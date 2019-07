Varo tätä vaarallisen uskottavan näköistä huijausviestiä

Keskuskauppakamari varoittaa uudenlaisista ja vaarallisista huijausviesteistä, jotka huijaavat työkollegan nimissä.

Keskuskauppakamarin mukaan erityisesti taloushallinnon ihmisille on lähetetty viime aikoina huijausviestejä. Näistä huijausviesteistä tekee uskottavia se, että ne saattavat tulla uskottavista sähköpostiosoitteista.

Viestit tulevat kauppakamarin mukaan sähköpostiin ylemmän johdon nimissä ja niissä pyydetään taloushallintoa tekemään maksusuorituksia.

Sähköpostin lähettäjänä saattaa näkyä tutun henkilön nimi. Sähköpostiosoitteen tarkempi tarkastelu osoittaa, että lähettäjänä onkin jokin muu taho kuin esimerkiksi yrityksen toimitusjohtaja.

Keskuskauppakamarin johtaja Anne Horttanainen kehottaa yrityksiä ja organisaatioita olemaan tarkkana, ennen kuin luottamuksellista tietoa luovutetaan sähköpostitse.

”Yrityksissä ja organisaatioissa on paljon luottamuksellista tietoa, johon liittyen on myös tarvetta huolehtia sähköpostiliikenteen turvallisuudesta. Keskuskauppakamari kannustaa varmistamaan, että yrityksissä on hyvät käytännöt, joilla tarkistetaan, kuka pyytää maksamaan, kenelle ja millä perustein”, Horttanainen sanoo.

Keskuskauppakamarin mukaan toinen viime aikoina esiintynyt huijausviesti kalastelee yrityksen tai organisaation kirjautumistunnuksia. Viestissä näkyy, että lähettäjänä on jokin tuttu taho ja sen otsikossa pyydetään maksamaan lasku. Laskun maksamista varten vastaanottajan täytyy kirjautua Office-tunnuksille.

”Näitä kirjautumisia ei pitäisi tehdä, sillä tarkoituksena on saada käyttöön kirjautumistunnukset. Jos sen erehtyy tekemään, kannattaa olla yhteydessä yrityksen tai organisaation IT-tukeen”, Horttanainen sanoo. On myös hyvä varmistaa, että samaa salasanaa ei käytetä useissa eri palveluissa

Horttanainen muistuttaa, että kesäaikaan huijarit ovat aktiivisemmin liikkeellä.

”Monet huijarit ovat tietoisia siitä, että kesäaikaan yrityksissä saattaa olla uusia työntekijöitä, jotka eivät vielä osaa tunnistaa kaikkia huijausyrityksiä. Myös virtuaalisten vaarojen varalta on hyvä perehdyttää uudet työntekijät kunnolla”, Horttanainen sanoo.