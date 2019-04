Tämäkö kääntää osakemarkkinoiden suunnan? Analyytikot pelkäävät tulostaantumaa

Yhdysvaltojen S&P 500 -indeksin ensimmäisen kvartaalin tulosten odotetaan laskevan ensimmäisen kerran kolmeen vuoteen.

MarketWatch-sivuston mukaan tulosodotuksia painavat alas makrotalouden epävarmuuteen liittyvät tekijät.

USA:n presidentti Donald Trump uhkasi maanantaina eurooppalaisia tuotteita 11,2 miljardin dollarin uusilla tulleilla, koska Atlantin tällä puolella on myönnetty tukiaisia eurooppalaiselle lentokonevalmistaja Airbusille.

Kiinan kanssa Yhdysvallat on sen sijaan erittäin lähellä kauppasopimuksen solmimista, Trump lupaili viikko sitten. Tosin Yhdysvaltain kauppapoliittisen edustajan mukaan jäljellä on silti yhä huomattavasti työtä.

Factsetin analyytikko John Butters kertoo, että poikkeuksellisen moni yhtiö on laskenut lähiajan tulosohjeistustaan, mikä on saanut analyytikot laskemaan tulosennusteitaan.

Peräti 74 prosenttia S&P 500 –indeksin yhtiöistä, jotka ovat julkistaneet tulosnäkymänsä, ovat laskeneet ohjeistuksiaan. Lukema on korkeampi kuin viiden vuoden keskiarvo 70 prosenttia.

Buttersin mukaan analyytikot ovat laskeneet ensimmäisen vuosineljänneksen osakekohtaisia tulosennusteita 7,3 prosentilla. Viiden vuoden keskimääräinen lasku on huomattavasti alhaisempi, 3,2 prosenttia.

Analyytikot odottavat nyt S&P 500 –indeksin yhtiöiltä keskimäärin 4,6 prosentin tuloslaskua. Vielä joulukuun lopussa odotuksissa oli 3,4 prosentin tulosnousu. Muutos sijoitusammattilaisten näkemyksissä on siis selkeä.

Suurinta tulosromahdusta analyytikot odottavat energiasektorilta, jonka tulosten odotetaan laskevan peräti 23,6 prosenttia tammi-maaliskuussa verrattuna edellisvuoteen. Kovinta nousua puolestaan odotetaan terveyssektorilta, jolta odotetaan 3,8 prosentin tuloskasvua.

Sijoittajia tuloskausi ei näytä huolestuttavan. S&P 500 –indeksi on kivunnut vuoden alusta jo yli 15 prosenttia. Indeksi on käytännössä elpynyt täysin viime lokakuussa alkaneesta massiivisesta korjausliikkeestä.

Myös indeksin arvostustaso on selvästi yli pitkän aikavälin keskiarvon. S&P 500 –indeksin toteutuneilla tuloksilla laskettu keskimääräinen P/E-kerroin on nyt 21,6x, kun pitkän aikavälin keskiarvo on 15,7x.

Yhdysvaltojen tuloskausi alkaa virallisesti tänään, kun jättipankit J.P. Morgan ja Wells Fargo julkistavat tulosraporttinsa.