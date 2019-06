Fiskars jakaa lähes kaikki Wärtsilä-osakkeensa omistajilleen

Tänään on odotettavissa raju Fiskarsin osakkeen kurssilasku.

Fiskarsin hallitus on päättänyt jakaa lähes kaikki Fiskarsin Wärtsilä-omistukset ylimääräisenä osinkona osakkeenomistajille.

Fiskarsin 13.3.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 32 645 343 Yhtiön omistaman Wärtsilän osakkeen jakamisesta ylimääräisenä osinkona osakkeenomistajille.

Eilen Fiskarsin hallitus päätti valtuutuksen nojalla jakaa enintään 32 616 653 Yhtiön omistamaa Wärtsilä-osaketta ylimääräisenä osinkona osakkeenomistajille käyttäen jakosuhdetta 5:2, jonka perusteella jokainen osakkeenomistaja saa kaksi Wärtsilän osaketta kutakin viittä omistamaansa yhtiön osaketta kohden.

32 616 653 Wärtsilä-osakkeen tämän hetkinen markkina-arvo Nasdaq Helsinki Oy:ssä on noin 424,3 miljoonaa euroa (laskettuna Wärtsilän osakkeesta maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotetun keskiarvon perusteella 5.6.2019). Osakeosingon lopullinen arvo tulee olemaan sen markkina-arvo jakopäivänä, eli 11.6.2019.

Hallituksen päätöksen mukaan osakeosingon täsmäytyspäivä on 10.6.2019, osakeosingon maksupäivä on 11.6.2019 ja käteisenä maksettavien murto-osien maksupäivä on 17.6.2019. Osakeosingon irtoamispäivä on 7.6.2019.

Pyöristyseroista johtuen osakkeenomistajille jaettavien kokonaisten Wärtsilä-osakkeiden lopullinen määrä tulee määräytymään osakeosingon maksupäivänä ja on hieman alle enimmäismäärän, jonka hallitus on päättänyt jakaa. Osakkeiden jakosuhteesta johtuvien Wärtsilä-osakkeiden murto-osat hyvitetään osakkeenomistajille käteisellä Yhtiön varoista. Yhtiön omistukseen jää vähäinen määrä Wärtsilä-osakkeita jaon jälkeen.

Valtuutuksen mukaisesti hallitus on lisäksi päättänyt maksaa osakeosingosta aiheutuvan varainsiirtoveron osakkeenomistajien puolesta osakeosingon maksun jälkeen. Varainsiirtovero on 1,6 % osakeosingon arvosta.

Lisätietoja osakeosingosta, mukaan lukien jaon teknisestä toteuttamisesta käyttäen jakosuhdetta 5:2, löytyy Fiskarsin verkkosivuilta.

Osakeosingon irtoamispäivä on tänään, joten Fiskarsin osakekurssi tulee laskemaan roimasti. Yhtiön markkina-arvosta häviää Wärtsilä-osakkeiden arvo eli noin 26 prosenttia.

Teoriassa Fiskarsin arvo saattaa siis tänään tippua tuon 26 prosentin verran. Tosin osakkeenomistajat saattaavat antaa arvoa sille, että Fiskars luopuu rönsyistään, mikä saattaa laimentaa jonkin verran kurssireaktiota.

Jatkossa Fiskars on puhtaasti kuluttajatuoteyhtiö, mikä saattaa olla sijoittajille positiivinen asia.