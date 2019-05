Kuinka suuri on suomalaisten matkabudjetti?

Kesälomakausi on alkanut Suomessa ja moni miettii seuraavaa matkakohdetta kullan kanssa tai ilman. Kohdetta valitessa matkabudjetti nousee usein kynnyskysymykseksi.

Jotkut kokevat matkabudjetin laatimisen ankeuttajaksi lomamatkalla, mutta jonkinlainen suunnitelma on hyvä olla, jotta oma talous on vielä pystyssä myös lomakauden päättyessä.

Varsinkin jos harrastaa aktiivilomia, saattaa viikon leijalautailutuntien hinta ylittää nopeasti lennoista maksetun summan. Lennot ja majoitus ovat kuluista yleensä päällimmäisenä mielessä, kun mietitään matkaa.

Budjetointi auttaa lomalla, kun on täytynyt ajatuksen tasolla käydä läpi suurimmat matkan rahareiät. Tällöin ei tarvitse jättää väliin jotain kokemusta, joka on mahdollista ainoastaan matkakohteessa. Suurista haaveista ei kuulu tehdä kompromisseja. Jos et halua jossitella, tee matkabudjetti. Mitä pidempi matka ja niukempi taloudellinen tilanne, sitä tärkeämmäksi työkaluksi matkabudjetti nousee.

Omilla säästöillä matkan rahoittaminen on aina ensimmäinen ja paras vaihtoehto. Jos kuitenkin haet reissuluottoa, vertaile vaihtoehdot huolellisesti ennen kuin teet lainahakemusta.

Kuinka paljon suomalaiset käyttävät lomamatkojen rahoittamiseen?

VertaaEnsin.fi toteutti matkabudjeteista kyselytutkimuksen käyttäen YouGov-kuluttajapaneelia. Matkoja tehneitä pyydettiin arvioimaan viimeisen 12 kuukauden aikana tehtyjen vapaa-ajan ulkomaanmatkojen matkabudjettia. Arviot sisälsivät lomien käyttörahan ja matkustukseen ja majoitukseen käytetyt varat.

Tulokset hajaantuivat tasapuolisesti 250 euron ja 3000 euron välillä. Alle 250 euroa käytti kuusi prosenttia ja 3001 – 4000 euroa käytti myös kuusi prosenttia vastanneista.

Yleisimmäksi vuotuisen matkabudjetin suuruudeksi hyvin pienellä marginaalilla nousi 751- 1000 euroa. 10,95 prosenttia vastanneista oli käyttänyt kyseisen summan vapaa-ajan ulkomaanmatkoihin viimeisen 12 kuukauden aikana. Erittäin lähellä olivat toiseksi ja kolmanneksi yleisin vaihtoehto. 10,42 prosenttia käytti 250 – 500 euroa ja 10,25 prosenttia käytti 501 – 500 euroa.

Suomalaisista yli 60 prosenttia tekee vähintään yhden ulkomaanmatkan vuoden aikana. Suurin osa matkoja tehneistä on tehnyt 1-3 matkaa vuoden aikana.

Alla olevaan taulukkoon on kerätty kyselytutkimuksen tulokset.

Suomalaisten matkabudjetit Matkabudjetti/vuosi Prosenttimäärä vastanneista Alle 250€ 6,55% 250 – 500€ 10,42% 501 – 750€ 10,25% 751 – 1000€ 10,95€ 1001 – 1250€ 8,46% 1251 – 1500€ 7,64% 1501 – 2000€ 9,34% 2001 – 2500€ 8,38% 2501 – 3000€ 7,66% 3001 – 4000€ 6,15% 4001 – 5000€ 3,45% 5001 – 6000€ 1,25% Yli 6000€ 5,18% En osaa sanoa 4,33%

Matkan edetessä budjetti kasvaa usein suunnitellusta. On hyvä varautua yllättäviin menoihin jo ennen matkaa. 5,18 prosenttia vastanneista käytti viimeisen 12 kuukauden aikana yli 6000 euroa ulkomaan matkoihin.

Suuria summia ei kuitenkaan tarvitse maksaa jokaisessa maailmankolkassa. Maanosien välillä tarvittava rahamäärä vaihtelee paljon. Alla olevassa taulukossa on kerätty arvioituja kuukauden matkabudjetteja eri kaukokohteille. Pienemmillä summilla selviää reissusta, mutta mukavaan matkustamiseen on hyvä varata alla oleva summa jos ei ole aikaisemmin matkustanut kyseisissä matkakohteissa.

Kuukauden matkabudjetti arvio Matkakohde Budjetti/kk Aasia 1000€ Etelä-Amerikka 1400€ Afrikka 1400€ Pohjois-Amerikka 2000€ Uusi-Seelanti 2000€ Australia 2000€

Lentojen hinnat eivät sisälly arvioituun kuukausibudjettiin

Tiedoksi lukijoille: Artikkeli sisältää SalkunRakentajan markkinointikumppanin sivuille linkkejä, joiden perusteella SalkunRakentaja-sivusto voi saada korvauksia.