Kauppasodan kylmä puhuri teki rumaa jälkeä Wall Streetillä

USA:n ja Kiinan kauppasota ei näytä lientymisen merkkejä, vaan päinvastoin vastapuolet ovat kaivautuneet yhä syvemmälle poteroihinsa.

Perjantaina kauppasota sai uuden käänteen, kun Kiina ilmoitti asettavansa amerikkaiselle tuonnille 75 miljardin dollarin edestä lisätulleja.

Uudet tullit ovat Kiinan vastatoimi USA:n Kiinalle asettamille tuontitulleille ja ne koskevat yhteensä yli 5 000 tuontituotetta ja vaihtelevat 5-10 prosentin välillä.

Kiina aikoo asettaa syyskuun alusta viiden prosentin tullit USA:sta tuotavalle raakaöljylle ja amerikkalaisille soijapavuille on luvassa viiden prosentin lisätulli. Lisäksi amerikkalaisille autoille tulee voimaan 25 prosentin tuontitullit 15. joulukuuta alkaen.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump reagoi Kiinan määräämiin uusiin tulleihin välittömästi. Hän julkaisi eilen Twitterissä viestejä, jossa hän määräsi yhdysvaltalaisyrityksiä etsimään tapoja sulkea toimintaansa Kiinassa välittömästi.

Tosin presidentillä ei ole valtuuksia estää amerikkalaisyrityksiä toimimasta Kiinassa.

For many years China (and many other countries) has been taking advantage of the United States on Trade, Intellectual Property Theft, and much more. Our Country has been losing HUNDREDS OF BILLIONS OF DOLLARS a year to China, with no end in sight….