Opiskelijan luottokortti 2019 – Neljä hyvää vaihtoehtoa

Millainen on hyvä luottokortti opiskelijalle ja mitä täytyy ottaa huomioon?

Onnittelut kaikille vuonna 2019 opiskelupaikan saaneille. Opiskelujen aloittaminen on suuri elämänmuutos, jossa tuoreelle opiskelijalle tulee monta uutta aihetta mietittäväksi. Opiskelijan luottokortti on asia, joka voi nousta opintojen alkaessa tapetille.

Luottokortti voi tarjota esimerkiksi verkko-ostoksille tuoteturvan, jos tuote on vahingoittunut. Luottokortti on siis opiskelijan turvana maksuliikenteessä, kun varsinaisen puskurirahaston kerryttäminen voi olla haastavaa opiskeluaikana.

Suomessa opiskelija saa paljon erilaisia etuuksia, mutta joustovara talouteen voi olla tervetullutta opiskeluvuosien aikana. Opiskelijalle paras luottokortti 2019 löytyy vertailemalla huolellisesti.

Luottokortin hankkimiseen tarvitaan riittävän suuret säännölliset tulot. Monet pankit myöntävät kuitenkin luottokortin päätoimiselle opiskelijalle, joka opiskelee suomalaisessa korkeakoulussa. Millainen luottokortti on opiskelijalle hyvä ja mitä asioita edes tulisi ottaa huomioon luottokorttia valitessa?

Opiskelijan luottokortin ominaisuuksia, joita ottaa huomioon:

Kilpailukykyinen kuukausihinta

Luottoraja

Matkavakuutus

Mobiilimaksamisen palvelut

Ostoturva

Toinen opiskelijalle tärkeä kortti luottokortin lisäksi on opiskelijakortti. Frank on vuonna 2013 perustettu hyötypalvelu opiskelijoille, joka tuo opiskelijatunnistautumisen ja opiskelija-alennukset yhteen paikkaan. Frank-verkkosivustolta löytyy mahdollisuus tilata opiskelijakortti maksuominaisuudella. Tämä on Danske Bank Mastercard Debit kortti veloituksetta, mutta kyseisessä kortissa ei ole luotto-ominaisuutta.

Vaihtoehto 1

Danske Bank kuitenkin tarjoaa Danske Gold – päivittäispalvelupaketin opiskelijoille alennettuun hintaan 1,80 € / kk. Palvelupakettiin kuuluu Mastercard Gold Debit/Credit -kortti kattavan ulkomaan matkavakuutuksen kanssa ja kortissa on keskimäärin 43 päivää korotonta maksuaikaa.

Vaihtoehto 2

Toinen hyvä opiskelijan luottokorttivaihtoehto on Nordea Gold – luottokortti, joka on saatavilla välittömästi opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen. Kortti on ensimmäiset viisi vuotta maksuton korkeakouluopiskelijoille, jonka jälkeen kortin normaalihinta on 6,25 € / kk.

Jos olet Nordean asiakas, voit jättää luottokortista yhteydenottopyynnön. Jos et ole Nordean asiakas ja haluaisit kortin, voit liittyä Nordean asiakkaaksi verkossa.

Vaihtoehto 3

Bank Norwegianin luottokortti on opiskelijoiden keskuudessa suosittu hyvistä syistä. Kortin saamiseen sinun täytyy kuitenkin olla 23-vuotias. Bank Norwegianin luottokortti on täysin vuosimaksuton ja maksettavaksi jää ainoastaan luottokortin korot.

Opiskelijat useimmiten lentävät halpalentoyhtiöllä, kuten Norwegianilla. Bank Norwegianin luottokortilla saa Bonusta 10% asti CashPoints-pisteinä, kun lentää Norwegianilla. Bonusta saa 1% asti CashPoints-pisteinä ostoista 10 000 euroon asti, jonka jälkeen 0,5%.

Luottokortilla on koroton luotto 45 päivään saakka, ilmainen matkavakuutus ja luottoraja 1000 euroon saakka. Paperilasku maksaa 4 €, mutta E-lasku on ilmainen.

Vaihtoehto 4

OP-Visa on luottokortti, jonka kotimaisessa korkeakoulussa opiskeleva opiskelija voi saada käyttöönsä 2000 euron luottorajalla. Kortissa on koroton maksuaika 35 päivää. Korttiin voi myös liittää kätevästi Plussa-ominaisuuden ja saat ilmaisen tuoteturvavakuutuksen, joka kattaa korttiostokset 180 päivän ajan.

Vaikkakin luottokorttien korko on tärkeä asia, opiskelijaelämän taloudellisessa optimoinnissa kannattaa ottaa täysi hyöty irti luottokorttien korottomasta takaisinmaksuajasta. Alla olevaan taulukkoon on kerätty myös mainittujen luottokorttien keskimääräiset korottomat takaisinmaksuajat.

Neljä hyvää luottokorttia opiskelijalle

Luottokortti Hinta Luottoraja Ostoturva Koroton maksuaika Korko OP-Visa 2,95 €/kk 2000 € 180 pv 35 pv 3 kk euribor + 7,0 % Danske Bank Mastercard Gold 1,80 € / kk 2000 € (suositeltu) 120 pv 43 pv 3 kk euribor + 7,0 % Bank Norwegian 0 € / kk 1000 € Ei 45 pv Kiinteä 19,99% Nordea Gold 0 € /kk ensimmäiset 5 vuotta 2000 € 180 pv 43 pv 3 kk euribor + 7,5 %

Tiedoksi lukijoille: Artikkeli sisältää SalkunRakentajan markkinointikumppanin sivuille linkkejä, joiden perusteella SalkunRakentaja-sivusto voi saada korvauksia.