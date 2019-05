USA ja Kiina – eli miksi kurssien laskusta on turha hermostua

Pörssiromahdus. Paniikki. Kriisi. Kaikki nämä ilman huutomerkkejä, koska tällä hetkellä kyseessä ei ole mikään näistä.

Kiinan ja USA:n välinen kauppasota on kurittanut pörssejä ympäri maailman nyt jo muutamia viikkoja ja nyt monesta saattaa tuntua, että asiat menevät koko ajan vain huonompaan suuntaan – niin USA:n ja Kiinan välillä – kuin myös omien sijoitusten osalta.

Jos kuitenkin katsoo isoo kuvaa huomaa, että suurimman osan vuodesta 2018 asiat olivat Yhdysvaltain pörssissä “huonommin” kuin nyt. Yleisindeksit ovat siis edelleen korkeammalla tasolla kuin koko viime vuoden kevään ja kesän. Ja mikä tärkeintä, pörssit ovat tällä hetkellä korkeamalla kuin koskaan ennen vuotta 2018.

Koska olemme eläneet nyt maailmassa, jossa etenkin Yhdysvaltain pörssit ovat nousseet yli 10 vuotta peräkkäin, on sijoittajien kivunsietokyky muuttunut lähes olemattomaksi ja todellisuudenkuvamme jopa hieman hämärtänyt, siitä mikä on normaalia.

5%:n lasku laittaa sukat tutisemaan ja miettimään koko sijoitusharrastuksen järkevyyttä. Tuntuu järjettömältä, sillä tämän pitäisi olla jotain, jonka ei pitäisi herättää mitään tunteita. Viisi prosenttia tuhannesta eurosta on 50 euroa. Se on ennen kaikkea normaalia. Näinä hetkinä toivookin sijoittajilta maalaisjärkeä.

Lyhyen aikavälin heilahtelut ovat viihdettä – ei enempää, ei vähempää

Kun sijoittaa pörssissä osakkeisiin, pitäisi muistaa, että sijoittaa yrityksiin – ei osakkeisiin. Onko jokainen maailman yritys 2-5% huonompi päivää ennen kauppasodan eskaloitumista kuin ennen sitä? Ei tietenkään.

Tästä huolimatta kauppasota laskee myös sellaisten yritysten osakkeiden arvoja, joiden liiketoiminta ei voisi vähempää välittää kauppasodan hetkellisistä vaikutuksista. On yrityksiä, jotka saattavat aidosti kärsivät kauppasodasta ja sitten on yrityksiä, jotka saattavat kärsiä siitä lieveilmiön lieveilmiönä, mutta eivät todennäköisesti kärsi ollenkaan.

Järkevintä heikkoina hetkinä onkin sijoittaa vain indeksirahastoihin ja olla miettimättä maailman menoa sen enempää. Mikäli kuitenkin sijoittaa suoriin osakkeisiin, tällaisina hetkinä kannattaa etsiä ennen kaikkea kahdenlaisia osakkeita.

1) Syklisiä osakkeita, joiden osakkeiden hinnat reagoivat aina rajummin – niin ylös kuin alas – pörssien mukana. Näiden osakkeiden seasta saattaa löytyä yrityksiä, jotka voivat toimia esim. sellaisilla maantieteellisillä alueilla, että ne ovat vain vähän tekemisissä Kiinan ja Yhdysvaltain kanssa myös välillisesti.

2) Suhdannevaihtelua kestävää liiketoimintaa, joiden yritysten osakkeiden arvot laskevat rajusti muiden mukana ilman sen suurempaa syytä. Mitä luulet – syödäänkö esim. Big Maceja yhtään vähempää kauppasodan takia?

Liiketoiminnat eivät muutu yhdessä yössä, mutta pörssikurssit muuttuvat. Ja siksi pörssikurssit ovatkin paljon parempaa viihdettä kuin McDonald’sin liiketoiminta. Tästä huolimatta jokaisen meistä kuitenkin pitäisi sijoittaa liiketoiminnan, ei viihteen perusteella.

Muistatko viime romahdusta?

Jos sijoittaa pitkällä aikavälillä indeksirahastoihin, järkevintä kurssilaskun aikana ei ole panikoitua tai miettiä myyntiä. Järkevimmät vaihtoehdot ovat joko ostaa rahastoja lisää tai unohtaa rahastot tykkänään. Tai jos ei ole aikaisemmin sijoittanut, nyt saattaa jopa olla myös hyvä aika aloittaa sijoittaminen!

Unohtaminen on erityisen hyvä vaihtoehto, jos kurssilasku aiheuttaa negatiivisia tunteita tai ennustamatonta käytöstä.

Unohtaminen on järkevää myös siksi, että kauppasota on vain myrsky vesilasissa ja näin on myös sen aiheuttama kurssireaktio. Muistatko miksi pörssit laskivat vuoden 2018 alussa tai vuoden 2019 vaihteessa? En usko.

Niinä hetkenä moni sijoittaja kuitenkin pohti aivan samoja asioita kuin juuri tällä hetkellä. Pitääkö myydä? Nytkö se kupla puhkeaa? Menetänkö kaikki rahani?

Pari kuukautta kurssilaskun jälkeen kaikki negatiiviset tunteet olivat kuitenkin unohtuneet ja kukaan ei enää pelännyt sijoitustensa puolesta. Tämä sijoittamisen aallokko on vallinnut vuosisatoja eikä tule koskaan muuttumaan. Ihmiset tykkäävät myydä matalalla ja ostaa korkealla, vaikka maailman vanhin sijoitusviisaus sanoo juuri päinvastoin.

Miksi kauppasota ei kestä kauaa?

Syynä siihen, miksi kauppasota on ennen kaikkea erittäin lyhyen aikavälin melua maailmassa, on se, ettei kauppasodassa ole voittajia. Kiinan BKT:n oletetaan laskevan yli prosentin verran, mikäli kauppasota jatkuu.

Samalla Trumpilla alkaa kasvaa paine sisäpolitiikassa, kun vuoden 2020 presidentinvaalit alkavat hengittää pian niskaan täyttä voimaa samalla kun demokraattien ehdokaskisa käynnistyy.

Sitä ennen pitäisi saada “diili” tehtyä. Ja Trumpille diilin hyvyydellä ei ole väliä, koska oli sopimus Kiinan kanssa hyvä, neutraali tai huono, tulee se silti Trumpin suusta olemaan jokin superlatiivi. Vaarallisinta Trumpille olisi, että kauppasota jatkuu pitkään ja sen vaikutukset näkyisivät taloudessa näkyvästi – eli negatiivisesti – silloin edes superlatiivit eivät välttämättä enää auttaisi.

Muistatko siis edes kauppasotaa tai tämänviikkoista kurssilaskua vuoden päästä? En usko. Pidä siis pää kylmänä pörssissä ja mene nauttimaan Suomen keväästä.

Tekstin kirjoittaja kirjoittaa blogia matkastaan taloudelliseen riippumattomuuteen Omavaraisuushaaste-blogissa.