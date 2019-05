Kauppasodan kierrokset kovenevat – Trump suunnittelee jo uutta iskua

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump aikoo laajentaa kiinalaistuotteiden tuontitulleja lähes kaikkeen Kiinan tuontiin.

Yhdysvaltojen kauppaedustaja Robert Lighthizer kertoi eilen, että Donald Trump on määrännyt hallintonsa valmistelemaan kiinalaistuotteiden tullimaksujen laajentamista entisestään. Tullien laajennukset koskisivat lähes kaikkea Kiinan tuontia.

Uusien tullien alaiseksi joutuvan Kiinan tuonnin arvo on noin 300 miljardia dollaria. Uusien tullien yksityiskohdista ei ole vielä tietoa, mutta lisätietoja saadaan maanantaina ja lopullinen päätös tehdään myöhemmin.

Kiinan ja USA:n kauppasota nousi viime viikonlopun jälkeen jälleen otsikoihin ja sijoittajien mieliin. Viime sunnuntaina Yhdysvaltojen Presidentti Donald Trump kertoi maansa nostavan Kiina vastaan asettamia rankaisutulleja 10 prosentista 25 prosenttiin.

Uudet tullit tulivat voimaan torstain ja perjantaina välisenä yönä, koska perjantaina käydyssä Kiinan ja Yhdysvaltojen viimeisimmässä kauppaneuvottelussa Washingtonissa tulosta ei syntynyt.

Trump kertoi tullimääräysten kiristymisestä Twitterissä viime sunnuntaina. Jatkossa kaikki Kiinan tuonti saattaa joutua ankaran tullin alaiseksi, elleivät maiden väliset kauppaneuvottelut etene ripeämmin, Trump kertoi. Ilmoitus oli markkinoille yllätys, sillä tähän asti Trump ja valkoinen talo on viestittänyt, että neuvottelut etenevät hyvin ja että sopimus syntyy lähiaikoina.

Kiina on ilmoittanut, että se vastaa Yhdysvaltain tulleihin sopiviksi katsomillaan vastatoimilla.

Kauppakiistassa keskeinen riidanaihe liittyy teknologiasektoriin. Yhdysvallat vaatii Kiinaa muuttamaan lakejaan, jotta ne suojelisivat paremmin ulkomaalaisten yritysten aineetonta omaisuutta, kuten patentteja ja tekijänoikeuksia.

Trump ja Yhdysvallat on ollut viime aikoina kauppakiistassa niskanpäällä. Yhdysvaltojen talous on edelleen kovassa vireessä, sillä maan työttömyysaste on laskenut alhaisemmaksi kuin kertaakaan aiemmin. Yhdysvalloissa pidetään seuraavat presidentinvaalit noin 1,5 vuoden kuluttua ja Trump haluaa ennen vaaleja saada aikaiseksi sellaisen sopimuksen, etteivät demokraatit pääse syyttämään häntä lepsuilusta Kiinan suhteen.

Kiinan tilanne näyttää hankalammalta.

Yhdysvallat on Kiinan tärkein kauppakumppani, ja kauppasota uhkaa hidastaa Kiinan talouskasvua 0,6–1,5 prosenttia, arvioi New York Times.

Lisäksi Kiinan mahdollisuudet vastata tullitariffeilla eivät ole yhtä merkittäviä kuin USA:lla. Kiinan tuonti Yhdysvalloista on paljon pienempää kuin USA:n tuonti Kiinasta. Kiina saattaa siksi asettaa lisätoimia amerikkalaisiin yrityksiin tai olemassa oleviin tariffeihin. Amerikkalaisilla yrityksillä on merkittävää liiketoimintaa paikan päällä Kiinassa ja Kiinan toimet saattavat kohdistua niihin.

Yllä olevalla videolla Taalerin Lassi Järvinen toteaa Yhdysvaltain ja Kiinan välisen kauppasodan jo vaikuttavan jo kansainvälisiin osakemarkkinoihin.