Yliopisto-opiskelun monet kasvot

Käy koulut ja hanki pätevyys.

Turhaa haihattelua. Elämme yhteiskunnassa, jossa koulusta jättäytyminen nähdään pahana asiana. Että tohtorin, maisterin, lisensiaatin arvonimi korreloisi jotenkin menestyksen kanssa, heh! Se, että vietät eittämättä parhaat elinvuotesi istumalla pöydän edessä exceliä tehden ei vastaa omaa kuvaani menestyksestä.

Kaikki tämä, mutta minkä takia? Heroiinin jälkeen eniten hallaa ihmismielelle tekevän addiktion: kuukausipalkan?

Kyllä, kuukausipalkka passivoi. Päivät pitkät saat tuijottaa näyttöpäätettä noin kahdeksan tunnin ajan. Tämä kahdeksan tuntia ynnä työmatkojen ruuhkassa istuminen ovat kaikki pois siitä ajasta, jonka voisi käyttää omien intohimojen parissa, ja ideaalitilanteessa saada korvauksen näiden toteuttamisesta.

Sellaiselle, jonka päämäärä elämässä on rikastua, ja harkitsee tämän pohjalta esimerkiksi juristin uraa, suosittelisin vaihtoehtoisesti uraa sähkö- tai putkimiehenä! Mieti, jokainen maailman rakennus tarvitsee putki- ja sähkömiehiä. Sen ajan, minkä tuleva juristi käyttää opintoihin, voisit itse pitkiä päiviä tekemällä tienata hyvin, minimoida kulut, sijoittaa suurimman osan tuloista, ja kymmenen vuoden sisään omistaa oman, suuren luokan yrityksen.

Siinähän se on: helppo kaava rikastumiseen. Mutta ei mukavaan suomalaiseen elämään tottunut ole valmis näihin uhrauksiin.

Jos motiivina työntekoon on raha eikä puhdas mielenkiinto alaa kohtaan, miksi ihmeessä viettää aika, jolloin jaksat kenties tehdä eniten töitä koulun penkillä opettelemassa ulkoa aineistoa, jolla ei ole mitään kosketuspintaa oikeaan elämään? Usein tämä on statuskysymys. Mitä ne kaveritkin ajattelee? No, jos haluat rikastua, on aika unohtaa kaverit ja ryhtyä hommiin. Luuletko, että Steve Jobs, Bill Gates tai Mark Zuckerberg saavutti asemansa ”hengaamalla” tai ”chillaamalla”? Aivan. Kaikilta kolmelta mainitsemaltani muuten puuttuu tutkinto. A students work for C students.

Mutta, kuten sen otsikkokin sanoo: yliopisto-opiskelulla on tosiaan monet kasvot. Jos lääketiede, matematiikka, kauppatieteet tai vaikka historia kiinnostaa, mene ihmeessä yliopistoon! Sieltä löytyy aivan varmasti tarpeeksi informaatiota tukahduttamaan tiedonjanosi. Ja mikä parasta, joka ikinen aamu kun heräät, ei sängystä nouseminen tunnu raskaalta. Ja voit vielä saavuttaa kohtuullisen elintason käyttämällä tienestisi järkevästi. Kuten sanonta kuuluu: jos ei lainkaan ajattele taloutta, ei muuta ajattelekaan kuin taloutta.

Suomessa opiskelijan olot on tehty niin mukavaksi, että jos haluat päästä helpolla, akateeminen ura kannattaa. Jos taas haluat rahaa, yritä. Kannattaa vain varautua, että saat tehdä kolme kertaa enemmän töitä kuin se akateemisen polun valinnut. Siitä voi sitten jokainen laskea paljonko se tekee, jos normaali pulliainen uhraa päivästään kahdeksan tuntia työlle.

Ymmärrän, ei kaikkia kiinnosta toimitusjohtajan ura, eikä varsinkaan kantaa yrittämisen mukanaan tuomaa riskiä.

Eikä kaiken yrittämisen päämääränä tule olla mahdollisimman isoksi kasvaminen. Monien suuryritysten johtoportaaseen kuuluvien illat täyttää alkoholin ja masennuslääkkeiden yhteisvaikutuksen tuottama olotila. Noh, kai se jonkinlaiseksi elämäksi sekin luokitellaan.

Mikä hienointa, kaikista näistä luettelemistani vaihtoehdoista on jokaisella mahdollisuus nykyään yhdistellä itselleen mieluisa elämä.

Mutta älä usko siihen sinuun iskostettuun illuusioon, jonka mukaan ”rikastuisit” käymällä mahdollisimman paljon kouluja. Kouluja, jossa yrittämisen luentoa pitää henkilö kenellä ei ole koskaan ollut omaa yritystä.

Jos opiskelulla pyrit tähän, korkeintaan saat oikeuden joka aamu herätä kuudelta, vetää puvun päällesi ja lähteä ruuhkan kautta rikastuttamaan kaveria, joka pukeutuu t-paitaan ja farkkuihin.