Tämän verran häät maksavat Suomessa

Suomessa moni pari maksaa häänsä itse. Tämä vaatii joko tehokasta säästämistä, tai ulkopuolisen rahoituksen hankkimista.

Eniten turhautumista saattavat aiheuttaa häiden suurimmat menoerät, sillä nämä pitää usein maksaa kaikki lyhyen ajan sisällä aivan häiden kynnyksellä. Suurimpia menoeriä ovat hääpaikka, ruoka ja häämatka. Suomessa tapana ei yleensä ole, että vanhemmat maksavat täysin häiden kulut, vaan korkeintaan osallistuvat häälahjana osaan kuluista. Tästä syystä naimisiinmeno harvoin tapahtuu kovinkaan spontaanisti, jos aikoo järjestää hääjuhlan.

Mieti siis ajoissa, millainen summa sinulla ja tulevalla puolisollasi olisi käytettävissä häihin ja saako tällä budjetilla toteutettua haluamanne häät. Häiden järjestämistä varten voi myös hankkia rahoituksen, kuten häälainan.

Lainan ottaminen häitä varten ei ole huono vaihtoehto, jos tulevan avioparin taloustilanne on kunnossa ja tulee olemaan vakaalla laidalla häiden jälkeenkin. Ottamalla lainan ja maksamalla sillä häiden kulut, saa myös hieman pidemmän maksuajan ja jaettua maksuerät tasaisesti eri kuukausille omasta pussista maksamiseen verrattuna.

Suomalaisen hääbudjetti on yleensä maltillinen ja häiden järjestely on hyvin kaukana amerikkalaisista luksus häistä. Me Naisten tekemästä hääkyselystä selvisi, että yli puolet kyselyyn vastanneista käytti häiden järjestämiseen korkeintaan 5000 euroa, ja heistä melkein 15 % selvisi hääkustannuksista jopa alle tuhannella eurolla. Suuren budjetin häitä oli jopa vähemmän, kuin minimibudjetilla järjestettyjä häitä, nimittäin ainoastaan 13,6 prosenttia vastanneista käytti häihinsä yli 10000 euroa. Suurimmat summat budjetista upposivat ruokiin ja häämatkaan.

Alla olevasta taulukosta näet, minkälaisia summia suomalaiset keskimäärin käyttävät hääbudjettinsa eri osiin.

Suomalaisten hääkulujen keskiarvot Häämekko 488€ Juhlapuku 237€ Naisen sormukseen käyttämä summa 770€ Miehen sormukseen käyttämä summa 157€ Hääpaikan vuokra 559€ Ruoka 1884€ Alkoholijuomat 629€ Häämatka 1734€

Myöskään kutsuvieraiden määrä ei ole suomalaisissa häissä päätä huimaava, mikä voi helpottaa budjetissa pysymistä. Suurin osa vastaajista nimittäin piti vieraslistansa korkeintaan sadan hengen suuruisena.

Taulukossa mainittujen menoerien lisäksi kannattaa ottaa huomioon muun muassa miten valokuvaus ja kauneudenhoito järjestyy juhlapäivänä. Näissä voi tietenkin säästää, jos lähipiiristä löytyy joku, joka haluaa tarjota palvelunsa häälahjana, tai kokee, että selviää molemmista itse. Yleensä kuitenkin häissä halutaan tuoda esiin paras mahdollinen versio itsestään hankkimalla meikki ja kampaus ammattilaiselta. Lisäksi muistoja arvostetaan ja harvoin halutaan, että tärkeä häävieras käyttää kaiken aikansa hääjuhlasta kuvaten muita.

Yleisin hääbudjetti kyselyn mukaan oli siis 1000 ja 5000 euron välillä, josta häämatka haukkaa suuren osan. Nykyään häämatkaa varten pyydetään häälahjaksi rahaa, jolloin se helpottaa tietysti omaa matkabudjettia. Mahdollista häälahjasummaa on kuitenkin hankala arvioida etukäteen ja suunnata sitä suoraan matkakuluihin ja majoitukseen, jos matkan haluaa varata hyvissä ajoin ennen häitä. Jos varausvaiheessa on pitäytynyt minimibudjetissa, voi häälahjarahoilla hankkia matkalleen vaikka lisämukavuuksia, kuten päiväretkiä tai paremman hotellihuoneen.

Jos harkitsee pyytävänsä häälahjaksi rahaa, kannattaa harkita olisiko puolison kanssa yhteisen häälahjatilin avaaminen paikallaan. Rahaa on kuitenkin nykypäivänä helpompi ja turvallisempi käyttää ja säilyttää elektronisessa muodossa. Tämä auttaa myös pitämään rahat erillään muista tileistä ja molempien ulottuvilla, sitä hetkeä varten, kun käyttökohde on varmistunut.

Häävalmistelut kannattaa aloittaa niin aikaisin, kuin mahdollista. Tekemällä näin, varmistat että mitään ei jää puuttumaan tärkeänä päivänä ja saat jaettua menoeriä eri kuukausille. Vuosi ennen varsinaista hääpäivää kannattaa huolehtia kuntoon ainakin seuraavat asiat:

Juhlapaikan varaaminen

Kirkon varaaminen

Hääkuvaaja

Hääpuvut

Kulujen kertyminen ei lopu täysin hääpäivään. Naimisiin mentäessä nimenmuutos itsessään on ilmainen, mutta se aiheuttaa silti kuluja. Lompakosta löytyvät henkilökohtaiset kortit tulee nimittäin hoitaa ajantasalle uuden nimen kanssa.

Suurimmat kulut tässä tapauksessa ovat luultavasti passin, ajokortin ja henkilökortin päivittäminen. Pelkkä ajokorttikaan kun ei nykyään riitä henkilöllisyyden todistamiseen kaikissa tilanteissa, joten näistä tulee luultavasti tarvitsemaan ainakin kahta.

Viranomaisdokumenttien lisäksi kuluja kertyy maksukorttien nimenmuutoksista. Pankki- tai luottokortin tilaaminen maksaa useissa pankeissa kymmenen euroa per kortti. Joissain pankeissa uuden luottokortin tilaamisesta saatetaan laskuttaa jopa hieman enemmän.

Kaikkien korttien uusiminen ei kuitenkaan rokota kukkaroa. Kauppojen ja yritysten etu- ja bonuskortit saa yleensä uusittua maksutta, jos kortissa ei ole liitettynä maksuominaisuutta.

Tiedoksi lukijoille: Artikkeli sisältää SalkunRakentajan markkinointikumppanin sivuille linkkejä, joiden perusteella SalkunRakentaja-sivusto voi saada korvauksia.