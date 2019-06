Kiinteistövälittäjät: Tällaisten kesämökkien kysyntä vähentynyt merkittävästi kaikkialla Suomessa

Kesämökkien kauppa ei ole pysähtynyt, mutta selvää rauhoittumista mökkimarkkinoilla on tapahtunut, kertoo Sp-Kodin teettämän välittäjäkysely.

Kyselyn tulosten mukaan mökkikauppa käy Suomessa edeltävän vuoden tapaan hyvin rauhalliseen tahtiin. Kesämökkien tarjonnassa ei ole tapahtunut suurta muutosta. Rantamökit kiinnostavat ostajia edelleen, mutta kuivan maan mökkien ja saarimökkien kysyntä näyttää merkittävästi vähentyneen kaikkialla Suomessa.

”Myös mökkien hinnoissa näyttää suuntaus olevan laskemaan päin kaikkialla Suomessa”, rantamökkienkin osalta, sanoo Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen.

Rantasen mukaan kesämökkien tarjonta on pysynyt viimeiset pari vuotta ennallaan tai hieman lisääntynyt. Vastaavasti kysynnän osalta välittäjiemme näkemys on, että järvenrantamökkien kysyntä on jonkin verran kasvanut ja merenrantamökkien hieman vähentynyt.

”Saarikohteiden ja kuivan maan mökkien osalta on tapahtunut merkittävää muutosta huonompaan suuntaan. Niiden kysyntä on huomattavasti vähentynyt”, Rantanen jatkaa.

Mökkikaupassa on ollut jo pidempään ostajan markkinat, vahvistaa kiinteistönvälittäjä Markus Itkonen Sp-Koti Kuopiosta. Kauppoja ei hänen mukaansa meinaa oikein syntyä, koska lähtökohtaisesti hintapyynnöt ovat liian korkeita.

”Tällä hetkellä meilläkin on myynnissä todella hyvä valikoima kaiken tasoisia ja -hintaisia kesämökkejä”, kertoo puolestaan kiinteistönvälittäjä Tero Käpynen Rauman Sp-Kodista. Käpysen mukaan aika hiljaista markkinoilla kuitenkin on. Meren tai järven rannalla sijaitsevat mökit menevät kaupaksi, jos hinta on kohdillaan.

Myös saarimökit ja kuivalla maalla sijaitsevat mummonmökit menevät, mutta hintapyynnöistä täytyy tinkiä reilusti. Tämän vahvistaa myös Sp-Kodin uunituore valtakunnallinen välittäjäkysely.

”Tänä päivänä suomalaiset haluavat päästä mökille nopeasti ja helposti. Parasta olisi, jos mökille ajaisi puolessa tunnissa”, sanoo Etelä-Karjalan alueella pitkään kiinteistönvälittäjänä toiminut Jukka Rusanen Sp-Koti Lappeenrannasta. Samaa mieltä ovat Markus Itkonen ja Tero Käpynen.

Käpysen mukaan ostajia kiinnostavat edelleen eniten mökit, jotka sijaitsevat meren tai järven rannalla, puhtaiden vesistöjen äärellä.

”Tietyt perusmukavuudet niissäkin kuitenkin pitää tänä päivänä olla. Tie perille, sähkö ja vesi, niistä harva enää suostuu tinkimään. Yhä useampi myös etsii mökkiä, joka soveltuu ympärivuotiseen käyttöön ja josta on helppo käydä tarvittaessa töissä. Myös rannan laadulla ja tontin ilmansuunnalla on merkitystä.”

Omaan kokemukseensa nojaten Käpynen toteaa, että kauppoja syntyy, jos vain myyjä on valmis joustamaan hintapyynnöstään.

”Olisi tärkeää saada mökkejään myyntiin laittavat ihmiset ymmärtämään, etteivät ihmiset ole valmiita maksamaan mökin tunnearvosta. Ne kaupat, jotka tehdään, toteutuvat laskevin hinnoin tänä päivänä.”

