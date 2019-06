Kuva: John Karakatsanis

Nokialta matkapuhelinliiketoiminnan romahtamisen syyt löytyvät muualta kuin ylimmän johdon käytöksestä, väittää tuore tutkimus.

Nokian matkapuhelinliiketoiminnan romahdus oli nopea sen jälkeen, kun Apple esitteli silloin mullistavan älypuhelimensa iPhonen.

Ongelman valtava laajuus ymmärrettiin kesällä 2007. Symbian-järjestelmä oli vanhentumassa ja iPhonesta tuli valtava hitti älypuhelinmarkkinoilla.

Jorma Ollila kertoi vuonna 2013 Helsingin Sanomien haastattelussa, että ohjelmisto-osaamisen puutteet oli Nokialle suuri haaste. Ongelma oli tiedossa jo 90-luvulla ja sen korjaamiseksi oli suunnitelmia, jotka eivät kuitenkaan toteutuneet.

“Matkapuhelinyksiköllä oli aikoinaan Piilaaksossa tuhat ihmistä, joiden piti haistella ohjelmistokehityksen uusia tuulia. Mutta emme onnistuneet siinä samalla tavalla kuin Google ja Apple myöhemmin. Tämä on se keskeinen Nokian epäonnistuminen”, Ollila kertoi.

Apple panosti ohjelmistoihin aivan eri tavalla kuin Nokia. Lisäksi Apple keskittyi kalliisiin älypuhelimiin. Nokiakin oli miettinyt samaa, mutta operaattorit halusivat Ollilan mukaan edullisia puhelimia.

Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa piti viime syksynä julkaisemassaan Paranoidi optimisti -kirjassa Jorma Ollilan johtamistapaa yhtenä syynä Nokian matkapuhelinliiketoiminnan romahdukseen.

Siilasmaa arvosteli kirjassaan voimakkaasti edeltäjänsä johtamistapaa ja esitti myös oman tulkintansa Nokian puhelinliiketoiminnan romahduksen syistä.

Siilasmaan mielestä osasyy puhelinliiketoiminnan romahdukseen oli Jorma Ollilan pelolla johtaminen. Ollila piti hänen mukaansa toistuvilla raivokohtauksilla yllä pelon ilmapiiriä.

Nokian pelolla johtamisen kulttuuria on väitetty yhdeksi Nokian matkapuhelinliiketoiminnan ongelmien syyksi myös aiemmin.

Aalto-yliopiston professori Timo O. Vuori ja Singaporen INSEAD-yliopiston professori Quy N. Huy osoittavat Nokian murrosvuosiin keskittyvässä tutkimuksessaan, että yrityksen strategiset valinnat epäonnistuivat pitkälti siksi, ettei Nokian hallitus huomioinut ennen vuotta 2012 operatiivisen johdon ristiriitaisia tunteita riittävästi ja ajoissa.

Jyväskylän yliopiston ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijoiden tutkimus näkee Nokian matkapuhelinliiketoiminnan ongelmat kuitenkin muualla.

Jyväskylän yliopiston ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijoiden tutkimus ”The Curse of Agility: The Nokia Corporation and the Loss of Market Dominance in Mobile Phones, 2003–2013” on julkaistu liiketoimintahistorian johtavassa tiedejulkaisussa, Business History -lehdessä.

Tutkijat väittävät, että No­kial­ta lop­pui yksinkertaisesti aika ja malt­ti.

Tutkimuksessa väitetään, että Nokian vaikeudet kilpailla Androidien ja Applen iPhonen kanssa johtuivat pääasiassa ajan loppumisesta ja vaikeuksista keskittää resurssit kilpailukykyisen puhelimen kehitykseen.

Tuore tutkimus kumoaa aiemmin esitetyt väitteet Nokian johtajien psykologisten profiilien ja käytöksen vaikutuksesta siihen, mihin suuntaan yhtiön liiketoiminta kehittyi.

“Ei ole kovin uskottavaa, että yksikään Nokian ylimmän johdon edustajista olisi vuosina 2007–2010 estänyt kilpailukykyisen puhelimen kaupallistamisen, jos tuotekehitysyksiköt olisivat tällaisen tuotteen kyenneet luomaan. Sadantuhannen ihmisen organisaatiossa on kyse muustakin kuin yhden, kahden tai kolmen johtajan mielialoista tai johtamistyyleistä”, tutkijat kommentoivat.

Suulliseen historiatietoon ja laajaan julkiseen aineistoon perustuva tutkimusanalyysi nostaa esiin Nokian kaksi toisiinsa liittyvää ongelmaa vuosien 2007 ja 2010 väliin sijoittuvalta ajanjaksolta.

Ensinnäkin Nokia jatkoi ongelmallisen Symbian-käyttöjärjestelmän käyttöä ja kehitystyötä pyrkien samanaikaisesti kehittämään uutta puhelinmallistoa useille eri ohjelmistoalustoille. Lopputuloksena Nokia päätyi tutkijoiden mukaan Symbianin kanssa umpikujaan ja kilpailevat tuoteperheet, kuten Android, Meego, Meltemi, eivät joko valmistuneet kaupallisina tuotteina tai valmistuivat liian myöhään.

Toinen ongelma oli vääränlaiseksi muodostunut yrityskulttuuri.

Tutkijoiden mukaan Nokian ylimmän johdon usko ”strategiseen joustavuuteen” rohkaisi jatkuviin organisaatiomuutoksiin ja sisäisen kilpailun sallimiseen. Tällöin yhtiön uusiutumisvauhti hidastui ja tuotekehityksestä puuttui johdonmukaisuus.

