Terveysteknologiayhtiö Revenio aloitti alkuvuoden väkevästi

Kuva: Revenio Group

Silmänpainemittaristaan tunnettu Revenio Group aloitti tuloskauden vakuuttavasti. Yhtiön osakurssi on ollut viime päivät rajussa nousussa.

Liikevaihto nousi 20,7 prosenttia edellisvuodesta 8,4 miljoonaan euroon ja käyttökate nousi 34 prosenttia 2,9 miljoonaan. Liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu kasvu tammi-maaliskuussa oli 15,6 prosnettia eli 5,2 prosenttiyksikköä raportoitua kasvua heikompi

Yhtiön mukaan liiketulosta rasittivat yrityskauppaan liittyvät kertaluonteiset kulut 265 tuhatta euroa. Yrityskaupan kertaluonteisilla kuluilla oikaistu liiketulos oli 2,8 miljoonaa euroa, ollen 33,7 prosenttia liikevaihdosta.

Katsauskauden jälkeen 13.4.2019 Revenio allekirjoitti sopimuksen italialaisen CenterVue SpA:n koko osakekannan ostamiseksi. Yritysoston arvioidaan toteutuvan vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Revenio tarkentaa yrityskaupan johdosta 14.2.2019 antamaansa taloudellista ohjeistustaan myöhemmin yrityskaupan varmistuttua. Aiemman ohjeistuksen mukaan Revenio odottaa liikevaihdon kasvavan erittäin vahvasti edellisvuodesta ja kannattavuuden säilyvän hyvällä tasolla.

Toimitusjohtaja Timo Hildénin mukaan vuosi 2019 alkoi myynnillisesti vahvasti huolimatta siitä, että edellisvuoden vastaavalle ajanjaksolle ajoittui suuri kertaluontoinen tilaus.

”Myynti sujui erinomaisesti erityisesti meille perinteisesti suurissa maissa, kuten Iso-Britanniassa, jossa jakelijat osittain jo ennakoivat brexitin aiheuttamaa epävarmuutta. Tämän seurauksena toimituksemme Iso-Britanniaan olivat katsauskauden aikana tavanomaista suurempia ja ne olisivat normaalioloissa tapahtuneet osittain vasta seuraavan vuosineljänneksen aikana. Muita vahvoja maita olivat Saksa, Australia, Kanada ja Italia”, Hildén toteaa.

Vuoden 2018 syksyllä Revenion lanseeraama Icare ic200 sai myyntiluvan Japanissa maaliskuussa ja yhtiö arvioi myynnin käynnistyvän jo vuoden toisen kvartaalin aikana. Japani on ollut tärkeä markkina tuotteen edeltäjälle Icare PRO:lle, jonka Icare ic200 nyt korvaa.

Yhdysvalloissa puolestaan Revenio käynnisti tuotteen kliiniset tutkimukset, joita se tarvitsee myyntilupahakemuksen jättämiseksi Yhdysvaltojen lääkeviranomaiselle FDA:lle. Tavoitteena on jättää myyntilupahakemus kuluvan vuoden aikana, toimitusjohtaja toteaa.

Hildénin mukaan kiinnostus Icare HOME -silmänpainemittaria kohtaan on vähitellen kääntymässä kysynnäksi.

”Icare HOME on otettu potilaskäyttöön Suomessa kuudella yhteistyöklinikallamme, mitä pidämme erittäin tärkeänä kehityksenä kotimaan markkinalla. Yhdysvalloissa olemme puolestaan ottamassa käyttöön Icare HOME:lle uutta markkinointimallia, jossa optometristit lähettävät potilaat silmälääkäreille, joilla on Icare HOME aktiivikäytössä. Markkinointimalliin liittyy laitteen vuokraaminen potilaalle. Lisäksi lanseerasimme Icare HOME:en liittyvän uuden Clinic-ohjelmistoversion, jossa on useita uusia ominaisuuksia kuten silmänpaineeseen liittyvät hälytykset, vertailutaulukot ja uusia kieliversioita.”

Toimitusjohtajan mukaan Yhdysvalloissa on meneillään ja käynnistymässä lukuisia uusia merkittäviä Icare HOME:en liittyviä tutkimuksia, joiden yhtiö arvioi tukevan hyvin markkinointia tulevaisuudessa.

”Olemme myös tuoneet markkinoille uuden Icare HOME -julkaisun, johon on koottu kaikki jo toteutetut kliiniset tutkimukset yksiin kansiin. Saksassa Munsterin yliopistossa on myös käynnistymässä laaja Icare HOME -kokeilu, jossa on mukana yli 1000 potilasta.”

Lisäksi Revenio on Hildénin mukaan solminut uusia jakelusopimuksia astmatuote Venticalle, ja jakelijoita oli katsauskauden päättyessä jo yli 10 maassa. Heidän ensisijaisena tavoitteena on ensimmäisessä vaiheessa löytää hyviä referenssiklinikoita, jotka ottavat Ventican koekäyttöön ja toimivat sitä kautta mielipidevaikuttajina paikallisille astma- ja lastenlääkäreille.

Ihosyöpään liittyvän hyperspektrikamera Cutican kehitystyö on edennyt suunnitellusti ja Revenio on uutena avauksena tutkinut tekoälyn käyttöä kuvamateriaalin automaattiseen käsittelyyn.

Revenion osakekurssi on ollut kovassa kiidossa maaliskuun lopusta lähtien. Osakekurssi on kivunnut muutamassa viikossa hieman yli 15 eurosta yli 19 euroon.

Yhtiö tiedotti lauantaina ostavansa italialaisen CenterVue-yhtiön 59 miljoonan euron velattomalla kauppahinnalla. Italialaisyhtiö on terveysteknologian laitevalmistaja silmäsairauksien alueella. Revenio uskoo, että CenterVuen tuotteet täydentävät hyvin Revenion tuoteportfoliota.

Eilen Revenio tiedotti toimitusjohtaja Hildénin jättävän omasta pyynnöstään toimitusjohtajan tehtävän ja siirtyvän johtamaan ostetun CenterVue-yhtiön integraatiota, aluksi toimitusjohtajien tehtävien ohella ja myöhemmin täysipäiväisesti.