Facebookin oman kryptovaluutan julkistusta on odotettu valtaisan mediahuomion siivittämänä. Sosiaalisen median jättiyhtiö Facebook julkisti viimein tämän viikon tiistaina suunnitelmia omasta kryptovaluutastaan, jonka tarkoituksena on haastaa pankkimaksaminen.

Libra on tarkoitus sisällyttää Facebookin sosiaalisen median palveluihin, kuten Facebook Messengeriin, Instagrammiin ja WhatsAppiin, kertoo Bittiraha-sivusto. Libran luomiseksi Facebook perusti tämän vuoden toukokuussa Sveitsiin Libra Networks LLC nimisen yhtiön.

Libra-valuutan ympärille kehitettäviä tuotteita ja palveluja varten Facebook on perustanut myös tytäryhtiön, Calibran. Calibra on myös kryptovaluutan käyttöön tarkoitettu lompakkosovellus, jota tämä Facebookin tytäryhtiö hallinnoi.

Facebookin kanssa yhteistyötä tekee yli kaksikymmentä suuryhtiötä, kuten luottokorttiyhtiöt Mastercard ja Visa, maksuyhtiö Paypal, kyytipalvelu Uber, musiikkipalvelu Spotify ja nettikauppa Ebay. Lisäksi Facebook on perustanut yhdessä monien merkittävien jättiyritysten, kuten Visan, Mastercardin ja PayPalin, kanssa uuden Libra Association -yhdistyksen, jonka tarkoituksena on hallinnoida digivaluuttaa.

Digivaluutan arvo tullaan sitomaan valuuttakoriin, johon kootaan useita vakaimpia fiat-valuuttoja.

Tämän tarkoituksena on tehdä librasta arvoltaan vakaa valuutta, jonka arvonmuutokset fiat-rahaan verrattuna pysyy maltillisena. Tässä suhteessa libra eroaa selvästi esimerkiksi bitcoinista, jonka arvo verrattuna esimerkiksi dollariin on vaihdellut rajusti.

Facebook haluaa tarjota libran edullisen ja turvallisen tavan maksusiirtoihin riippumatta siitä, onko käyttäjällä pankkitiliä vai ei. WhatsAppin ja Instagramin omistava sosiaalisen median jättiläinen toivoo voivansa poistaa taloudelliset esteet kilpailussa pankkeja vastaan vähentämällä pankkisiirtojen kustannuksia.

Kryptovaluuttoihin perehtynyt liikkeenjohdon konsultti Mikko Eerola kutsuu libran julkistuspäivää historialliseksi.

”Jos olisit kysynyt eilen, olisin sanonut, että tämä tulee olemaan täysin mullistava. Nyt kun näen, ketkä ovat mukana, sanon että tämä tulee muuttamaan kaikkien kuluttajien käytöstä muualla kuin Kiinassa”, Eerola toteaa Helsingin Sanomille.

Eerola uskoo, että Facebookin maksujärjestelmä ja valuutta tulevat syrjäyttämään monia mikrovaluuttoja ja vaikuttamaan yritysten väliseen toimintaan.

Uusien maksutapojen ongelmana on Eerolan mukaan tähän asti aina se, miten ne saataisiin laajaan käyttöön. Massiivisen suositulla Facebookilla tämä haaste on muita uusia maksutapoja pienempi, ja siihen tulevat lisäksi liki 30 suuryrityksen käyttäjämäärät ja avoin ekosysteemi, johon voi liittyä mukaan, tuo sopeutumisongelma uuteen vähenee.

Myös toinen kryptovaluutta-asiantuntija, Pessi Peura näkee Facebookin sosiaalisen median tuotteiden valtavien käyttäjämäärien edut.

Facebookin, Whatsappin ja Instagramin yhteen laskettu käyttäjämäärä liikkuu miljardeissa ja alustoilla Facebookin ja käyttäjien sekä mainostajien välillä liikkuvat rahasummat ovat massiivisia, toteaa Peura Bittiraha-sivustolla. Yksistään Facebookilla on lähes 2,4 miljardia aktiivista käyttäjää ja pelkästään Whatsappilla käyttäjiä on yli 500 miljoonaa.

Peuran mukaan käyttäjien välillä tapahtuva rahaliikenne on kasvanut merkittäväksi esimerkiksi käyttäjien väliseen tavarakauppaan liittyen.

”Oman kryptovaluutan avulla Facebookin tavoitteena on mahdollistaa entistä ketterämpi maksuliikenne sekä käyttäjien kesken, että yrityksen ja sen yksityis- ja yritysasiakkaiden välillä”, Peura toteaa.

Onko Facebookin uusi kryptovaluutta muille kryptovaluutoille, kuten bitcoinille?

Peuran mukaan uhkana voi tietysti pitää sitä, että Facebookin valtavan käyttäjäkunnan myötä se onnistuisi syrjäyttämään muita kryptovaluuttoja ja nousemaan ylivertaiseksi maailmanvaluutaksi.

Peura ei kuitenkaan usko, että libra syrjäyttää muita kryptovaluuttoja.

”Pidän tätä kuitenkin epätodennäköisempänä tienä ja uskon pikemminkin, että Libran myötä uudet ihmiset kiinnostuvat kryptovaluutoista ja koko markkinan koko ja merkitys osana maailmantaloutta kasvaa.”

