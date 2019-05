Analyytikot näkevät Outotecin osakkeessa hurjan nousupotentiaalin

Outotecin osakekurssi on vajonnut reippaasti alle analyytikoiden konsensustavoitehintojen.

Kaivosteknologiayhtiö Outotecin osakekurssi lähti rajuun laskuun hieman yli vuosi sitten viime vuoden toukokuun alussa. Vuodessa osakekurssista on sulanut 58 prosenttia.

Outotecin tuloskuntoa on rapauttanut viime vuoden syksystä Saudi-Arabian seitsemän vuoden takaisen ilmeniittisulattoprojektin suuret korvausvaatimukset. Yhtiö teki niistä helmikuun alussa 110 miljoonan euron kustannusvarauksen ja ne kirjattiin viime vuoden loka-joulukuun tulokseen.

Kuitenkin yhtiön osakekohtainen tulos on ollut nousussa ja konsensusennusteiden mukaan analyytikot odottavat kasvun jatkuvan.

Vuosi EPS

2017 -0,03

2018 0,26

2019E 0,30

2020E 0,41

Tavoitehinnat selvästi osakekurssin yläpuolella

Analyytikoiden tavoitehintojen konsensus lähti laskuun viime syksynä. Keväällä tavoitehintoja on kuitenkin reivattu ylöspäin ja nyt konsensustavoitehinta osakkeelle on 5,08 euroa. Se on selvästi yli nykyisen 3,4 euron kurssinoteerauksen.

Tällä hetkellä konsensuksen mukainen tavoitehinta on peräti 53 prosenttia kurssinoteerauksen yläpuolella. Eli analyytikoiden mielestä Outotecin osake on laskenut jo selvästi liian alas.

Kurssilasku on painanut osakkeen arvostuksen alas. Kuluvan vuoden konsensusennusteella laskettu P/E-kerroin on 11,3x ja taseperusteinen P/B-kerroin 1,71x.

Analyysitalo Inderes on laskenut diskontatun kassavirtamenetelmän avulla Outotecin osakkeen arvoksi 5,8 euroa, mikä tarkoittaisi yli 58 prosentin nousuvaraa nykyiseen kurssiin nähden.

Alkuvuosi oli pettymys

Miksi osakekurssi on sitten painunut niin rajusti vuoden aikana?

Viimeisin tulosraportti oli markkinoille pettymys. Outotecin tammi-maaliskuun liikevoitto parani 9,3 miljoonaan euroon edellisvuoden 5,4 miljoonasta ja oikaistu liikevoitto 11,0 miljoonaan euroon 7,0 miljoonasta. Analyytikot olivat kuitenkin odottaneet liikevoiton nousevan 12,3 miljoonaan ja oikaistun liikevoiton 14,4 miljoonaan euroon.

#Outotec:in Q1-numerot olivat pettymys. Tilauskertymä (336 MEUR) kasvoi vain 1 % (kons. +6 %), mutta liikevaihdon lasku (-11 %) oli vielä ikävämpi yllätys (kons. +6 %). Markkinakommentit olivat kuitenkin edelleen positiivisia ja 2019-ohjeistus säilytettiin. pic.twitter.com/fLMJbweByn — Inderes (@Inderes) 8. toukokuuta 2019

Liikevaihto laski vajaaseen 255 miljoonaan euroon viime vuoden 287 miljoonasta eurosta. Toimitusjohtaja Markku Teräsvasaran mukaan liikevaihdon lasku johtui siitä, että laitos- ja laitetoimituksia oli vähemmän.

”Palveluliiketoiminta kasvoi 11 prosenttia. Paremmat käyttökatteet paransivat absoluuttista ja suhteellista kannattavuutta selkeästi. Katsauskauden vertailukautta heikompaa kassavirtaa selittävät suurelta osin ennakko- ja edistymämaksujen ajoitukset sekä tilapäisesti kasvanut varasto”, Teräsvasara totesi tulosraportissa.

Outotec piti silti näkymänsä ennallaan. Markkinaympäristö on yhtiön mukaan suotuisa uusinvestointien viriämisen vuoksi. Tämän vuoden liikevaihto kasvaa ja oikaistu liiketulos paranee merkittävästi viime vuoden 63,8 miljoonasta eurosta ilman ilmeniittisulattoprojektia varten tehtyä varausta, Outotec uskoo.

Analyytikot uskovat Outoteciin

Analyysitalo Inderesin analyytikko Erkki Vesola pitää yhtiön näkymiä uskottavina.

”Outotecin positiivinen markkinanäkemys saa tukea isojen kaivosyhtiöiden viime aikoina kasvaneista investointibudjeteista. Parantuneen markkinatilanteen ja Outotecin positiivisen viestin seurauksena olemme nostaneet konsernin vuosien 2020-2021 tilauskertymäennusteitamme 8-9 %:lla, liikevaihtoennusteitamme 4-6 %:lla ja EBITA-marginaaliennusteitamme 0,3-0,5 %-yksiköllä”, Vesala toteaa Inderesin yhtiöraportissa.

Outotecista on kurssilaskun myötä tullut analyytikoiden suosikki.

Outotecia seuraa 12 analyytikkoa. Heistä peräti viisi antaa osakkeelle ostosuosituksen ja neljä lisää-suosituksen. Kahden analyytikon suositus on pidä ja vain yhden suositus on myy. Vähennä-suosituksia ei ole lainkaan.

Suositukset ovat nousseet selvästi vuoden aikana. Viime vuoden huhtikuussa ostosuosituksen antoi vain yksi analyytikko.

Korjaus: Artikkelissa väitettiin virheellisesti ettei myy-suosituksia ole lainkaan. Virhe korjattu 27.5.