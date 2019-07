Palvelinkeskusosakkeet tarjoavat hyvää ja kasvavaa osinkoa alalla, joka kasvaa ikuisesti

Pitkäaikaiselle sijoittajalle erityisen tärkeitä ovat megatrendit.

Nykymaailmassa on monia megatrendejä, mutta on yksi megatrendi, joka on myllännyt jo vuosikymmenen, eikä se näytä hidastumisen merkkejä – digitalisoituminen.

Moni on varmasti täynnä jo FAANG-osakkeita sekä niiden ympärillä olevaa hypeä, minkä ympärillä digitalisoitumishype on enimmäkseen pyörinyt. Siinä, missä Facebook, Apple, Google, Netflix ja kaikki muutkin yritykset digitalisoituvassa maailmassa tuottavat koko ajan lisää ja lisää tietoa maailmalle, täytyy se myös jossain käsitellä.

Tässä kuvaan astuukin palvelinkeskukset ja niiden hallinnoijat, jotka kasvavat niin nopeasti kuin ne fyysisesti pystyvät.

Palvelinkeskusten markkina on hajallaan – eli keskittymistä on luvassa

Palvelinkeskusten hallinnoinnin markkina on tällä hetkellä n. 50 miljardin dollarin arvoinen myynniltään ja vielä suhteellisen hajautunut globaalisti, koska palvelinkeskuksia ei voi kaikkia laittaa yhteen maahan vaan niiden pitää olla myös fyysisesti lähellä, jotta niistä saadaan paras mahdollinen teho irti.

Seuraavat yritykset ovatkin 5 suurinta maailmassa tällä hetkellä Synergy Research Groupin mukaan (suluissa markkinaosuudet).

1. Equinix (n. 13%)

2. Digital Realty Trust (n. 8%)

3. NTT (n. 6%)

4. KDDI (n. 3%)

5. China Telecom (n. 3%)

Kuten markkinaosuuksista näkee, Equinix, jolta löytyy myös Suomesta palvelinkeskuksia, ei ole mikään Google markkinaosuuksiltaan omalla alallaan. Viisi isointa omistaa vain 33% koko palvelinkeskusbisneksestä maailmalla. Palvelinkeskusala onkin täynnä pieniä toimijoita ympäri maailman eivätkä isotkaan ole vielä kauhean isoja.

Koska palvelinkeskuksissakin on selviä skaalaetuja niille toimijoille, jotka hallinoivat palvelinkeskuksia tietyillä maantieteellisillä aloilla, on keskittymistä alalle varmasti tulossa yritysostojen muodossa.

Tästä toimialatilanteesta sijoittaja pystyy hyötymään kahdella tapaa. Ensinnäkin, sijoittamalla isompiin toimijoihin kuten Equinixiin tai Digital Realty Trustiin, sijoittaja voi olla varma, että nämä yritykset pyrkivät kasvamaan niin orgaanisesti kuin myös yritysostojen myötä.

Tällä hetkellä palvelinkeskusmarkkinoilla kysyntää on enemmän kuin tarjontaa, joten kasvuvaraa on vielä pitkään – ja selkeää on, että data tulee vain lisääntymään myös tulevilla vuosikymmennillä maailmassa kun digitaalisuus leviää jokaiselle mantereelle samalla tavalla kuin se on jo saapunut esim. Skandinaviaan.

Isoimpien toimijoiden mukana saa siis hyvää kasvua, vaikkakin mahdollisesti hieman hitaampaa, riippuen yrityskauppojen tiheydestä. Tästä hyvänä esimerkkinä markkinajohtaja Equinixin viime vuoden 13% ja markkinakakkosen Digital Realty Trustin 17% liikevaihdon kasvu.

Toisaalta, sijoittaja voi myös lähteä hakemaan sijoituksia pienempiin palvelinkeskusyrityksiin, jotka kasvavat myös niin nopeasti kuin pystyvät, mutta samalla ovat jatkuvasti isompien tähtäimessä. Yritysosto tarkoittaa aina mukavaa preemiota, vaikka osakkeista joutuukin luopumaan.

Kasvaako digitaalinen tieto loputtomiin?

On selvää, että maapallo digitalisoituu päivä päivältä enemmän vielä todennäköisesti monta sataa vuotta eteenpäin. Vaikka palvelinkeskuksia onkin rakennettu koko ajan maailmaan lisää, on kasvun varaa selvästi kun miettii kuinka harva maailman melkein 8 miljardista ihmisistä on edelleen vasta saavuttanut saman digitaalisuuden asteen kuin esim. me suomalaiset.

Digitaalinen tieto on ainoa ala, jossa ei fyysistä kasvurajaa käytännössä ole, kunhan keksitään tehokkaampia energiantuottamismuotoja sekä tehokkaampia tapoja tuottaa sekä tallentaa tietoa.

Onkin mielestäni selkeää, että palvelinkeskusten kasvua on vielä jäljellä vuosikymmeniä samalla kun ala muuttuu tiivimmääksi ja tehokkaammaksi. Näen, että palvelinkeskusten hallinnoinnissa nähdään pitkällä aikavälillä samanlaista keskittymistä kuin esim. hissiteollisuudessa, jossa isot toimijat kuten Kone syövät käytännössä vuosittain kymmeniä pienempiä huoltoyrityksiä.

Vielä ei siis ole lähellekään liian myöhäistä hypätä tähän kelkkaan mukaan. Ja mikä parasta, Yhdysvalloista löytyvät palvelinkeskusyritykset tuntuvat myös kestävän hyvin turbulenssia, jota pörssissä muuten on viime aikoina ollut paljon ja tulee myös varmasti olemaan myös tulevaisuudessa.

Jos siis haluaa sijoittajana löytää indeksirahastojen vierelle tasaisen, suhdanteita kestävän, mutta samalla kasvavan liiketoimintalan, suosittelen tutustumaan palvelinkeskusten hallinnoinnin markkinaan vielä syvemmin ja löytämään sieltä itselleen mieluisimman sijoituskohteen.

Tekstin kirjoittaja omistaa Digital Realty Trustin osakkeita ja kirjoittaa blogia sijoitusmatkastaan taloudelliseen riippumattomuuteen Omavaraisuushaaste-blogissa.