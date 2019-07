Kiinan hiipuva talouskasvu herättää pelkoja velkaelvytyksestä

Kiinan huhti-kesäkuun talouskasvu edellisvuoden toiseen vuosineljännekseen verrattuna jäi 6,2 prosenttiin.

Vaikka kasvuluku on länsimaiden kasvulukuihin nähden yhä erittäin korkea, on se silti alhaisin yhden vuosineljänneksen kasvuluku yli 27 vuoteen. Talouskasvu jäi alhaisimmaksi sitten vuoden 1992, jolloin maa alkoi pitää nykyaikaisia neljännesvuositilastoja.

Kasvu oli kuitenkin Reutersin haastattelemien analyytikoiden odotusten mukainen. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Kiinan kasvu oli 6,4 prosenttia.

Nordea arvioi aamukatsauksessaan, että kasvuluvut osoittavatkin Kiinan talouden hidastuvan vain hiljalleen, ja pahimmat pelot äkillisestä taantumasta ovat lieviä.

