seikkailu, 2009-2013 30€ Muumipappa, 1999-2013 30€ Muumimamma, 1999-2013 30€ Tiuhti ja Viuhti, 2005-2017 30€ Pikku Myy, keltainen, 2008-2014 30€ Niiskuneiti, 2001-2012 35€ Vilijonkka, 2004-2013 40€ Muumipeikko jäällä, 1999-2012 40€ Hemuli, 2004-2013 40€ Perhe, 2002-2009 ja 2011 50€ Pikku Myy liukumäessä, 1999-2007 ja 2011 60€ Nipsu, 2002-2008 90€

1990-luvun muumimukit Muumimukin nimi Hinta-arvio Muumipoika, 1992-1997 80€ Muumityttö, 1992-1997 80€ Tummansininen, ”Pullopostia”, 1991-1999 120€ Piirustus, 1996-2002 120€ Muki keltainen, ”Keltainen Muumimamma”, 1990-1996 120€ Tummanvihreä, ”Vihreä ongella”, 1991-1996 130€ Tuuma roosa, 1991-1999 140€ Toimisto, 1996-2002 140€ Tumma keltainen, ”Keltainen Pikku Myy” 1991-1996 140€ Rauha, 1996-2002 270€ Sininen muumimuki, ”Maalaavat muumit”, 1990-1996 270€ Muki roosa, ”Sarjakuva”, 1990-1993 400€ Muki vihreä, ”Sarjakuva”, 1990-1993 500€

Sesonkimukit – Kesä Muumimukin nimi Hinta-arvio Kesäteatteri, 2017 20€ Lähdetään lomalle, 2018 20€ Niiskuneiti ja runoilija 2013. 30€ Purjehtien Tahmatasssun ja Tuutikin kanssa, 2014 30€ Hetki rannalla, 2015 30€ Saippuakuplia, 2011 40€ Primadonnan hevonen, 2012 40€ Juhannus, 2016 40€ Rantaelämää, 2008 60€ Siesta, 2009 60€ Ruusutarha, 2010 60€ Delfiinisukellus, 2007 70€ Uimahyppy, 2006 100€

Sesonkimukit – Talvi Muumimukin nimi Hinta-arvio Hento lumisade, 2018 20€ Kevättalvi, 2017 20€ Lumihevonen, 2016 25€ Talviuni, 2015 25€ Hiihtäen kera Herra Virkkunen, 2014 25€ Kuusen alla, 2013 30€ Lumileikkejä, 2011 30€ Hiihtokilpailu, 2010 50€ Jouluyllätys, 2009 50€ Talvinuotio, 2008 50€ Talvimetsä, 2012 50€ Lumilyhty, 2007 60€ Joulumuki, 2004-2005 120€ Talviyö, 2006 150€ Joulutervehdys, 1997-2002 200€ Millennium, 1999-2000 250€

Erikoismukit Muumimukin nimi Hinta-arvio Muumilaakso, 2017 30€ Pidä Ruotsi siistinä, 2015 35€ Rannikkomme, 2016 35€ Hurraa!, 2012 40€ Toven juhla, 2014 70€ Stockmann 150 vuotta -erikoismuki, 2011 70€ Muumin päivä, 2018 80€ Iltapurjehdus, 2010 90€ Muumipeikko unelmoi, 2005 1000€ Uimahyppy simpukoilla, 2006 2500€ Fazer-muki, 2004 6000€

Tiedoksi lukijoille: Artikkeli sisältää SalkunRakentajan markkinointikumppanin sivuille linkkejä, joiden perusteella SalkunRakentaja-sivusto voi saada korvauksia.