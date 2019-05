Millainen on hyvä omistaja?

Voiko omistamisen laatua määritellä?

Ei ainakaan vastaamatta kysymyksiin miksi, mitä ja miten omistetaan. Omistusta on varmasti yhtä monenlaista kuin omistajiakin. Omistaminen on varmasti omistajien asia.

Hyvästä omistajuudesta tulee mieleen vastuullisuus, pitkäjänteisyys, aktiivisuus ja osaaminen. Hyvä omistaja huoltaa ja pitää huolta omistajuudesta.

Uskon aktiiviseen omistajuuteen. Siis ajatukseen siitä, että kaikesta on aina olemassa vieläkin parempi versio. Ajattelemme asioiden olevan hyvin, kun sijoituksen tuotto on kunnossa, varallisuus hoidossa ja arki vain arjen huolilla täytetty. Periaatteessa asia on juuri näin.

Sitten on vielä ikuisen parantamisen näkökulma. Aina voi oppia uutta ja hakea seuraavaa versiota yrityksestä ja menestyksestä. Kehittäminen nähdään usein hyvinvointia uhkaavana muutoksena. Mainitse silti yritys tai toimiala joka ei eläisi jatkuvassa muutoksessa? Itse en keksinyt ainuttakaan. Siksi jatkuva kehittäminen pitäisi olla tyytymistä parempi vaihtoehto.

Tunnen useita yrityksiä, jotka tuottavat ovat omavaraisia ja maksavat osinkonsa omistajille. Rahastojen kaltaisia riskittömiä yhtälöitä. Tunnen myös useita yhtiöitä, jotka ovat varakkaita, mutta tuottavat jatkuvasti huonommin kuin ennen. Pitkän aikavälin kehitys ei ole syklinen, vaan yhtiö ei uusiudu ajan mukana. Tälläiset yhtälöt ovat aina huolestuttavia.

Aktiivinen omistaminen vaatii rohkeutta, kykyä ja uskallusta muuttua, riskinottokykyä ja valmiutta huolehtia myös huomisesta. Tähän päivään ja tilaan tyytyvä omistaja sulkee kaihtimet huomiselta. Ymmärrettävä päätös sekin.

Uskon jatkuvan parantamisen periaatteeseen olosuhteista ja vaikeuksista huolimatta. Kaikki ei aina onnistu, mutta yrittäminen on parempi vaihtoehto kuin yrittämättä jättäminen. Siksi aktiivinen ote kasvuun, kehittämiseen, muutoksiin ja tehostamiseen on aina liukumista kiinnostavampi vaihtoehto. Muutosta tulisi rakastaan jo ennen kuin siihen on pakko ryhtyä.

Suomessa on hyvää omistajuutta ja huikeita menestystarinoita. Mikään ei estä meitä yrittämästä entistä paremmin tänään, huomenna ja aina eteenpäin.

Uskon omistajuuden kehittämiseen, voimavara hallituksiin ja verkostomaiseen yritysten kehittämiseen. Uskon jatkuvaan oppimiseen ja ikuiseen kehittämiseen. Muutos parempaan huomiseen ei ole pakko eikä velvollisuus, vaan parempaan omistajuuteen uskovien ainoa vaihtoehto.

Kirjoittaja on yrittäjä, yritysjohtaja ja sijoittaja, joka syttyy hyvistä strategioista, digitalisaatiosta ja paremmasta omistajuudesta.