Nokian iskukyky 5G-verkoissa kilpailijoihin nähden on kysymysmerkki

Nokia kertoo ohittaneensa Huawein 5G-verkkojen tilauksissa.

Nokia kertoi eilen, että se myy uusia 5G-tietoliikenneverkkoja nyt viikoittain. Yhtiö on ohittanut kiinalaisen kilpailijansa Huawein ja ruotsalaisen Ericssonin 5G-tilausten määrässä, kertoi Nokia-johtaja Federico Guillen eilen.

Suuria 5G-sopimuksia Nokialla on nyt 42, kun maaliskuun lopussa niitä oli 30, ja Nokia on tehnyt sopimuksia tehty ympäri maailman. Uutistoimisto Reutersin mukaan Huawein 5G-tilaukset ovat jääneet 40 tilauksen tasolle. Ericsson on ilmoittanut julkisesti saaneensa 19 5G-tilauksesta.

Nokian mukaan 22 sen 5G-tilauksista ovat tulleet nimetyiltä asiakkailta kuten T-Mobilelta, Telialta ja Softbankilta. Yhtiö kertoo voittaneensa 12 uutta 5G-tilausta maaliskuun lopun jälkeen.

Toimitusjohtajan Rajeev Surin mukaan siirtyminen 5g-verkkoihin on kiihtymässä joka puolella maailmaa.

Ensimmäisen vuosineljänneksen tuloskatsauksessa Nokia kertoi, että yhtiön kilpailutilanne on kiristynyt hieman tietyissä asiakkuuksissa, kun kilpailijat ovat omaksuneet aggressiivisemman lähestymistavan 5G:n käyttöönoton varhaisessa vaiheessa ja kun jotkut asiakkaat uudelleenarvioivat verkkotoimittajiensa toimintaa tietoturvariskien näkökulmasta.

Nokia kertoi tulosraportissaan silti odottavansa liikevaihdon sekä liikevoittoprosentin paranevan merkittävästi vuoden edetessä ja 5G-liikevaihdon kasvavan jyrkästi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

Inderesin Nokia-tutkija Mikael Rautanen näkee Nokian 5G-liiketoiminnan hieman erilaisessa valossa, kuin mitä Nokian 5G-tilauksista voisi päätellä.

”Nokialle 5G-hedelmät eivät ole vielä kypsiä, mutta kilpailijat ovat jo täyttä vauhtia korjaamassa ensimmäistä satoa. Nokian verkkoyksikön ensimmäisen neljänneksen valuuttaoikaistu liikevaihto polki paikallaan ja mobiiliverkoissa liikevaihto laski 2 %. Samaan aikaan Ericsson kasvatti verkkoyksikön valuuttaoikaistua liikevaihtoa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 10 %”, Rautanen toteaa artikkelissaan.

Rautanen kertoo, että Ericssonin mukaan sen kohdemarkkinat kasvavat tänä vuonna kolme prosenttia, kun Nokia odottaa sen markkinoiden olevan vakaat. Huawei odottaa verkkoliiketoimintansa kasvavan kaksinumeroisin prosentein vuonna 2019, kun viime vuonna yhtiön verkkoyksikön myynti laski prosentin.

Nokia on syyttänyt heikosta kehityksestä muun muassa standardoinnin ja 5G-ekosysteemin kypsymättömyyttä. Rautanen kuitenkin muistuttaa, että vastaavaa tilanneanalyysiä on vaikea tehdä Ericssonin tai Huawein luvuista. Tämä on Nokian-analyytikon mukaan luonnollisesti herättänyt kysymyksen Nokian teknologian kilpailukyvystä.

”Koreassa Nokian 5G-toimitusten on raportoitu olevan 3 kuukautta myöhässä. Ericsson on todennäköisesti onnistunut saamaan 5G-tarjontaansa Nokiaa nopeammin iskukuntoon, mistä se hyötyy tällä hetkellä. Ericsson todennäköisesti pyrkii hyötymään tilanteesta ja yhtiö on myöntänyt pyrkivänsä ottamaan 5g-markkinaosuutta lyhyellä aikavälillä aggressiivisella hinnoittelulla”, Rautanen toteaa.

Huawein teknistä kilpailukykyä ovat ylistäneet monet operaattorit, mutta yhtiöllä on Rautasen mukaan kauppasodasta johtuen tällä hetkellä merkittävämpiä haasteita.

”Huaweilla on kuitenkin raportoitu olevan vastaavia yhteensopivuuksiin liittyviä ongelmia kuin Nokialla ainakin yhden suuren operaattorin osalta. Kokonaisuutena Huawein epäselvä tilanne on vaikuttanut negatiivisesti koko verkkomarkkinan investointiaktiviteettiin”, Rautanen toteaa.

5G-verkot mahdollistavat matkapuhelinverkoissa esimerkiksi moninkertaiset langattomat tiedonsiirtonopeudet, lyhyemmän viiveen ja merkittävästi suuremman laitemäärän kytkemisen verkkoon. Se mahdollistaa käyttäjilleen myös nopeammat ja luotettavammat yhteydet, jotka tuovat sujuvuutta esimerkiksi digitaalisten palvelujen käyttöön, kuten erilaisten sisältöjen jakamiseen ja videoiden katseluun sekä videoneuvotteluihin.

5G mahdollistaa myös esineiden internetin eli IoT:n nykyistä paremman hyödyntämisen, jolloin matkapuhelinverkkoa alkavat käyttää erilaiset laitteet, sensorit, kodinkoneet ja lukemattomat teollisuussovellukset.

Inderesin suositus Nokian osakkeelle on lisää ja osakkeen tavoitehinta on 5,4 euroa.