Asuntomessut – Ovatko kotikaupunkisi asunnot saaneet nauttia messulisästä?

Mitkä kaupungit ovat saaneet hyötyä asuntomessujen kävijämäärästä ja asuntojen arvonnoususta?

Asuntomessut 2019 järjestetään Kouvolan Pioneeripuistossa 12.7 – 11.8. Kävijöitä tapahtumassa on lähivuosina ollut aina reippaasti yli sadan tuhannen. Tapahtumalla on siis erittäin suuri suosio Suomessa. Tuusulan asuntomessut tekivät asuntomessujen kävijäennätyksen vuonna 2000. Kävijöitä tapahtumassa oli tuolloin peräti 271 000.

Suuri kävijämäärä tuo luonnollisesti uusia asiakkaita järjestäjäkunnan paikallisille yrittäjille vuosittain. Asuntomessujen kävijät kuluttavat paikallisiin ravintola- ja hotellipalveluihin vieraillessaan messuilla. Jos et pääse paikan päälle Kouvolan Asuntomessuille, voit myös tehdä kierroksen taloissa omalta kotisohvalta hyödyntäen virtuaalitodellisuutta. VR-mahdollisuus löytyy Asuntomessujen kotisivulta.

Asuntomessujen markkinointipotentiaali on suuri mahdollisuus muillekin kuin isäntäkaupungille ja sen yrittäjille. Muut kaupungit ovat myös ymmärtäneet tämän ja ottaneet markkinointipotentiaalin käyttöönsä. Tämän vuoden Kouvolan Asuntomessuilla Lahden kaupunki esittäytyy messuvieraille esimerkiksi design-mökissä. Lahdella on oma osasto Kouvolan Asuntomessuilla. Tarkoituksena on luoda positiivista kuvaa Lahden kaupungista.

Myös Asikkalalla, Heinolalla ja Hollolalla on yhteinen osasto tämän vuoden messuilla. Oman kaupungin markkinointi erillisenä osastona ei kuitenkaan ole verrattavissa siihen, että voit ihastua asuntojen miljööseen, jossa fyysisesti olet.

Tulevat Asuntomessut

2020 Tuusula

2021 Lohja

2022 Naantali

2023 Loviisa

2024 Kerava

2025 Oulu

Asuntomessualueet myös kiinnostavat asuntosijoittajia, vaikkakin niin kutsuttu asuntomessualueen messulisä tasoittuu ajan myötä. Messualue menettää muutamassa vuodessa nosteen. Messut eivät automaattisesti tarkoita hyvää sijoitusta. Raision 90-luvun messualueella palvelut ovat karanneet Asuntomessuista riippumattomista syistä kauas messualueesta ja Naantalintie muodostaa meluhaitan, jonka vuoksi kiinteistöjen arvo ei ole kehittynyt toivotusti.

Alueille kuitenkin tehdään usein suuria hankintoja, kuten valokuituverkkoja. Lähivuosien asuntomessualueilla, varsinkin väljillä omakotitaloalueilla, hintataso on pysynyt todella hyvänä. Jos asuntosijoittaminen on sinulle ajankohtaista nyt tai lähitulevaisuudessa, tarkastele minkälaisia asuntolainan kulut ovat VertaaEnsin.fi tietopankin avulla.

Jotkut Suomen kaupungit ovat saaneet nauttia asuntomessujen isännyydestä enemmän kuin toiset. Päätökset messujen isännöintikunnasta tekee Osuuskunta Suomen Asuntomessujen hallitus noin neljä vuotta ennen kyseisten messujen järjestämistä. Tapahtuma tehdään aina yhteistyössä kaupungin tai kunnan kanssa. Onko sinun kotikaupunkisi tai -kuntasi hyötynyt asuntomessujen isännöimisestä?

Asuntomessujen paikkakunnan valintakriteerit

Messupaikkakunnan valintaan vaikuttaa monta erilaista tekijää. Näistä yksi on paikkakunnan sitoutumisaste, jolla tarkoitetaan ennen kaikkea sujuvaa yhteistyötä paikkakunnan luottamushenkilöiden ja vaikuttajatahojen kanssa. Paikkakunnalta ja alueelta itseltään vaaditaan myös vahvuuksia. Kunnalla tai kaupungilla täytyy olla mielenkiintoinen teema, oheistoimintaa ja -tapahtumia.

Maankäytön tilanne on myös erittäin tärkeä asia. Messujen maapohjan täytyy olla kunnan omistuksessa. Myös tonttien kysynnän pitää olla varmaa ja hintatason hyvä.

Minkä tahansa suuren tapahtuman järjestämisessä tapahtumatekniset vaatimukset ovat tärkeitä, kuten liikenneyhteydet ja maaston sopivuus. Nämä otetaan myös messukuntaa valittaessa huomioon.

Muut yhteistyötahot painavat myös vaakakupissa, kun paikkaa ollaan valitsemassa. Elinkeinoelämä, yhteisöt, yhdistykset, seurakunnat, oppilaitokset ja matkailu ovat kaikki tärkeitä yhteistyökumppaneita itse messuille.

Alla olevaan taulukkoon on kerätty kaikki kaupungit, joissa Asuntomessuja on järjestetty 1970-luvun alusta asti.

Missä Asuntomessut on järjestetty?

Vuosi Kaupunki 1970 Tuusula 1972 Kangasala 1974 Kerava 1975 Vaasa 1975 Pori 1975 Kokkola 1975 Hämeenlinna 1976 Oulu 1977 Mynämäki 1977 Vantaa, Varisto 1978 Lahti 1979 Joutseno 1980 Kuopio 1981 Helsinki, Puu-Vallila 1981 Helsinki, Torpparinmäki 1982 Forssa 1983 Kuusankoski 1985 Jyväskylä 1986 Imatra 1987 Tornio 1988 Turku 1990 Tampere, Puu-Tammela 1990 Tampere, Lapinniemi 1991 Varkaus, Niittylä 1991 Varkaus, Puurtila 1992 Mäntsälä 1993 Lahti, Pajapelto 1993 Lahti, Paavola 1994 Pietarsaari 1995 Joensuu 1996 Ylöjärvi 1997 Raisio 1998 Rovaniemen mlk. 1999 Lappeenranta 2000 Tuusula 2001 Kajaani 2002 Kotka 2003 Laukaa 2004 Heinola 2005 Oulu 2006 Espoo 2007 Hämeenlinna 2008 Vaasa 2009 Valkeakoski 2010 Kuopio 2011 Kokkola 2012 Tampere 2013 Hyvinkää 2014 Jyväskylä 2015 Vantaa 2016 Seinäjoki 2017 Mikkeli 2018 Pori 2019 Kouvola

Tiedoksi lukijoille: Artikkeli sisältää SalkunRakentajan markkinointikumppanin sivuille linkkejä, joiden perusteella SalkunRakentaja-sivusto voi saada korvauksia.