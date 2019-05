Toimitusjohtaja Martinsson: “Lisääntynyt sääntely on lohkoketjuteknologian lottovoitto”

Valega Chain Analyticsin toimitusjohtaja Sven Martinsson.

Toimivan viranomaissääntelyn kautta syntyy luottamus uusiin teknologioihin. Toimitusjohtaja Martinsson uskoo, että uudet sääntelytoimet ja maksupalveludirektiivit tuovat lohkoketjuun uutta puhtia.

”Lohkoketjuteknologian käyttö maksuliikenteessä on turvallista ja nopeaa. Kuten kaikkien uusien teknologioiden kohdalla ongelmana on viranomaissääntely. Ilman toimivaa sääntelyä ihmisille ei synny luottamusta ja ilman luottamusta ihmiset eivät ota uutta teknologiaa käyttöönsä”, kertoo Valega Chain Analyticsin toimitusjohtaja Sven Martinsson.

Martinsson kertoo, miten pankkien asenne on muuttunut lohkoketjuteknologian sääntelyn myötä. ”Pankit olivat ennen muutosta vastaan, mutta tekevät nyt itse merkittävän kokoisia transaktioita lohkoketjuteknologian avulla.”

Martinssonilla riittää esimerkkejä enemmänkin. Pankkijätti JP Morgan on kehittänyt oman kryptovaluutan. Valtio-omisteinen kiinalaisjätti China Construction Bank pyörittää jo osaa pienyritysten luotonannosta lohkoketjun päällä sisältäen 251 miljoonan dollarin edestä lohkoketjulla toteutettuja transaktioita ja Santanderin lohkoketjuteknologiaa hyödyntävä One Pay mahdollistaa asiakkailleen jo nyt päivänsisäiset kansainväliset tilisiirrot.

Lohkoketjuteknologian käyttöönotto on edelleen voimakkaassa kasvussa

Bitcoinin kurssin voimakas nousu ja lasku voi antaa monelle mielikuvan hypestä, joka on tiensä päässä. Martinsson kuitenkin muistuttaa, että lohkoketjuteknologian käyttö on edelleen voimakkaassa kasvussa. Lohkoketjuun perustuvien transaktioiden määrä näyttääkin tältä.





Teknologian implementointia voidaan puolestaan tarkastella laskemalla kuinka paljon sovelluskehittäjät lataavat lohkoketjun kehittämiseen tarvittavia työkaluja. Tätäkin kautta tarkasteltuna lohkoketjun käyttö on edelleen kasvussa, kuten alla olevasta kuvasta näkyy.

Se, että bitcoinin kurssi on laskenut huipuistaan paljon, ei siis suinkaan tarkoita sitä, että lohkoketjuteknologian käyttö itsessään olisi mitään mennen talven lumia.

Avoimen teknologian tuomat mahdollisuudet

Martinssonin mukaan lohkoketjuteknologiaan liitetty mielikuva täysin anonyymeistä käyttäjistä on myytti. Teknologia itsessään on hyvin läpinäkyvää ja jokainen transaktio on analysoitavissa.

Ongelma on siinä, että yrityksillä itsellään tai heidän sisäisillä tarkastajillaan voi olla rajatusti tietoa lohkoteknologian käyttämisestä. Keskeinen kysymys on miten varmistaa määräysten ja säädösten mukainen toiminta uutta teknologiaa käytettäessä ja muutenkin. Miten varmistaa ja blokata rahanpesuyritykset tai terrorismiin liittyvä kaupankäynti?

Valega Chain Analytics on kehittänyt tähän työkalun. Linkin takaa löytyy muutamia esimerkkiosoitteita, joiden avulla ulkopuolinen saa nopeasti käsityksen siitä, miten työkalu toimii.

Työkalun avulla voi tarkistaa vastapuolen luotettavuuden varsin helposti ja se antaa valmiin raportin. Isompi asiakas pystyy API:n kautta myös analysoimaan suuren määrän transaktioita kertaheitolla.

Valega Chain Analyticsin tuotekehitys on pisteessä, jossa pienin toimiva tuote (minimum viable product) on pilottitestauksessa kahdella merkittävän kokoisella asiakkaalla. Valega Chain Analyticsin kansainvälistä potentiaalia kuvaa se, että toinen pilotti tehdään Ruotsissa ja toinen Singaporessa. Valega Chain Analyticsin toimintaa ovat tähän asti rahoittaneet muun muassa Suomen valtio Business Finlandin muodossa.

Valega Chain Analytics sijoituskohteena

Martinsson muistuttaa siitä miten iso osa lohkoketjua on peruskuluttajan näkymättömissä: ”Kun kuluttajina maksamme ostoksemme vaikkapa luottokortilla, niin emme tule ajatelleeksi mitä kaikkea kulissien takana tapahtuu. Lohkoketju on internetin protokolla, jolla on potentiaalia syrjäyttää pankkien nykyisin käyttämä SWIFT-järjestelmä”.

Martinssonin visiossa lohkoketjuteknologia tulee olemaan keskeisenä tekijänä pankkien välisessä niin sanotuilla FIAT-rahoilla tapahtuvissa transaktioissa. Nykyjärjestelmä ei kuitenkaan ole täydellinen. Esimerkkinä siitä mitä JPMorgan hakee lohkoketjun avulla, on reaaliaikainen tilintarkistus. Jos vastaanottajan yksityiskohdat on kirjattu väärin, hylkää nykysysteemi maksun vasta päivien päästä.

Vaikka suuri visio ei toteutuisikaan, niin ainakin tähän asti lohkoketjuteknologian käyttöönotto on kasvanut kovaa vauhtia. Valega Chain Analyticsin liiketoimintamalli rakentuu tämän kasvun päälle ja Valega Chain Analyticsin tuote tuo kustannustehokkaasti turvaa lohkoketjuteknologiaa käyttävälle yritykselle. Monen Valega Chain Analyticsin asiakkaan vaihtoehtoiskustannuksena olisi ulkopuolisen lohkoketjukonsultin palkkaaminen ja Valegan applikaation käyttäminen on luontaisesti se merkittävästi kustannustehokkaampi vaihtoehto.

Monen lohkoketjuteknologiaan merkittävään tulevaisuuteen uskovan sijoittajan ratkaisu on ollut ostaa kryptovaluuttoja suoraan. Tämän lähestymistavan ongelma on ollut, että kryptovaluuttojen hinnanmuodostukseen vaikuttavat monet tekijät, ei pelkästään käyttäjien lukumäärä. Valega Chain Analyticsin liiketoiminta ei sen sijaan ole lähtökohtaisesti sidoksissa yhdenkään kryptovaluutan kurssiin.

Martinssonin mukaan ensin tulee teknologia ja tämän jälkeen sääntely. Sääntelyn lisääntyminen on Valega Chain Analyticsin mahdollisuus. ”PSD2 on kuin GDPR steroideilla”, Martinsson kuvaa tämänhetkistä tilannetta. PSD2, eli maksupalveludirektiivi 2 on Euroopan parlamentin hyväksymä direktiivi, jonka tarkoituksena on lisätä asiakkaiden palveluvalikoimaa. Maksamisen turvallisuuden takaamiseksi lainsäädäntö korostaa muun muassa maksamiseen liittyvää asiakkaan tunnistamista.

Valega Chain Analytics hakee nyt joukkorahoitusta kehittääkseen tuotettaan ja laadunvarmistustaan entisestään. Varoja käytetään myös myyntiin ja markkinointiin. Lue lisää Valega Chain Analyticsin joukkorahoituskampanjasta.