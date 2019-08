Näin kasvatat yrityksen sosiaalisen median läsnäoloa

54 prosenttia asiakkaista suosii asiointia yrityksen somessa sähköpostien tai puhelinsoittojen sijaan.

Digitaalinen kasvu ja sosiaalisen median suosio ei osoita hidastumisen merkkejä. Global Digital 2019 -tutkimuksen mukaan 45 prosenttia maailman väestöstä, eli huikeat 3,5 miljardia ihmistä, käyttävät sosiaalista mediaa.

On arvioitu, että Twitterissä on 330 miljoonaa, Instagramissa 1 miljardi ja Facebookissa 2,2 miljardia käyttäjää.

Yritykselläsi on varmasti jo sosiaalisen median tili, mutta saatteko uusia seuraajia kuukausittain? Entä onko seuraajat aktiivisessa vuorovaikutuksessa yrityksen ja muiden seuraajien kanssa?

– Sosiaalinen media mahdollistaa yritysten läsnäolon ihmisten arjessa ja näin sitouttaa asiakkaita sekä kasvattaa myyntiä, kertoo markkinointitoimisto Call To Actionin toimitusjohtaja Aki Karkulahti.

Yritysten sosiaalisen median läsnäolon kasvattaminen ei ole koskaan ollut näin tärkeässä asemassa. Tässä vinkkejä, joilla some-tilit laitetaan ruotuun.

Some myynnin tukena

Sosiaalinen media tarjoaa myyjälle loistavat edellytykset tutustua yritykseen ja ihmisiin ennen yhteydenottoa, kertoo Karkulahti.

Kauppalehden mukaan some on suomalaisille yrityksille brändin rakennuksen työkalu, mutta harva osaa hyödyntää sitä myyntiin. Liiketoiminnan kehityspäällikkö Sanna-Riikka Valtonen ei yhdy täysin tähän sanomaan, sillä Valtosesta suomalaiset yrityksen osaavat hyödyntää yhä enemmän sosiaalista mediaa myyntikanavana.

– Tarjousten ja tuotetietojen jakaminen omissa kanavissa toki tuo lisää myyntiä, koska viesti tavoittaa nopeasti ja helposti asiakkaat. Uutuuksien tuominen esiin innostaa seuraajia tekemään uusia hankintoja ja erityisesti nuoria kuluttajia kiinnostavat muiden asiakkaiden tekemät arviot tuotteista ennen ostopäätöksen tekemistä, Valtonen kertoo.

Brändin rakentaminen näkyy yleensä vahvemmin ulospäin jatkuvana tekemisenä ja kampanjoina. Suoremmat myynnin aktiviteetit eivät taas ole niin näkyvissä, kun myyjät prospektoivat, osallistuvat keskusteluihin ja seuraavat liidejä, kertoo Karkulahti.

Asiakashankinnassa ja myynnissä korostuvat mittaaminen ja analytiikka. Karkulahden mukaan pitää tietää, milloin onnistutaan ja milloin virheistä opitaan tekemään asioita toisin.

Valitse oikeat työkalut

Sosiaalinen media on paljon muutakin kuin hajanaisten päivityksien lisäilyä.

– Sosiaalinen media on täynnä erilaisia kanavia ja yksi tärkeimmistä asioista on monikanavaisuus. Jotta tavoittaa niin nuoret kuin iäkkäämmätkin somen käyttäjät, on viesti osattava pukea eri muodoissa kohderyhmä huomioiden eri kanaviin. Kun yritys lähtee valtaamaan somea, on hyvä tehdä ensin somestrategia, kertoo Valtonen.

On tärkeä huomioida ja tehdä strategia siihen, milloin ja kuinka usein sosiaalisen median eri tilejä päivitetään.

– Mikä on yrityksen ensisijainen kohderyhmä? Mitä kanavaa se käyttää eniten? On parempi lyödä paukut pariin kanavaan kuin ampua haulikolla vähän jokaiseen.

Tutkimuksien mukaan yritysten pitäisi twiitata noin 15 kertaa päivässä. Päivitysten ajastaminen onkin tärkeässä roolissa. Ohjelmat kuten Buffer auttavat hallinnoimaan kaikkia sosiaalisen median tilejä yhdestä paikasta ja voit ajoittaa päivityksiä viikkoja etukäteen.

Mainosta sosiaalisen media tilejä

Asiakkaille tulee kertoa, mistä yrityksen sosiaalisen median tilit löytyvät, eikä vain odottaa, että he ilmestyvät tyhjästä.

Mainosta sosiaalisen median tilejä ja innosta asiakkaita vuorovaikutukseen kanssasi. Mainosta tilejä ristiin esimerkiksi uutiskirjeissä ja verkkosivulla.

Maksettu mainonta kannattaa rajata tarkasti Valtosen mukaan, jotta se on kustannustehokasta.

Keskity asiakaspalveluun

Sosiaalisen median rooli asiakaspalvelussa on yhä tärkeämpää. On arvioitu, että 54 prosenttia asiakkaista suosii asiointia yrityksen sosiaalisessa mediassa sähköpostien tai puhelinsoittojen sijaan.

– Asiakkaat odottavat asiakaspalvelua some-kanavissa, kertoo Valtonen.

Asiakkaat ovat halukkaampia ostamaan, kun he voivat luottaa siihen, että heidän ongelmiin ja kysymyksiin reagoidaan vikkelään. Voit luoda verkkosivustolle vaikkapa chatbotin, joka vastaa asiakkaiden kysymyksiin, kun et ole paikalla.

Yritysten tulee myös pitää mielessä, missä sävyssä sosiaalisen median viesteihin reagoidaan. Sosiaalinen media on paikka rennoille ja ystävällisille keskusteluille, jota asiakaspalvelun keskusteluiden tulisi heijastaa.

Osallistu keskusteluun lähestyttävällä tavalla ja tuo ihmiset esiin

Jatkaisitko sinä keskustelua kaverin kanssa, joka ei koskaan vastaa viesteihisi? Jos yrityksen läsnäoloa haluaa kasvattaa somessa, siellä on oltava aktiivinen. Yrityksen some saa orgaanista näkyvyyttä Valtosen mukaan osallistamalla seuraajia keskusteluun.

Tuo esiin itsesi, yrityksen työntekijät ja asiakkaat. Teet yrityksestäsi helposti lähestyttävämmän, kun annat sille kasvot. Asiakkaat voi tavoittaa myös live-lähetyksen kautta, esimerkiksi Facebookin tai Instagramin kautta.

– Meissä jokaisessa asuu kuitenkin pieni kerrostalokyttääjä eli usein ihmisiä kiinnostavat toiset ihmiset. Henkilöbrändäys ja social selling ovat tämän hetken kuuma peruna, johon erityisesti pienyrittäjien olisi hyvä tutustua tarkemmin, Valtonen tuo esiin.

Visuaalisen viestinnän tärkeys

Graafinen ilme ja vaikuttavat värikkäät kuvat pysäyttävät seuraajat. Keskity jakamaan kuvia, jotka muodostavat yhteyden käyttäjiin.

Valtonen muistuttaa jakamaan monipuolista sisältöä; kuvia, videoita, blogitekstejä ja asiakaspalautteita. Jaa korkealaatuisia ”kulissien takana” -valokuvia tai kuvia tavallisista ihmisiä, jotka käyttävät tuotteitasi.

Kiinnitä huomiota trendeihin

Yksi parhaista tavoista kasvattaa sosiaalisen median läsnäoloa tapahtuu suosimalla sosiaalisen median trendejä. Etsi trendejä ja käytä ajanhermolla olevia hashtageja.

– Ei kannata lannistua, vaikka some ei räjähdä hetkessä. Seuraajien saaminen vie aikaa ja on tärkeää seurata millainen sisältö kiinnostaa seuraajia ja kehittää omaa sisältöstrategiaansa sen mukaisesti, Valtonen muistuttaa.

