Raportti paljastaa maailman 22 vaikutusvaltaisinta kaupunkia.

Konsulttiyritys A.T. Kearney tutkii vuosittaisessa Global Cities -raportissaan, millä kaupungeilla on eniten globaalia vaikutusvaltaa. Rankkauksessa otetaan huomioon kymmeniä eri muuttujia, kuten kaupungin liiketoiminta, kulttuuri, poliittinen sitoutuminen sekä inhimillinen pääoma.

Raportti yrittää löytää vastauksen siihen, mitkä kaupungit parantavat jatkuvasti globaalia kilpailukykyään ja mitkä tekijät johtavat tähän menestykseen. Listan kärki ei muuttunut edellisestä vuodesta lainkaan, kun maailman viisi vaikutusvaltaisinta kaupunkia pysyi samana.

Pitemmittä puheitta, tässä on raportin perusteella rankatut maailman 22 vaikutusvaltaisinta kaupunkia.

22. San Francisco

San Franciscosta on tullut lähivuosina tärkeä finanssialan ja teknologian keskus, jonka kehitystä on edesauttanut kaupungin legendaarinen naapuri Piilaakso.

21. Boston

Boston on yksi Yhdysvaltojen vanhimmista kaupungeista ja on tärkeä liiketoiminnan ja sivistyksen keskus. Kaupungista löytyy muun muassa maailman parhaimmiksi rankattuja yliopistoja, kuten Harvardin yliopisto.

20. Amsterdam

Värikäs Amsterdam on houkutteleva kaupunki kansainvälisille yrityksille muun muassa sen sijainnin, infrastruktuurin sekä lukuisten liiketoiminta- sekä työllistymismahdollisuuksien vuoksi.

19. Shanghai

Shanghai on yksi maailman tärkeimmistä satamakaupungeista. Ulkoministeriö raportoi Shanghain nopeasta yritystoiminnan kasvusta: ”Startup-ympäristön nopeaa kehitystä kuvastaa, että Kiinassa rekisteröitiin 4,4 miljoonaa uutta yritystä vuonna 2015. Investoinnit IT-sektorille kasvoivat 2012-2014 sadasta miljoonasta kuuteen miljardiin.”

18. Moskova

Moskova on Venäjän poliittinen, historian, tieteen sekä talouden keskus ja kooltaan yksi Euroopan suurimmista kaupungeista. Moskovassa on reilu 10 miljoonaa asukasta. Venäjän rankkaus laski neljä pykälää vuoden 2018 sijoituksesta.

17. Toronto

Kanada on trendikäs matkailumaa ja juhli muutama vuosi sitten valtion 150-vuotisjuhlia. Toronto on Kanadan suurin kaupunki ja kukoistava liiketoiminnan ja innovaation keskittymä.

16. Melbourne

The Economist on listannut kansainvälisen Melbournen monena vuotena peräkkäin maailman parhaaksi kaupungiksi asua.

15. Madrid

Espanjan pääkaupunkia pidetään Etelä-Euroopan johtavana taloudellisena keskuksena.

14. Berliini

Berliini on kulttuurin, median, politiikan ja tieteen kaupunki, joka on yksi Euroopan suosituimmista matkailukohteista.

13. Seoul

Seoul kuuluu tänä päivänä maailman johtavien talouksien joukkoon. Kaupunki oli vielä 1960-luvulla yksi Aasian köyhimmistä maista. Korealaiset ovat teknologiamyönteistä kansaa ja Etelä-Korea on yksi maailman johtavista tietoyhteiskunnista.

Ulkoministeriön mukaan Etelä-Korea on Suomen kolmanneksi tärkein kauppakumppani Aasiassa Kiinan ja Japanin jälkeen.

12. Brysseli

Brysselin taloutta hallitsevat palveluala ja julkiset palvelut. Kaupunki on tullut tunnetuksi EU:n ja muiden kansainvälisten instituutioiden vuoksi.

11. Sydney

Australian suurin kaupunki on maan taloudellinen keskus ja merkittävä turistikohde. Suomen suurlähetystö tiedottaa Australian olevan Suomelle tärkeä kauppakumppani ja maa on Suomen seitsemänneksi suurin vientimaa Euroopan ulkopuolella.

10. Washington

Washington on Yhdysvaltojen politiikan keskus ja muun muassa Valkoisen talon kotipaikka. Alueen tärkeimmät alat ovat elintarvike-, maatalous ja ilmailuteollisuuden parissa. Washington tunnetaan Starbucksin, Boeingin sekä Microsoft Corpin syntymäpaikkana.

9. Peking

Peking on yksi Kiinan tuotteliaimmista kaupungeista, jonka tärkeimmät taloudenalat ovat teknologia-, finanssi- ja palveluala. Jotkut väittävät, että Peking on voittanut Piilaakson tittelin maailman tärkeimpänä teknologian keskuksena.

8. Chicago

Chicagolla on yksi maailman suurimmista ja monipuolisimmista talouksista. Kaupunki on taloudellinen voimalaitos ja se toimii 36 Fortune 500 -listauksen yrityksen kotipaikkana. Fortune 500 -listaus rankkaa vuosittain yhdysvaltalaiset julkiset yhtiöt suuruusjärjestykseen liikevaihdon perustella.

7. Los Angeles

Los Angeles on luovuuden, kulttuurin ja viihteen kaupunki. Kalifornia on maailman 5. suurin talous. LA on tunnettu rikkaiden ja kuuluisien ihmisen asuinalue ja muun muassa Teslan Elon Musk asuu Los Angelesissa.

6. Singapore

Singaporen taloudellinen vapaus on maailman korkeimpia. Kaupungin merkittävimmät palvelualat ovat finanssipalvelut ja turismi.

Suomen suurlähetystö kertoo Singaporen olevan Suomen suurin kauppakumppani ASEAN-maista. Singaporessa on suurlähetystön mukaan rekisteröitynä yli 180 suomalaista ja suomalaisperäistä yritystä.

5. Hongkong

Vilkas kiinalainen suurkaupunki Hongkong on maailman johtava kansainvälinen finanssikeskus. Kaupunki on Heritage Foundation vuosittain teettämässä tutkimuksessa taloudellisen vapauden kärkisijalla ja Hongkongin pörssi kuuluu maailman suurimpien arvopaperipörssien joukkoon.

4. Tokio

Tokio on tärkeä talouskeskus ja kaupungissa sijaitsee useita maailman suurimpiin kuuluvien investointipankkien pääkonttoreita. Japanin pörssi on yksi maailman viidenneksi suurimmista osakemarkkinoista.

Business Finland raportoi Suomen ja Japanin viettävän tänä vuonna diplomaattisuhteidensa satavuotisjuhlaa.

3. Pariisi

Pariisi on väkiluvultaan Euroopan unionin suurimpia metropolialueita ja merkittävä kulttuurin, politiikan, gastronomian ja muodin keskus. Pariisissa sijaitsee maailman suosituin nähtävyys, Eiffel-torni, ja merkittäviä museoita kuten Louvre sekä Euroopan suurin tieteen museo.

2. Lontoo

Iso-Britannian pääkaupunki Lontoo on liiketoiminnan, kaupankäynnin ja rahoitustoiminnan mekka. Aika näyttänee, miten kattavia seurauksia Brexitillä on kaupungin vaikutusvaltaisuuteen.

1. New York

Maailman vaikutusvaltaisin kaupunki on New York, joka houkuttelee luokseen lisää ihmisiä sekä yrityksiä. ”Iso Omena” toimii maailman suurimpien sijoituspankkien ja finanssiyritysten kotina ja on johtava media- ja mainosalan sekä musiikkiteollisuuden kaupunki. Forbesin mukaan turistit käyttävät New Yorkissa vuosittain enemmän rahaa kuin missään muualla maailmassa.

Lue myös: Nämä viisi kaupunkia tulevat houkuttelemaan sijoittajia tulevina vuosina.