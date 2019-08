Beyond Meatin verta tihkuvat kasvispihvit valloittavat maailmaa – yrityksen myynti viisinkertaistui

Lihaa korvaavilla kasvistuotteilla ennustetaan olevan suuret markkinat.

”Löytyykö teiltä kasvisvaihtoehtoja?” Lause, jonka yhä useampi ravintoloitsija saattaa kuulla. Valikoimaa kannattaakin laajentaa vihreämmäksi, sillä kasvisruoka kiinnostaa yhä useampaa ympäristötietoista kuluttajaa.

– Vegaaninen ruokavalio on luultavasti merkittävin asia, jolla yksilö voi vähentää päästöjään. Vaikutus on paljon suurempi kuin vaikkapa lentämisen vähentäminen tai sähköauton ostaminen, kertoo Oxfordin yliopiston tutkija Joseph Poore Guardianille.

Asiantuntijoiden mukaan kasvisperäiseen ruokavalioon siirtyminen auttaa torjumaan ilmastonmuutosta. IPCC:n tekemän raportin mukaan lihantuotanto aiheuttaa merkittävän osan globaaleista hiilidioksidipäästöistä.

Arvioidaan, että vegaaninen maailma tuottaisi 49 prosenttia vähemmän ruoantuotannosta aiheutuvia kasvihuonepäästöjä.

Laitetaanko härkistä, tempehiä vai seitania?

Elintarviketeollisuus on vastannut voimakkaasti kuluttajien kasvaneeseen kasvisproteiinituotteiden kysyntään.

– Kyse ei ole enää siitä, että pienet toimijat valmistavat tuotteita erikoisryhmille. Myös isot valmistajat ottavat tämän segmentin vakavasti, arvioi elintarvikealan konsulttiyritys Makeryn kehityspäällikkö Antti Isokangas Helsingin Sanomille.

Arvioiden mukaan vain noin yksi prosentti suomalaisista on vegaaneja, mutta arvioidaan, että 50-70 prosenttia ihmisistä haluaa vähentää lihansyöntiä.

Lihattomia vaihtoehtoja on markkinoilla jo runsas valikoima; on nyhtökauraa, härkistä, tofua, seitania ja tempehiä. Kasvisperäisten tuotteiden suunnittelua kehitetään koko ajan niin Suomessa kuin maailmallakin.

– Kasvi­proteiini­pohjaisten tuotteiden markkinat tulevat kehittymään sitä nopeammin, mitä enemmän hyviä tuotteita saadaan markkinoille, arvioi Verso Foodin toimitusjohtaja Tomi Järvenpää.

Ulkomailla huippusuosion saavuttaneen yhdysvaltalaisen Beyond Meat -yrityksen kasvispihvi lupaa maistuvan, näyttävän ja tuntuvan samalta kuin aito lihapihvi.

Lihaa imitoiva Beyond Meatin kasvispihvi tihkuu verta

Suomeenkin keväällä kantautunut Beyond Meatin hampurilaispihvi on valmistettu herneproteiinista, perunatärkkelyksestä, kookosöljystä ja tihkuu punajuurimehusta valmistettua ”verta”. Yrityksen myynti viisinkertaistui, kun se aloitti hampurilaispihvin myynnin vuonna 2016.

Kasvispihvin suosio perustuu pitkälti sen kykyyn imitoida perinteistä hampurilaispihviä. Ulkomailla pihvi löytyykin kylmäkaapista tavallisten jauhelihapihvien vierestä. Suomessa Beyond Burgereita voi ostaa muutamasta helsinkiläisestä ravintolasta sekä ainakin yhdestä ruokakaupasta.

Yrityksen takana on huomattavia investointeja ja sijoittajien joukkoon kuuluu isoja nimiä, kuten Bill Gates ja Leonardo DiCaprio. Beyond Meat listautui toukokuussa New Yorkin pörssiin 25 dollarin osakehinnalla, josta yrityksen kurssi on jo miltei viisinkertaistunut. Helsingin Sanomien mukaan yhtiö odottaa pääsevänsä tänä vuonna lähes 186 miljoonan euron liikevaihtoon.

Lihaa korvaavilla kasvistuotteilla ennustetaankin olevan suuret markkinat. Kasvipohjaisten lihankorvikkeiden myynnin kerrotaan kasvaneen viime vuonna pelkästään Yhdysvalloissa 23 prosenttia.

– Beyond Meat on liiketoimintaa, josta voi tulla jotain aivan uskomatonta, Stansberry Research -yhtiön analyytikko John Gillin kertoo uutistoimisto Reutersille.

Isokankaan mukaan kasviproteiinit ovat kuluttajille uusi tuoteryhmä ja myös tuotantoprosessit ovat uusia, joten investoinnit ovat alkuvaiheessa välttämättömiä. Hänen mukaan alalla tarvitaan vielä joitakin vuosia ennen kuin kannattavuutta voidaan arvioida tarkemmin.

Syökö suomalaiset liikaa lihaa?

Hyvä proteiinin saanti on tärkeä osa terveellistä ruokavaliota. Asiantuntijat suosittelevat proteiinin lähteeksi kasvi- että eläinkunnan elintarvikkeita, kuitenkin runsas eläinproteiinin kulutus on ekologisesti kuluttavampi valinta.

Suomalaiset syövät lihaa nyt enemmän kuin koskaan. Ylen mukaan vielä 1960-luvulla suomalaiset söivät alle 40 kiloa lihaa vuodessa, kun tänä päivänä kulutus on keskimäärin 80 kiloa vuodessa.

Asiantuntijoiden mukaan paras keino lihankulutuksen vähentämiseen on tarjota kuluttajille erilaisia houkuttelevia vaihtoehtoja lihan korvikkeeksi.

– Olen skeptinen, että tämä ratkeaa verotuksella tai muilla tempuilla, kertoo Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Heikki Lehtonen.

Vaikka kuluttajien ostotottumukset ovat muuttumassa kasviproteiinin yleinen ongelma on se, että tuotteet ovat lihatuotteita kalliimpia.

