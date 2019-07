Teslan hintakehitys ei ole ollut pitkäaikaiselle osakkeenomistajalle mieleen. Puhaltavatko nyt sähköautovalmistajan kehityksessä uudet tuulet?

Vielä viime joulukuussa yhtiön osakekurssi kävi 376 dollarissa, mutta sen jälkeen yhtiö menetti markkina-arvoaan tasaisesti aina kesäkuun alkuun asti, jolloin kurssinoteerauksesta oli jäljellä enää alle 180 dollaria.

Kesäkuun alun jälkeen Tesla on kuitenkin kivunnut nykyiseen 233 dollariin. Kurssikehitystä tuki tällä viikolla yhtiön julkaisemat ennätykselliset tuotanto- ja toimitusluvut.

Yhtiö kertoi toimittaneensa toisen vuosineljänneksen aikana yhteensä 77 550 uutta Model 3 -autoa asiakkailleen. Se oli odotuksia parempi lukema, sillä analyytikot olivat odottaneet 4000 autoa vähemmän toimituksia. Kaikkiaan Tesla toimitti huhti-kesäkuun aikana 95 200 sähköautoa. Toimitusmäärät kasvoivat yli 50 prosenttia tammi-maaliskuun luvuista.

Jotain Teslan täyssähköautojen myyntipotentiaalista kertonee sekin, että Tesla on jättänyt Norjan markkinoilla taakseen kaikki perinteiset automerkit. MTV-uutiset kertoi alkuviikosta, että Tesla on vallannut 16 prosentin osuuden tämän vuoden automyynnistä.

Model 3 -mallia on myyty vuonojen maassa jo lähes kaksi kertaa niin paljon kuin tilaston kakkosta, Volkswagen Golfia. Model 3 -mallin osuus koko Norjan myynnistä oli kesäkuussa 13,5 prosenttia. Lähes joka toinen Norjassa kesäkuussa myyty uusi auto oli täyssähköauto ja niistä Teslan osuus oli peräti 48 prosenttia.

Jokin positiivinen osakekurssiin saattaa olla myös sillä, että uusimmissa Euro NCAP -törmäystesteissä Tesla Model 3 sai parhaan viiden tähden arvosanan. Tekniikan maailman mukaan myös Model 3:n kuljettajaa avustavat järjestelmä toimivat mainiosti.

Tesla on tähän asti ollut melkoinen murheenkryyni. Tammikuussa Tesla kertoi vähentävänsä tuhansia työntekijöitä. Yhtiön tavoitteena oli vähentää peräti seitsemän prosenttia työvoimastaan. Lisäksi yhtiö aikoi pitää palkkalistoillaan vain kaikkein tärkeimmät määräaikaiset työntekijät ja alihankkijat.

Teslan perustanut Elon Musk perusteli henkilöstövähennyksiä yhtiön kannattavuusongelmilla. Muskin mukaan Teslat ovat edelleen liian kalliita eivätkä tuota tarpeeksi voittoa. Kuitenkin Tesla teki viime vuoden kolmannella neljänneksellä voitollisen tuloksen.

Yhtiön uutuusmallin Model 3:n on tarkoitus olla Teslan ensimmäinen keskivertokuluttajalle suunnattu malli. Model 3:n hintalappu ei kuitenkaan ole tähän asti ollut riittävän alhainen, jotta se voisi houkutella keskiluokkaa.

Yksi syy talousvaikeuksiin ovat olleet Model3 -mallin tuotanto-ongelmat. Autoja myytiin aikoinaan lyhyessä ajassa ennakkoon 400 000 kappaletta. Ongelma ei siis ole kysyntä, mutta autot pitäisi myös saada valmistettua ja toimitettua.

Model 3 sai myös vakavan mainetahran, kun arvovaltainen amerikkalainen kuluttajajärjestö Consumer Reports moitti viime helmikuussa autoa epäluotettavaksi. Uutistoimisto Reutersin mukaan erityisesti Model 3:n elektroniikassa ja korirakenteissa ilmeni ongelmia. Kuitenkin Teslan sähkömoottorit olivat toimineet kautta linjan luotettavasti.

Nyt kuitenkin Tesla näyttää saaneensa myötätuulta purjeisiinsa. Tosin Teslaa seuraavat analyytikot eivät vielä ole vakuuttuneita.

Thomson Reutersin tietokannan mukaan analyytikoiden tämän vuoden osakekohtaisen tuloksen konsensusennuste on -1,7 dollaria, kun se vuosi sitten oli plussalla 2,7 dollaria. Yhtiölle antaa edelleen osta- tai lisää -suosituksen yhteensä 11 analyytikkoa – sama määrä kuin vuosi sitten.

Lisäksi Teslan konsensuksen mukainen osakkeen tavoitehinta on jatkanut laskuaan. Vielä maaliskuussa tavoitehinta oli 337 dollaria, nyt se on laskenut 280 dollariin. Tavoitehinta on nyt kuitenkin selvästi tämän hetken 233 dollarin kurssinoteerausta korkeampi.