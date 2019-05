Tarkkaan seurattu taantumaindikaattori antoi jälleen varoitussignaalin – tuottokäyrä kääntyi miinukselle

Osakemarkkinoilla on entistä tiiviimmin seurattu Yhdysvaltojen pitkien ja lyhyiden valtiolainojen korkoeron eli korkokäyrän muutoksia.

Noususuhdanteessa pitkien velkakirjojen korkotuotto on yleensä korkeampi kuin lyhyiden korkojen. Noususuhdanteessa taloudessa vallitsee nousevat inflaatio-odotukset, mikä nostaa korkosijoittajien tuottovaatimusta pitkissä koroissa.

Kun korkokäyrä kääntyy negatiiviseksi, ovat sijoittajien näkemykset tulevasta inflaatiosta laskeneet, jolloin pitkien korkojen tuottovaade laskee. Laskevan korkokäyrän tilanteessa saattaa keskuspankin rahapolitiikka olla kiristymässä, mikä ohjauskorkojen nostojen kautta heijastuu lyhyisiin korkoihin.

Negatiivinen korkokäyrä nähdään yleisesti merkkinä talouden kääntymisestä laskuun.

Viime joulukuussa Yhdysvaltain korkokäyrän alkupää kääntyi ensimmäisen kerran moneen vuoteen negatiiviseksi, kun viiden vuoden lainan korko painui kaksivuotisen lainan korkoa alhaisemmaksi. Sen sijaan tiiviimmin seurattu kymmenen ja kahden vuoden korkojen välinen ero oli kuitenkin yhä lievästi plusmerkkinen, tosin sekin oli jo laskenut lähelle nollaa.

Seuraava korkokäyrän varoitussignaali tuli viime maaliskuussa, kun USA:n 10 vuoden velkakirjojen ja kolmen kuukauden velkakirjojen tuottoero painui nollaan.

Nyt samainen 10 vuoden ja kolmen kuukauden velkakirjojen tuottoero kävi hetkellisesti torstaina miinuksella.

Pitkiä korkoja on viime päivinä painanut alaspäin kauppasodan aiheuttama epävarmuus, joka on saanut pääomia hakeutumaan turvasatamiin. Kasvava velkakirjojen kysyntä on laskenut niiden tuottovaatimuksia.

