Mikä on halvin sähköpotkulauta – katso vertailu

Sähköpotkulaudat ovat rantautuneet Suomen suurimpiin kasvukeskuksiin Turkuun, Tampereelle ja Helsinkiin. VertaaEnsin.fi testasi sähköpotkulaudat.

Sähköpotkulauta eli skuutti on nimensä mukaisesti sähköllä toimiva potkulauta. Potkulaudan päällä seisotaan, ja sitä liikuttaa sähkömoottori, joka saa voimansa potkulaudassa olevista akuista. Kyseisiä laitteita vuokraavat monet eri toimijat Suomessa. Sähköpotkulaudoissa on eroavaisuuksia, riippuen niitä vuokraavasta yrityksestä.

Sähköpotkulautaa ohjataan ohjaustangolla, ja tangossa on yleensä säätökahvat tai painikkeet joilla kontrolloidaan kiihdytystä ja jarrutusta. Joissakin malleissa jarruttaminen tapahtuu kädellä ja toisissa jalalla rengasta painamalla. Hallintamekanismien lisäksi myös skoottien hinnat vaihtelevat.

VertaaEnsin.fi lähetti hintatiedonsanansaattajat kenttätyöhön selvittämään sähköpotkulautojen hinta- ja käyttöeroja. Ruotsalainen VOI ja saksalainen Tier toimivat myös muissa kaupungeissa, mutta vertailu tapahtui Helsingissä, sillä tarjonta on suurin tällä hetkellä pääkaupungissa.

Helsinkiin on vuoden 2019 aikana tullut useita sähköpotkulautoja tarjoavia yrityksiä. Tällä hetkllä Helsingissä toimii neljä yritystä keskustassa, ja yksi HSL:n pilotti Itä-Helsingissä.

Helsingissä vuonna 2019 toimivat sähköpotkulautoja tarjoavat yritykset:

Lime

Hoop

VOI

TIER

Samocat Sharing (HSL-testipalvelu Vuosaaressa)

Samocat Sharing ei ole mukana vertailussa, sillä se on vielä kokeiluvaiheessa.

Miten sähköpotkulautaa käytetään?

Lataa. Lataa kännykkääsi palveluntarjoajan sovellus ja rekisteröidy potkulautailijaksi. Valitse ja varaa. Tarkista sovelluksella vapaat potkulaudat ja valitse lähellä oleva lauta. Irrota lauta lukemalla telineessä oleva QR-koodi. Aja. Sähköpotkulaudalla liikutaan polkupyörille tarkoitetuilla väylillä tai kaistoilla. Jos erillistä pyörätietä ei ole, sähköpotkulaudalla liikutaan tien oikeassa reunassa. Muista turvallisuus.Laudalla saa kulkea vain yksi ihminen kerrallaan ja kypärän käyttö on suositeltavaa. Palauta sähköpotkulauta oikein.Voit palauttaa laudan sovelluksessa näkyvälle alueelle. Keskustassa potkulaudan voi jättää joko sille varatulle paikale, tai sopivaan paikkaan missä se ei häiritse muita kulkijoita.

Vertailun halvimmaksi nousi suomalainen Hoop. Heidän minuuttiperusteinen hintansa on halvin ja heillä ei ole avausmaksua. On totta, että Hoopilla ei ole avausmaksua verrattuna kilpailijoihinsa, mutta tämä on hieman harhaanjohtavaa, sillä Hoopin pysäköinti kohteessa maksaa. Tämä ei ole kulu muilla palveluntarjoajilla.

Hoop kylläkin pyrkii ratkaisemaan mediassa esillä ollutta ongelmaa kulkuväylille parkkeeratuista sähköpotkulaudoista siten, että pysäköintialueelle pysäköinti on ilmaista. Hoopin suurin kipukohta on se, että heidän lautojen saatavuus on vielä jäljessä muita yhtiöitä. Lisää lautoja tuodaan Helsingin keskustan alueelle Hoopin mukaan seuraavien viikkojen sisällä.

Vertailun kokonaisvaltaiseksi voittajaksi nousi saksalainen Tier, sillä heidän minuuttiveloitteinen hintansa on neljä senttiä Hoopia kalliimpi, mutta hintaerolla saa kaikista vaihtoehdoista parhaan saatavuuden. Käyttäjäkokemukseltaan Tier on vankempi kuin suomalainen kilpakumppaninsa.

Kaikki vaihtoehdot vaativat ennen matkaa maksukortin tiedot ja rekisteröitymisen. Sovellukset toimivat hyvin samalla tavalla. Sovelluksien eroihin ja itse sähköpotkulautojen käyttökokemuksiin on pureuduttu tarkemmin alkuperäisessä analyysissä.

Alla olevaan taulukkoon on kerätty Helsingissä käytettävissä olevien sähköpotkulautojen hinnat.

Sähköpotkulauta vertailu – hinnat Tarjoaja Hinta / min Muut kulut Saatavuus testipäivänä VOI 30 snt Avaus 1€ 200+ ydinkeskustassa Tier 19 snt Avaus 1€ 400+ ydinkeskustassa Hoop 15 snt Pysäköinti 0-1€ 30 kpl ydinkeskustassa Lime 30 snt Avaus 1€ 73 kpl ydinkeskustassa Samocat Sharing (HSL) 15 snt Pysäköinti 0€ 50 kpl Vuosaaressa

