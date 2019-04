Veronmaksajat: Vaalikaudella ansiotulojen veroja alas, julkiseen talouteen menosäästöjä

Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, Veronmaksajain Keskusliitto.

Veronmaksajain Keskusliiton mielestä verotuksen yleistä tasoa on syytä maltillisesti alentaa ja kevennyksiä on tehtävä enemmän kuin kiristyksiä.

Veronmaksajien toimitusjohtaja Teemu Lehtinen kertoo Veronmaksajain Keskusliiton tiedotteessa, että talous- ja veropolitiikan tärkein tavoite on Suomen pitämistä kestävän kasvun ja paranevan työllisyyden tiellä tilanteessa, jossa pelkkään viennin vetoon ei voi enää tuudittautua. Tämä edellyttää Lehtisen mukaan määrätietoisen kasvuhakuista finanssipolitiikkaa vaalikaudella 2019–2023.

”Paluuta takavuosien pitkittyneestä taantumasta tuttuun kiristyvien verojen, hiipuvan ostovoiman ja supistuvan kansantalouden kierteeseen ei saa tulla”, Lehtinen toteaa.

Veronmaksajat esittää alkavalle vaalikaudelle neljää keskeistä talous- ja veropolitiikan ankkuriperiaatetta.

Ensinnäkin verotuksen yleistä tasoa on maltillisesti alennettava ja kevennyksiä on oltava enemmän kuin kiristyksiä, Veronmaksajat vaatii. Veropolitiikka on osaltaan tukenut Suomen vahvaa talouskehitystä ja Ensi vaalikaudella verotuksen yleistä tasoa on edelleen maltillisesti alennettava, eikä veroaste saa ainakaan nousta, Veronmaksajat linjaa.

Ansiotulojen verotus on se veromuoto, jota Veronmaksajien mielestä pitäisi keventää kaikilla tulotasoilla.

Ansiotulojen verotuksen laajapohjainen keventäminen on Veronmaksajien mielestä paras tapa kannustaa työntekoa, ahkeruutta, yrittämistä, osaamisen kartuttamista ja uralla etenemistä. Se on myös avain ostovoiman ja yksityisen kulutuskysynnän kohenemiseen myös maltillisten palkkaratkaisujen oloissa.

Paljon puhuttua julkiseen talouteen kohdistuvaa ja väestön ikääntymisestä aiheutuvaa kestävyysvajetta on Veronmaksajien mielestä purettava rakenneuudistuksilla. Tällöin sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä sosiaaliturvan uudistukset ovat avainasemassa, ja niiden on johdettava julkisten palvelujen tuottavuuden kohenemiseen ja työnteon kannustimien paranemiseen.

Lisäksi julkista taloutta on tarvittaessa sopeutettava menosäästöillä, Veronmaksajat vaatii.

Järjestön mielestä näköpiirissä ei ole tarvetta uusille leikkauslistoille, mutta julkiset menot on pidettävä tiukasti kurissa. Tilanne voi myös vaalikauden aikana muuttua, ja mahdollisesti tarvittava julkisen talouden lisäsopeutus on tehtävä menosäästöillä, ei verotusta kiristämällä.