Ammattijärjestäjä raivaa tilaa kotiin – mieli kevenee ja kukkaro kiittää

Ahdistaako tavarapaljous kotona? Liiallisista tavaroista luopuminen vaikeutuu, kun niihin on kehittynyt tunnesuhde.

Elämme runsauden aikaa. Kotona ahdistaa, kun kaapit pursuavat tavaraa ja silti tekisi mieli ostaa lisää. Ammattijärjestäjä Laura Holmströmin mukaan tilanteemme on ennen kokematon – että meillä on näin paljon ja runsaasti saatavilla kaikenlaista.

– Siihen johtaa hintojen halpuus ja se, että meillä on mahdollisuus tilata napin painalluksella tavaraa netistä, Holmström kertoo.

Ylen mukaan suomalaiset ostivat vuonna 2017 tavaroita verkosta yhteensä 4,9 miljardilla eurolla. Kasvua edelliseen vuoteen syntyi Kaupan liiton mukaan kahdeksan prosenttia, eli noin 360 miljoonaa euroa. Suomalaiset ostavat verkkokaupoista eniten vaatteita, kenkiä sekä elektroniikkaa.

Samalla kun blogit, Instagramit ja media syöttävät meille haavemaailmaa siitä, mihin meidän tulisi pyrkiä ja että ostamisella saavutetaan onni, ostoksien tekemisestä voi tulla pakkomielteistä. Pian kodin säilytystilat loppuvat kesken, kun nurkat täyttyvät roinasta. Kurkkua kuristaa – ja ei ihmekään.

Tutkijoiden mukaan liika tavara rasittaa mieltämme, luoden ympärillemme ylimääräistä hälyä, ja on arvioitu, että kaksi kolmesta toivoo, että heillä olisi vähemmän tavaraa. Tavaroista luopuminen vaikeutuu, kun niihin on syntynyt tunnesuhde.

Hätiin astuu ammattijärjestäjä, jonka avulla kotiin – ja mieleen – raivataan lisää tilaa.

Raakaa raivausta kotiin ammattijärjestäjän – ei ”konmarittajan” – avulla

Yhdysvalloissa 1980-luvulla syntynyt ammatti professional organizer eli ammattijärjestäjä ei ole Suomessa vielä vakiintunut termi. Holmströmin mukaan ammattijärjestäjästä syntyy helposti väärä mielikuva siivoojasta tai ”konmarittajasta”.

Ammattijärjestäjä auttaa järjestämään kodin siihen kuntoon, että siivoaminen helpottuu, mutta pääasiallinen rooli on auttaa luopumaan turhista tavaroista.

– Ammattijärjestäjä tulee pitämään sinua kädestä kiinni kodin ”personal traineriksi” ja avuksi siihen, että hei tämä on sun arki, sun päätökset ja sun elämä, kysyen, mitä tällä hetkellä tarvitset? Ei tarvitse miettiä mennyttä, eikä tulevaa, vaan tärkeintä on tämä hetki.

Pohjimmainen ideologia on sama kuin suositun japanilaisen Marie Kondon järjestämismenetelmässä, mutta metodit ovat erilaiset.

– Taittele, sanoo Marie. Ajattele ja keskity sanoo Laura.

Molempien lopputuloksena on järjestää koti ja elämä siihen kuntoon, että voi elää mahdollisimman onnellista ja tasapainoista elämää.

– Coachaan asiakkaan vieressä ja autan löytämään ne omat arvot ja jutut mistä asiakas pitää. Tehdään yhdessä monta tuntia raakaa raivausta.

Ristiriita tavarapaljouden keskellä: Miksi ei osata luopua liiasta?

Evoluutiopsykologit ja Holmström esittävät, että ajamme tavarapaljouden syy-seuraussuhde löytyy katsomalla ajassa taaksepäin.

– Sota-ajasta on tosi vähän aikaa ja silloin hyvinvointi oli yhtä kuin runsaus. Unelmoitiin, että meillä olisi kaikkea auttamassa arkea eli tavarat olivat apuvälineitä.

Siirtyessämme nousukauteen tyhjiä ja ankeita tiloja ruvettiin pikkuhiljaa täyttämään. Ostaminen ja tavaroista kiinnipitäminen on jatkunut tähän päivään saakka. Kyse ei ole enää pelkästä tavaroiden omistamisesta, jos pohjalla piilee uhka tai pelko siitä, että jotain pahaa tapahtuu, jos tavarasta luopuu.

– Se on se ristiriita tässä tavarapaljouden keskellä ja miksi me ei osata tehdä niitä päätöksiä, kun meillä on se pelko menneestä ja tulevaisuudesta. Vanhan kansan opetusta, että pidä kiinni kaikesta, minkä olet saanut.

Holmströmin blogin nimi Tunnesuhde, on saanut nimensä juurikin tästä ilmiöstä.

– Kyllä me pelätään, pelkohan on tunne, sitä että kun mä luovun jostain tavarasta niin elämä katoaa.

Ammattijärjestäjä auttaa vetämään rajoja ja hallitsemaan omia tunteita, jos jokaiseen kuppiin ja mukiin on syntynyt kuormittava tunnesuhde.

Eikä kaikesta tarvitse luopua, Holmström muistuttaa. Tärkeintä on saada koti siihen kuntoon, ettei roikota mukana turhia tavaroita, jotka vievät omia voimavaroja.

Tavarat ja ostaminen hallitsivat Holmströmin elämää

Holmströmillä on omakohtaisia kokemuksia siitä, miten tavara voi aiheuttaa pahaa oloa. Entisen shoppailuaddiktin elämä meni uusiksi suurien elämänmuutosten ohessa. Isä menehtyi samalla, kun Holmström perheineen olivat asunnottomia putkiremontin vuoksi. Harteille jäi isän asunnon tyhjennys ja oman omaisuuden setviminen remontin yhteydessä.

– Olin ihan paineessa siinä vaiheessa, kun mulla ei ollut kotia, eikä isää ja kamala määrä tavaraa. Itkua väänsin ja mietin, että olisipa ihanaa, kun joku ulkopuolinen voisi auttaa tässä.

Muutamia vuosia myöhemmin Holmström päätti lopettaa uransa kauneudenhoitoalan yrittäjänä ja parin mutkan kautta eteen lävähti ammattijärjestäjän ura.

– Jos peruspilarit kaatuu elämästä niin ihminen tavallaan hajoaa kuin talo; seinät kaatuu, eikä se pysy enää pystyssä. Pitää nousta ylös uudestaan ja jos ei halua kulkea samaa reittiä, niin pitää etsiä toinen ja onneksi valitsin toisen.

Uusi ammatti sai Holmströmin kohtaamaan oman epäterveellisen suhteen tavaroihin. Ostosten tekeminen oli ollut keino tyydyttää vajavaisuuden tunteita ja hetkellinen keino kohottaa mielialaa.

Holmström haluaakin tarjota asiakkailleen saman ahaa-elämyksen, minkä hän itse koki.

– Se tärkein asia ei ole se, että lähdet hakemaan uutta tavaraa kiertelemään kirppikselle, kun sulla ei ole mitään tekemistä, vaan mietit, että mikä se on se juttu, mikä olisi jotain muuta kuin se haahuilu siellä ostarilla tai kaupoissa halpojen hintojen ympäröimänä.

Järjestäminen säästää rahaa

Suomalaiset ostavat vuodessa uusia vaatteita neljällä miljardilla eurolla ja on arvioitu, että niistä jopa 60 prosenttia jää pölyttymään kaapin perälle.

Kodin järjestäminen ja tavaroista luopuminen tuo elämään raikkaita uusia tuulia samalla, kun oma ostokäyttäytyminen muuttuu. Kun turhat tavarat kannetaan ulos kodista, voi päästää irti monista epämiellyttävistä tunteista ja ahdistuksesta. Rahaakin säästyy, kun päättää, ettei osta enää turhaa tavaraa nurkkiin pyörimään.

– Totta kai jos rahat eivät mene sinne kauppaan ja jättää tuhlaamatta, niin rahaa riittää muihinkin tarkoituksiin ja pystyy tekemään isompia ja harkittuja päätöksiä ja ostoksia, jos tarve vaatii.

Kun tavarat ja ostaminen eivät enää hallitse arkea, elämä keventyy.