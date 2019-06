Tästä vihervasemmistolle talousratkaisu

Monet älykkäät vihervasemmiston edustajat pähkäilevät puoluelinjauksen ja realiteettien kanssa.

Jostain pitäisi saada varoja hyviin tarkoituksiin, mutta samalla maan talousasiantuntijat varoittavat verottamasta taloutta hengiltä. Siinä vasta pulma: miten saada kakusta isompia viipaleita syömättä koko kakkua?

Toinen pulma on talouskasvun yhteensovittaminen kestävä kehityksen kanssa. Talouskasvua tarvitaan, jotta meillä olisi varaa rahoittaa hyvinvointiyhteiskuntaamme ja pitää heikommista huolta myös tulevaisuudessa. Talouskasvusta kuitenkin seuraa tuottamisen ja kuluttamisen kasvua mikä vahvasti assosioituu saastuttamiseen.

Pitkäjänteinen ja kustannustehokas osakeindeksirahastosäästäminen on vaurastumisen demokratiaa. Se on helppoa, vähentää turhaa kulutusta, poistaa duunarilta etäisyyden omistajuuteen ja parantaa säästäjän elämänlaatua. Yhtälailla kansankapitalismin promoaminen istuunee hieman huonosti vihervasemmiston julkisuuskuvaan.

Aggressiivisen talouskasvun ratkaisu vihervasemmistolle on kuitenkin olemassa. Se on tuottavuuden kasvu. Kun tuottavuus paranee, tuotetaan enemmän vähemmällä. Talous kasvaa, mutta vähemmillä raaka-aineilla, vähemmällä energiankulutuksella, vähemmällä saastuttamisella. Edelleen tarvitaan myös muita toimenpiteitä kestävän kehityksen syventämiseksi, mutta tuottavuuden kasvattaminen on vihreää kapitalismia.

Mikäli tuottavuus ei viimeisen sadan vuoden aikana olisi parantunut, seitsemän miljardin ihmisen ylläpito olisi ajat sitten pysäyttänyt pallomme pyörimisen. Voi helposti kuvitella mitä pelkästään porukan kotien lämmittäminen kivihiilellä merkitsisi maapallon lämpenemiselle. Tai ruokahuolto sadan vuoden takaisilla menetelmillä.

Tuottavuuden kasvattaminen on lisäksi äärimmäisen kannattavaa. Se joka on taitavin tuottamaan paremman tuotteen tai palvelun vähemmällä voittaa. Huonomman tuotteen tai palvelun kalliimmalla tuottavat näivettyvät tässä kilpailussa hitaasti mutta varmasti kohti konkurssia tai sopeutumista.

Viimeaikaisen kehityksen valossa Suomi on valumassa jälkimmäiseen ryhmään, vaikka meillä olisi maailman parhaat edellytykset kasvattaa osaamisemme tuottavuutta. Toisaalta meille on pienenä porukkana välttämätöntä istua kehityksen keihäänkärjessä. Sammalla olemme kuitenkin maailman parhaiten koulutettu kansa.

Suomalaisen tuottavuuden kasvattaminen olisi vihervasemmistolle poliittisesti mahdollinen tapa ajaa talouskasvua.

Hyvillä mielin. Meidän kaikkien hyväksi.

Artikkeli on julkaistu alun perin Nordnetblogissa 6.6.2019.