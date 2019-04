Laita vanhat vaatteet poikimaan rahaa Emmy.fi-sivuston kautta – Second hand -markkina on nopeimmin kasvava kaupan alan segmentti

Emmy.fin toimitusjohtaja Juha Mattsson ja palvelun perustaja ja operatiivinen johtaja Hanna Autio.



Huoleton avaimet käteen -palvelu Emmy.fi on Suomen suurin käytettyjen merkkivaatteiden verkkokauppa. Emmyn myynti on keskimäärin kolminkertaistunut joka vuosi sen perustamisesta lähtien. Käytettyjen vaatteiden kauppa on voimakkaasti kasvava markkina.

Pyöriikö kaapeissasi käyttämättömiä vaatteita, mutta arjen kiireiden keskellä et löydä aikaa niiden viemiseksi myyntiin kirpputorille tai kaupitellaksesi vaatteita nettikirppiksillä? Emmy.fi on Suomen suurin käytettyjen vaatteiden verkkokauppa, jossa on tälläkin hetkellä yli 80 000 vaatetta myynnissä, ja joka kuukausi myyntiin julkaistaan 20 000 tuotetta lisää.

”Meidän kautta kuka tahansa voi myydä omat tarpeettomat vaatteensa. Emmy on avaimet käteen -palvelu, eli hoidamme kaiken myyntityön asiakkaan puolesta”, kuvailee Emmyn perustaja Hanna Autio.

Suomalaiset ostavat vuodessa uusia vaatteita neljällä miljardilla eurolla ja on arvioitu, että niistä jopa 60 prosenttia jää pölyttymään kaapin perälle.

Second hand -markkinasta on syntymässä uusi megatrendi, joka tulee yleistymään entisestään myös Suomessa seuraavien vuosien aikana. Suomalaisten vaatekaapeissa piilee siis valtava myyntipotentiaali.

Vaatteiden myynti Emmyssä on erityisen simppeliä ja palvelun suosio kasvaa suurella vauhdilla. Verkkosivustolla vierailee kuukausittain 150 000 ihmistä, ja sen kautta on myyty noin 300 000 tuotetta ympäri Eurooppaa.

Second hand -markkina jyrää kaupan alaa

Kaupan ala ja kuluttajien ostotottumukset ovat murroksessa. Pikamuodin jättien huoli on todellinen, kun yhä useampi ympäristötietoinen kuluttaja satsaa vaateostoksissaan määrän sijasta laatuun ja kestävyyteen.

Second hand -markkina on nopeimmin kasvava kaupan alan segmentti, mikä näkyy jo vahvasti Yhdysvalloissa. Käytettyjen vaatteiden markkina on kasvanut USA:ssa 21 kertaa nopeammin kuin pikamuoti viimeisen kolmen vuoden aikana. On ennustettu, että vuoteen 2028 mennessä lähes 20 prosenttia kuluttajien vaatteista ostetaan käytettynä.

Arvioidaan, että pelkästään suomalaisissa vaatekaapeissa uinuu useampi miljardi euroa käyttämättöminä vaatteina. Jos second hand -kaupan osuus saataisiin kasvatettua 10 prosenttiin vaatteiden kokonaiskulutuksesta, puhuttaisiin jo yli 400 miljoonan euron markkinasta pelkästään Suomessa.

Laadukkaan, kestävän ja jälleenmyyntiarvonsa säilyttävän tuotteen ostaminen on järkiteko

Second handin suosio perustuu moneen seikkaan.

”On selvää, että ympäristösyyt vaikuttavat, sekä rahan säästö. Käytettyjä vaatteita saa ihan huomattavasti edullisemmin kuin jos ostaisi uutta”, Autio selventää.

Käytetyn vaatteen ostaminen vähentää tekstiilijätteen määrää, jota syntyy jo Suomessa 70 miljoonaa kiloa vuodessa.

Second handin suosimiseen liittyy myös muita käytännön seikkoja. Käytetystä vaatteesta näkee heti, miten se kestää arjen kulutusta, kun taas uusien tuotteiden kohdalla laatuun voi liittyä ikäviä yllätyksiä. Laadukkaan, kestävän ja jälleenmyyntiarvonsa säilyttävän tuotteen ostaminen ja kierrättäminen on järkiteko, jolla voi omalta osaltaan tukea kiertotaloutta.

Lohjalaisessa olohuoneessa perustetun yrityksen menestys perustuu sen helppouteen

Emmy-palvelu syntyi Lohjalla vuonna 2015, kun perustajat Hanna Autio ja Markus Rautopuro tuskailivat, miten työlästä käytettyjen vaatteiden myynti ja ostaminen kirpputoreilla ja erilaisilla palstoilla oli.

”Minulla oli kaksi pientä lasta, jotka kasvoivat vauhdilla, muttei aikaa lähteä myymään heidän pieneksi käyneitä vaatteitaan, saati alkaa etsiä kirppiksiltä tilalle uusia. Ajattelin, että vaatteet pitäisi löytää yhdestä paikasta ja silloin kun on itselle sopiva hetki”, Autio muistelee.

Samaan ilmiöön on tuskastunut moni muukin. Myytävää tavaraa olisi yllin kyllin, mutta tarpeeksi nopeaa ja mutkatonta myyntipaikkaa ei tahdo löytyä. Ajatus tuotteiden valokuvaamisesta, hinnoittelusta ja palstoille lisäämisestä siirtyy tuonnemmaksi muiden arjen kiireiden lomassa. Emmy palvelee juurikin tavallisia ihmisiä, ja asiakkaat ovat helpottuneita, että joku hoitaa myyntityön heidän puolestaan.

”Kysyntä on kasvanut jatkuvasti,ja ihmiset tulevat yhä tietoisemmiksisiitä, että emme voi kuluttaa maapalloa ostamalla jatkuvasti uutta.”

Lohjalaisessa olohuoneessa perustetun yrityksen nopea kasvuvauhti yllätti Aution. Emmyn myynti on keskimäärin kolminkertaistunut joka vuosi sen perustamisesta lähtien.

Menestys perustuu palvelun helppouteen. Asiakkaan ei tarvitse tehdä muuta kuin toimittaa tuotteet Emmylle, joka hoitaa tuotteiden tarkastamisen, hinnoittelun, valokuvaamisen sekä koko myyntityön asiakaspalveluineen. Emmy tarjoaa ostajille 14 päivän maksuttoman palautusoikeuden ja myyjälle jopa 80 prosenttia vaatteen myyntihinnasta.

Emmy innoittaa suuria kauppaketjuja toimimaan vastuullisemman kulutuksen puolesta

Vaateteollisuus rasittaa ympäristöä enemmän kuin lento- ja laivaliikenne yhteensä, joten kestävämpiin ja ympäristöystävällisempiin materiaaleihin sekä toimintamalleihin siirtyminen nähdään välttämättömänä. Tarvitsemme nyt jos milloinkaan lisää toimivia ja laadukkaita kiertotalouspalveluita, jotka vähentävät ympäristölle aiheutuvaa rasitusta.

Emmy kuuluu Suomen johtaviin kiertotalouden toimijoihin. Emmy tekee yhteistyötä muun muassa Stockmannin, Polarn O. Pyretin, Reiman ja Sokoksen kanssa, mikä osoittaa isompien toimijoiden halun vastuullisuuteen. Emmyn myyntilaatikoita voikin bongata tavarataloista, vaatebrändien liikkeistä ja kauppakeskuksista, joihin myytävät tavarat voi tiputtaa kätevästi.



Brändeille Emmy tarjoaa keinon osoittaa omien tuotteidensa laadun ja jälleenmyyntiarvon. Ajaton design ja laadukkaasti valmistettu vaate kestää hyvänä useallakin käyttäjällä ja löytää Emmyn kautta uuden omistajan nopeasti. Emmy on myyntikanava myös merkkien kakkoslaatuisille erille ja menneiden mallistojen outlet-tuotteille, mikä osaltaan vähentää jätettä sekä käytettyjen raaka-aineiden ja energian hukkaa.

Emmy etsii uusia asiakasomistajia

Ympäristön kuormituksen pienentämiseen ja ilmastonmuutoksen torjumiseen kaivataankin kaikkien panosta. Myös sinulla on nyt mahdollisuus liittyä sijoittamalla mukaan seuraavaan megatrendiin. Emmy hakee Invesdor-alustan kautta joukkorahoitusta yrityksen seuraaviin kasvuvaiheisiin ja tarjoaa asiakkailleen ainutlaatuisen mahdollisuuden asiakasomistajuuteen.

Rahoituskierroksella kerätyt varat satsataan kotimaan toimintaprosesseihin ja kansainvälistymiseen. Emmyn asiakaspalvelu toimii tällä hetkellä Suomessa ja Virossa ja tilauksia toimitetaan koko EU:n alueelle. Kasvu on Emmyn kannattavuuden kannalta ensiarvoista, sillä mitä isompi määrä tuotteita kulkee yrityksen läpi, sen kannattavammaksi toiminta muuttuu. Emmyn arvioitu liikevaihto vuonna 2020 on 6,7 miljoonaa euroa.

Aution mukaan second hand -ilmiö on vasta alkutekijöissään: “Kiertotalousala saa koko ajan enemmän ja enemmän huomiota, ja uusia toimijoita tulee alalle lisää. Uskon, että olemme nähneet tästä kaikesta vasta alun, ja tulevaisuudessa on tulossa jotain, mitä emme ole osanneet vielä edes ajatella.”

