Marimekko on kannattavasti kasvava laatuyhtiö – osake kuitenkin jo hintava

Hurjan kannattavuuskäänteen tehneen Marimekon osakekurssi ei jätä sijaa pettymyksille, arvioi Inderesin analyytikko.

Lifestyle-desing -yhtiön markkina-arvo on noussut vuodessa lähes 77 prosenttia ja hieman yli 1,5 vuodessa yhtiön arvo on 2,5-kertaistunut.

Syy jykevään kurssinousuun on selvä: Marimekko on kääntänyt tuloskehityksensä selvään noususuuntaan viimeisten kolmen vuoden aikana. Vuonna 2015 yhtiön liikevoitto oli alle kaksi miljoonaa, kun se viime vuonna nousi jo 18 miljoonaan euroon.

Yhtiön oman pääoman tuotto on samalla noussut peräti 40 prosenttiin.

Myös tavoitteet ovat korkealla. Marimekon marraskuussa 2018 päivitetyn tavoitteen mukaan se hakee yli 10 prosentin vuosittaista liikevaihdon kasvua ja 15 prosentin voittomarginaalia. Lisäksi Marimekon tavoitteena on jakaa osinkoa osakekohtaisesta tuloksesta vähintään 50 prosenttia.

Verkkomyynti, partnerivetoinen Aasian-vähittäiskauppa sekä Marimekko-myymälöiden neliömyynnin tehostaminen toimivat yhtiön kasvun vetureina.

Alkuvuonna Marimekon tulos parani selvästi. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi tammi–maaliskuussa 2,6 miljoonaan euroon viime vuoden 1,2 miljoonasta eurosta.

Marimekon osakekurssiin on kuitenkin jo leivottu kovat lähivuosien odotukset, arvioi Inderesin analyytikko Petri Kajaani raportissaan. Kajaanin mukaan yhtiöltä vaaditaan kovia suorituksia, jotta kurssilla olisi vielä nousuvaraa.

”Vaikka uudella johdolla on erittäin vahvat näytöt, emme ole vielä valmiita nostamaan lähivuosien liikevaihto- ja kannattavuusennusteitamme uusien taloudellisten tavoitteiden tasolle”, analyytikko toteaa.

Kajaanin mielestä Marimekon kasvutavoite on haastava.

”Kansainvälisistä muotitaloista koostuvaan verrokkiryhmään nähden liikevaihtotavoite on haastava ja vaikka liikevoittomarginaali on linjassa verrokkiryhmän pitkän ajan keskiarvon kanssa, on alan kannattavuus ollut yleisellä tasolla viime vuosina laskussa.”

Kajaanin mukaan Marimekolla on ollut viime aikoina apunaan hyvän taloustilanteen ja brändin ympärillä virranneen positiivisen energian tuomaa apua, mutta Inderes epäilee yhtiön pystyvän ylläpitämään näin kovia kasvu- ja kannattavuuslukuja pidemmällä aikavälillä.

Inderesin tulosennusteiden mukaiset Marimekon vuosien 2019 ja 2020 P/E-luvut ovat 22x ja 19x ja vahvan taseen huomioivat EV/EBITDA-kertoimet ovat 9x ja 8x. Tulospohjainen arvostus on Kajaanin mukaan hieman kansainvälisistä muotitaloista koostuvan verrokkiryhmän alapuolella ja Marimekon oman historiallisen tason yläpuolella.

”Marimekko ei mielestämme ansaitse verrokkiryhmän tasolla olevaa arvostusta sen pienen koon, verrokkiryhmää heikomman kannattavuuden, suuren Suomi-riippuvuuden ja osakkeen heikon likviditeetin takia”, Kajaani linjaa.

Inderes näkee kuitenkin yhtiöllä olevan vahvat tuloskasvunäkymät ja osakkeessa edelleen nousuvaraa, jos yhtiö onnistuu saavuttamaan erittäin haastavalla tasolla olevat uudet taloudelliset tavoitteensa.

Inderesin suositus Marimekon osakkeelle on vähennä ja osakkeen tavoitehinta on 28 euroa.