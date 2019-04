Uusien henkilöautojen myynti laski selvästi – notkahdus selittyy kahdella syyllä

Maaliskuussa ensirekisteröitiin 9 277 henkilöautoa. Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan määrä jäi 20,9 prosenttia pienemmäksi kuin viime vuoden maaliskuussa.

Uusia henkilöautoja on tammi-maaliskuun aikana rekisteröity 29 100, joka on 15,4 prosenttia viime vuoden alkua vähemmän. Viime vuonna ensirekisteröintien määrä ylitti pitkästä aikaa 120 000 rajapyykin, mutta kuluvana vuonna kysyntä on ollut selvästi verkkaisempaa.

Henkilöautojen rekisteröintien määrää jarrutti Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä syystalven asiakastilausten notkahdus, joka johtui uuden päästöjen ja kulutuksen mittaustavan käyttöönotosta. Tällä hetkellä ensirekisteröitävät autot on pääosin tilattu viime syksyn ja alkutalven aikana.

Lisäksi viime vuonna ensirekisteröintien määrää lisäsi selvästi myös romutuspalkkio. Viime vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana ensirekisteröitiin yli 2 000 romutuspalkkiolla hankittua autoa.

Uusia pakettiautoja ensirekisteröitiin maaliskuussa 1 380, mikä on 7,9 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden maaliskuun aikana. Pakettiautoja on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ensirekisteröity 3 929, mikä on puolestaan 6,7 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

Tilastokeskuksen tuoreiden suoritetilastojen mukaan henkilöautoilla ajettiin yhteensä noin 40,7 miljardia kilometriä, mikä tarkoittaa keskimäärin yhtä henkilöautoa kohden 13 800 kilometriä vuodessa.

Kuten odotettua, bensiiniautoilla ajetaan selvästi vähemmän ajokilometrejä kuin dieselautoilla. Keskimäärin bensiinikäyttöisellä henkilöautolla ajettiin noin 11 200 kilometriä vuodessa, kun puolestaan dieselkäyttöisellä autolla keskimääräiset kilometrit olivat noin 20 300.

Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan bensiini- ja dieselautojen ajokilometrien ero selittyy kahdella seikalla. Dieselautot ovat keskimäärin bensiiniautoja nuorempia. Lisäksi dieselauton käyttö on yleensä taloudellista vasta, kun vuosittaisten ajokilometrien määrä on yli 20 000 kilometriä vuodessa.