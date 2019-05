Euroopan 25 parasta kaupunkia asua

Elämänlaatututkimukset paljastavat, missä Euroopan maissa on parasta elää – ja vierailla.

Mercer’s Quality of Living -kysely ja the Economist Intelligence Unit Liveability -indeksi mittaa vuosittain, missä maailman kaupungeissa on parasta elää. Rankkauksessa otetaan huomioon tekijöitä kuten kaupungin rikollisuusaste, infrastruktuuri, veden laatu, korruptio, kulttuurin, terveydenhuollon ja koulutuksen taso ja jopa urheilumahdollisuudet sekä ympäristöystävällisyys.

Far & wide -sivusto listasi Euroopan parhaat kaupungit elää. Tässä lista 25 Euroopan vetovoimaisimmista kaupungeista, joihin kannattaa ainakin matkustaa jos muutto ei tähän hätään onnistu.

25. Lontoo

Lontoo on kiinnostava sekoitus uutta ja vanhaa. Kaupunki tarjoaa loputtoman määrän nähtävää ja koettavaa ja on erittäin suosittu matkailukohde.

24. Milano

Monet pitävät Milanoa muodin pääkaupunkina. Kaupunki tarjoaa erinomaiset ostosmahdollisuudet, tuhansien vuosien historian sekä herkullisia ruokaelämyksiä.

23. Lyon

Ranskan toiseksi suurin kaupunki sijaitsee kahden joen yhtymäkohdassa. Tämä tyylikäs kaupunki tarjoaa kauniita nähtävyyksiä ja on gourmet-matkailijan unelmakaupunki.

22. Pariisi

Pariisin rankkaus laski muutama vuosi sitten useiden terroristihyökkäyksien vuoksi, mutta on nyt toipumassa ja vahvistamassa asemaansa suosittuna lomakohteena. Kun olet nähnyt Eiffel-tornin ja Louvren, kannattaa tutustua kaupungin trendikkäämpiin asuinalueisiin, kuten 11. kaupunginosaan.

21. Lissabon

Portugalin pääkaupunki on erinomainen ranta- ja kaupunkiloman yhdistelmä. Lissabon on myös yksi Euroopan edullisimmista kaupungeista asua.

20. Dublin

Dublin on suhteellisen pienikokoinen pääkaupunki, jossa on vain noin puoli miljoonaa asukasta. Historiaa on kaikkialla ja kaupunkiin on helppo tutustua kävellen.

19. Helsinki

Helsinki on tunnetusti hyvä paikka elää ja työskennellä. YK:n teettämän onnellisuusraportin mukaan Suomi on maailman onnellisin maa elää.

18. Brysseli

Brysseli on listan ainoa belgialainen kaupunki ja on Belgian suosituin turistikohde. Kaupungin vanha kaupunki on täynnä ravintoloita ja baareja, joiden terassit vetävät puoleensa niin matkailijoita kuin paikallisiakin.

17. Stuttgart

Stuttgart on suhteellisen vähän tunnettu lomakohde. Kaupunki on täynnä upeita viheralueita ja ystävälliset paikalliset asukkaat ottavat matkailijat vastaan lämmöllä. Mercedes-Benz -museo tarjoaa mielenkiintoisen katsauksen luksusautoyrityksen historiaan ja esillä on häikäiseviä autoja.

16. Oslo

Oslo on ainutlaatuinen kaupunki, jossa uusi elää vahvasti vanhan rinnalla. Trenditietoisen matkailijan varma valinta.

15. Tukholma

Puhdas ja turvallinen Tukholma on unelmapaikka asua ja vierailla.

14. Nuremberg

Tämä baijerilainen kaupunki tunnetaan sen pitkästä historiasta ja ihastuttaa keskiaikaisella arkkitehtuurillaan.

13. Hampuri

Hampuri kutsuu itseään maailman kauneimmaksi kaupungiksi. Tunnelmallinen satamakaupunki sijaitsee Elbe-joen varrella ja on vauras kaupan keskus.

12. Luxemburg

Luxemburg on kompakti monikulttuurinen kaupunki, jonka linnat, luonto ja rikas kulttuuriperintö takaavat kiinnostavan kaupunkiloman.

11. Bern

Sveitsin pääkaupunki on vanha historiallinen kaupunki, joka on listattu Unescon maailmanperintökohteeksi.

10. Berliini

Saksan pääkaupunki on yksi maailman trendikkäimmistä kaupungeista, joka on täynnä ravintoloita, baareja, olutpuutarhoja, musiikkia sekä taidetta.

9. Amsterdam

Amsterdamin kanaalit, proomut, kukkatorit ja liberaalit arvot ihastuttavat turisteja vuosi toisensa jälkeen.

8. Basel

Sveitsissä sijaitseva Basel on kulttuurivaikutusmaa, jossa on noin 40 museota.

7. Geneva

Tämä sveitsiläinen helmi on tunnettu kauniista Genevejärvestä ja kaupunki on puhdas, turvallinen ja kulttuuririkas maa asua – ja vierailla.

6. Kööpenhamina

Tanskan onnellinen väestö on viime vuosina tullut tunnetuksi ”hyggeilystä”, joka juhlii pimeinä vuodenaikoina pienten ilojen nauttimisesta sisätiloissa. Tämä on auttanut Kööpenhaminaa luomaan hyvin vieraanvaraisen ilmapiirin matkailijoille.

5. Frankfurt

Frankfurtia pidetään Euroopan finanssimaailman keskuksena, jonka huimat pilvenpiirtäjät luovat kansainvälisen kaupunkikuvan.

4. Düsseldorf

Tämä saksalainen media- ja muotimaailman keskus sijaitsee kuuluisan Rein-joen varrella. Kaupunki on huvitteluun ja luksukseen mieltynyt kaupunki.

3. München

München on Berliinin jälkeen Saksan suosituin kaupunki, jossa järjestetään muun muassa tunnettu Octoberfest-olutfestivaali. Juhlaan osallistui vuonna 2002 jopa kuusi miljoonaa ihmistä.

2. Zürich

Monikulttuurinen kaupunki, jonka keskiaikaista keskustaa ympäröivät vuoret ja Zürichinjärvi.

1. Wien

Wien on Euroopan sekä maailman paras paikka asua. Tämä itävaltalainen kaupunki sai korkean luokituksen vakaudestaan, infrastruktuuristaan sekä koulutuksen ja terveydenhuollon korkeasta tasosta. Kaupunki on Euroopan tunnetuimpia ja kauneimpia lomakohteita, joka ihastuttaa vierailijoita barokkityylisellä arkkitehtuurilla sekä maailmankuuluilla oopperoilla.

