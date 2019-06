Nokian Renkaat antoi tulosvaroituksen – analyytikko ennusti varoitusta jo tulosraportin jälkeen

Nokian Renkaat alentaa aikaisempaa ohjeistustaan vuodelle 2019 johtuen autojen heikentyneestä kysynnästä ja erityisesti Keski-Euroopan autorengasmarkkinoiden jatkuvasta pehmeydestä.

Yhtiö arvioi, että lyhyen aikavälin heikkous myyntivolyymien kasvussa jatkuu Keski-Euroopassa loppuvuoden ajan.

Päivitetyn ohjeistuksen mukaan vuonna 2019 yhtiö odottaa liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla kasvavan hieman ja liikevoiton laskevan vuodesta 2018.

Vuonna 2018 päivitetyn strategian mukaisesti Nokian Renkaat hakee lisäkasvua Venäjällä, Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Kasvuun liittyvistä investointiohjelmista johtuen liikevoitto vuonna 2019 sisältää merkittäviä ylimääräisiä liiketoiminnan kuluja vuoteen 2018 verrattuna.

Aiemman 8.5. annetussa ohjeistuksessa Nokian Renkaat odotti vuonna 2019 liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla kasvavan ja liikevoiton olevan suunnilleen vuoden 2018 tasolla.

Analyysitalo Inderesin analyytikko Petri Kajaani osasi ennustaa tulosvaroitusta jo toukokuun alkupuolella. Tuolloin Kajaani totesi Nokian Renkaiden tammi-maaliskuun tulosraportista, että siitä jäi ”laimea maku”. Kajaani kertoi tuolloin tiedostavansa tulosvaroitusriskin.

Kajaanin mukaan yhtiön vaisut näkymät ja heikko ensimmäisen kvartaalin tulosrapotti jättävät loppuvuoteen ison työn, jos yhtiö haluaa yltää ohjeistukseensa.

Nokian Renkaiden osakekurssi on laskenut vuodessa jo yli 20 prosenttia ja lasku on ollut selvästi Helsingin pörssin yleisindeksin laskua syvempää. Kajaanin mielestä tulosvaroitus on hinnoiteltu jo osakkeeseen.

”Mielestämme vaisut markkinanäkymät ja potentiaalinen tulosvaroitus näkyvät jo osakkeen hinnassa. Korkea osinkotuotto yhdessä matalan tulospohjaisen arvostuksen kanssa puoltavat positiivisella puolella pysymistä”, Kajaani totesi.

Inderesin tavoitehinta Nokian Renkaiden osakkeelle on 30 euroa ja suositus on lisää.

Analyytikot ovat reivanneet viimeisen 18 kuukauden aikana rengasyhtiön tavoitehintoja alaspäin reippaasti. Vielä joulukuussa 2017 analyytikoiden keskimääräinen tavoitehinta oli lähes 40 euroa, kun nyt se on enää alle 31 euroa. Tosin keskimääräinen tavoitehinta nyt selvästi yli osakekurssin.

Rengasyhtiötä seuraavien analyytikoiden näkemykset yhtiöstä ovat kuitenkin melko myönteisiä, sillä 20 yhtiötä seuraavasta analyytikosta kuusi antaa osakkeelle ostosuosituksen ja neljä lisää-suosituksen. Myyntisuositusta ei anna yksikään analyytikko.