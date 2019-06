Tutkimuksen tulos: Rakennusliikkeen brändi on asuntosijoittajalle merkityksellinen

– KAUPALLINEN YHTEISTYÖ –

Kyselytutkimuksen tulosten mukaan rakennusliikkeen brändi on asuntosijoittalle merkityksellinen. Kysyimme asuntosijoittajilta tarkemmin, että miksi näin on.

Veturinkuljettajan ammatissa oleva Marko on harrastanut sijoittamista kymmenisen vuotta. Asunnot kiinnostivat Markoa jo aikaisemminkin, mutta nuori mies ”jäi arpomaan eikä heti uskaltanut lähteä liikkeelle.”

Nyt asuntoja on jo tullut myytyäkin ja tällä hetkellä salkusta löytyy kourallinen asuntoja ja muutama lämmin autotalli. Asuntosijoittamisen lisäksi Marko on suora osakesijoittaja. Rahastoja ei niinkään salkusta löydy. Muutamia ETF:iä salkussa kyllä on, mutta suorien osakkeiden osuus on kolminkertainen.

Marko ei luota nykyiseen eläkejärjestelmään ja sijoittaa osaltaan turvatakseen eläkepäivänsä. Se suuri ajatus on kuitenkin pärjätä tulevaisuudessa osa-aikatöitä tehden. Oloneuvoksen ura ei ole tavoite, vaan Markon haaveissa on päästä 15 vuoden päästä tekemään nelipäiväisiä työviikkoja. ”Tykkään kuitenkin työstäni”, Marko muistuttaa.

Brändillä on merkitystä

Lehdon teettämän asuntosijoittajakyselyn mukaan brändillä on merkitystä asuntosijoittajalle. Noin 40 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että brändin vaikutus on iso. Yhtä suuri osa arvioi brändin merkittävyyden olevan siltä väliltä ja ainoastaan 20 prosenttia piti brändin merkitystä pienenä.

Marko kuuluu niihin sijoittajiin, joiden mielestä brändin merkitys on suuri. Kysyimme Markolta, että miksi hän kokee asian näin.

”Olen kokeillut paikallisia ja pienempiä rakennusyrityksiä. Ehkä oma mielikuva oli sellainen, että sieltä saisi jotenkin henkilökohtaisempaa palvelua. Ei se kuitenkaan mennyt niin. Pienemmät toimijat eivät vastanneet puhelimeen, eivätkä myöskään soittaneet takaisin. Ehkäpä isommilla toimijoilla, kuten Lehdolla, YIT:llä ja Skanskalla on erikoistuneet myyjät, joiden ainoana tehtävänä on asiakaspalvelu. Jos itse on myös rakentamassa ja tekemässä fyysistä työtä, niin ei siinä välttämättä ehtii vastata puhelimeen”, Marko arvioi.

Samalla Marko ottaa esiin sellaiset asiat kuin vakavaraisuuden, vastuukysymykset ja rakentajan myöntämän takuun. Markon mukaan brändillä on merkitystä myös jälleenmyynnin yhteydessä: ”Sijoitusasuntoani myydessäni oli ostaja kommentoinut, että tämä se on niin huoleton ostaa. Asunto on tuliterässä kunnossa, rakentajan takuut ovat vielä voimassa, ja kun on iso toimija niin sen tietää, että asunto on tehty kunnolla.”

Lehdon brändiä Marko pitää hyvänä, vaikkei Lehdon rakentamia asuntoja omistuksessa olekaan. Marko hallinnoi sijoitusasuntojaan itse, ja on tästä syystä keskittänyt omistuksensa Jyväskylän alueelle. Markolle sopivia Lehdon rakentamia kohteita löytyi useampikin, mutta ne olivat jo menneet kaupaksi ennen kuin hän itse ehti apajille. Yksi kohde oli taas Markolle liian kallis.

Kohteiden saatavuus on siis Markolle rajaava tekijä. Marko ei ole yksin, sillä kyselytutkimuksen tulosten mukaan jopa 44 prosenttia vastaajista pitää kohteen saatavuutta pullonkaulana sijoitustavoitteeseen pääsemiseksi.

Varustelun taso on entistä tärkeämpää

Brändin merkityksen lisäksi kyselytutkimuksessa nousi esiin varustelun tason merkitys. Lähes 90 prosenttia vastaajista uskoi varustelun tason vaikuttavan kohteen vuokrattavuuteen.

Kysyimme myös Markon näkemystä varustelun tason merkityksestä. Markon mukaan varustelun merkitys on kasvanut pisteeseen, jossa se jo selkeästi vaikuttaa kohteen vuokrattavuuteen. ”Ihmiset alkavat kyselemään astianpesukoneen perään ja myös vaatimaan sellaista. Toinen on pyykinpesukoneen liitäntä siinäkin tapauksessa, että taloyhtiöllä on käytössään hyvä pesutupa. Tässä kohti on tapahtunut selkeä muutos viime vuosien aikana.”

Ostajan markkinat

Marko kertoo positiivista kokemuksistaan uusien asuntojen parissa: ”Vaikka olen luonteeltani osta ja pidä -mies, niin kokeilin kepillä jäätä ja laitoin ostamani uuden asunnon myyntiin heti kohteen valmistuttua 20 000 euron lisähinnalla. Tarjouksia tuli kolme ja kohdehan meni kaupaksi samoin tein. Siinä tuli tienattua nopeat 10 000 euroa. Onhan se sievoinen summa ja sen tienaaminen vuokraamisen kautta olisi vienyt vuosia aikaa. Siinä taisi olla tilanne, jossa rakennuttaja oli tehnyt virhearvion ensimmäisen kerroksen asunnon todellisesta markkina-arvosta.”

Markkinat ovat kuitenkin Markon mukaan hiljentymään päin, eikä kysyntä ole yhtä kuumaa kuin aikaisemmin. ”Se on tietysti kiinni myös siitä, miten asunnon hinnoittelee. Mutta se mikä meni ennen muutamassa päivässä, vie nyt viikon. Huonommalla sijainnilla tilanne kertautuu ja vaikutus on isompi”. Toisin sanoen asuntoja saa nyt ostettua paremmilla ehdoilla kuin aikaisemmin. Yksi esimerkki tästä on Lehdon Profit kampanja, jossa Lehto lupaa asuntosijoittajalle varman markkinahintaisen vuokratulon kahdelle ensimmäiselle vuodelle.

Tämä artikkeli on osa SalkunRakentajan ja Lehdon yhteistyönä toteuttamaa artikkelisarjaa asuntosijoittamisesta kiinnostuneille ja olemassa oleville asuntosijoittajille, jossa selvitämme asuntosijoittamisen tämän hetken trendejä, sijoittajien tunnelmia, sekä tärkeimpiä asuntosijoittamisen pullonkauloja, jotka estävät sijoittajia etenemässä sijoittamisessa. Marko on osa Lehdon Sisäpiiriä. Lehdon Sisäpiiri on Lehdon kumppaneiden sähköpostilista, johon liittymällä voi saada tietoja uusista kohteista viikkoa paria ennen julkista ennakkomarkkinoinnin aloitusta.

Profit on Lehdon uusi kampanja, joka takaa sijoitusasunnon ostajalle katkeamattoman 24 kuukauden vuokratuoton asunnon hallinnan luovutuksesta lukien. Tutustu kampanjaan alla olevasta linkistä.